Rassegna stampa di lunedì 17 agosto: le pincipali notizie dall'Italia e dal mondo

A cura della Redazione

Lunedì 17 agosto 2026 – Nuova scossa di terremoto in Indonesia dopo il devastante sisma dei giorni scorsi. Maltempo, un ventenne muore nel Lecchese e il Palio di Siena viene rinviato. Tensione ancora alta tra Russia e Ucraina. L’Italia trionfa agli Europei di atletica con 22 medaglie e dieci ori

CRONACA

Maltempo nel Lecchese, ventenne muore nel lago durante un nubifragio

Una violenta ondata di maltempo ha provocato una tragedia in provincia di Lecco. Un giovane di 20 anni è morto dopo essere finito nelle acque del lago durante un improvviso nubifragio che ha investito la zona nel tardo pomeriggio di domenica. In Toscana la Protezione civile ha emesso un’allerta gialla dalle 5 alle 18 per il rischio di forti temporali.

Palio di Siena rinviato per la pioggia: si corre oggi

La pioggia ferma anche una delle manifestazioni più attese dell’estate italiana. Il Palio dell’Assunta di Siena, previsto ieri pomeriggio, è stato rinviato a oggi, lunedì 17 agosto, a causa delle avverse condizioni meteorologiche. La pioggia caduta su Piazza del Campo ha reso impraticabile la pista di tufo. Gli organizzatori hanno quindi esposto la tradizionale bandiera verde, che segnala il rinvio della corsa.

Etna, nuova intensa attività esplosiva dalla Voragine

Continua l’attività dell’Etna. Nelle ultime ore è stata segnalata una nuova intensa fase esplosiva proveniente dal cratere Voragine. L’attività del vulcano siciliano viene costantemente seguita dagli esperti, anche per le possibili conseguenze sulla dispersione della cenere vulcanica e sui collegamenti aerei. Nei giorni scorsi l’attività dell’Etna aveva creato pesanti disagi soprattutto all’aeroporto di Catania, proprio nel periodo di maggiore traffico turistico dell’estate.

Portovenere, ancora ricerche del ventenne disperso in mare

Proseguono le ricerche del ventenne disperso nelle acque di Portovenere, in provincia della Spezia. Il giovane si trovava su un gommone insieme ad alcuni amici quando, secondo la ricostruzione, è caduto in acqua senza più riemergere. Le ricerche sono proseguite con un importante dispiegamento di uomini e mezzi. Alle operazioni partecipano anche i sommozzatori della Marina.

Addio a Carla Tatò, oggi la camera ardente a Roma

Il mondo della cultura italiana piange Carla Tatò, morta all’età di 79 anni. Attrice tra le figure più originali del teatro italiano di ricerca, Tatò ha attraversato decenni di sperimentazione artistica, legando una parte importante della propria esperienza professionale e personale al regista Carlo Quartucci. La camera ardente è prevista questa mattina, dalle 8.30 alle 10, al Policlinico Umberto I di Roma.

ESTERI

Indonesia, nuova forte scossa di terremoto nella notte

Non c’è pace per l’Indonesia, già duramente colpita nei giorni scorsi da due violente scosse che hanno provocato decine di vittime. Alle 3.33 di questa mattina, ora italiana, è stata registrata una nuova scossa di magnitudo 5.6 al largo delle coste indonesiane.

La nuova scossa arriva dopo il terremoto di magnitudo 7.7 che aveva colpito l’isola di Flores, con la presenza di circa 700 italiani, seguito da un altro violento sisma. Il bilancio provvisorio comunicato nelle ultime ore era di almeno 47 morti.

Ucraina, ancora missili e droni: attacchi anche su Mosca

Resta altissima la tensione nella guerra tra Russia e Ucraina. Nelle ultime ore Kiev e altre località ucraine sono state nuovamente interessate da attacchi russi con missili e droni. Secondo il presidente Volodymyr Zelensky, il bilancio dell’ultima offensiva è di almeno tre morti e venti feriti. Contemporaneamente è aumentata la pressione ucraina sul territorio russo: oltre 130 droni sono stati lanciati verso Mosca, mentre un drone russo è stato abbattuto da un caccia Nato nello spazio aereo della Romania.

Gaza, Hamas chiede pressioni su Israele per il piano di pace

Nuovi movimenti diplomatici intorno alla crisi di Gaza. Hamas ha chiesto al Board of Peace di esercitare pressioni su Israele affinché accetti il piano proposto per la Striscia. La situazione rimane tuttavia estremamente complessa. Sullo sfondo restano le divergenze sulle condizioni per una soluzione stabile e sulle garanzie richieste dalle parti. Nel frattempo la tensione resta alta anche sul fronte libanese, con il ministro della Difesa israeliano Israel Katz che ha minacciato nuovi attacchi contro Hezbollah.

POLITICA

Legge elettorale e Rai, a settembre riparte il confronto in Parlamento

La pausa estiva non cancella i principali dossier politici che attendono maggioranza e opposizioni alla ripresa dei lavori parlamentari. Tra i temi destinati a tornare immediatamente al centro del confronto ci sono la legge elettorale e la Rai. Sulla riforma del sistema di voto resta aperto, tra gli altri, il nodo delle preferenze e delle modalità con cui proseguirà l’iter parlamentare.

Parallelamente continua il confronto politico sull’immigrazione. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ribadito la necessità che l’Europa rafforzi la protezione delle proprie frontiere, mentre i dati Frontex indicano una diminuzione degli ingressi irregolari nell’Unione europea.

ECONOMIA

Carburanti ancora cari, il pieno pesa sui rientri dalle vacanze

Il controesodo estivo si accompagna a prezzi dei carburanti ancora molto elevati. Gli ultimi dati disponibili indicano il prezzo medio della benzina self a 1,989 euro al litro, mentre il gasolio si attesta intorno ai 2,087 euro. Il rincaro pesa soprattutto sulle famiglie impegnate nei rientri dalle località di villeggiatura. Secondo le stime diffuse nei giorni scorsi, un pieno di gasolio durante il periodo di Ferragosto arriva a costare circa il 27,6% in più rispetto ai precedenti livelli presi a riferimento. Lo sconto di 17 centesimi sul gasolio è stato intanto prorogato fino al 25 agosto, mentre resta aperto il confronto sulle ulteriori misure da adottare.

SPORT

Italia regina d’Europa nell’atletica: 10 ori e 22 medaglie

È un’Italia semplicemente straordinaria quella che lascia gli Europei di atletica di Birmingham. Gli azzurri hanno chiuso la manifestazione al primo posto nel medagliere, conquistando complessivamente 22 medaglie, delle quali ben dieci d’oro, e aggiudicandosi anche la classifica a punti. È il secondo successo consecutivo dell’Italia nel medagliere europeo, dopo il trionfo della precedente edizione.

L’ultima serata ha regalato altre due imprese. Larissa Iapichino ha conquistato l’oro nel salto in lungo, mentre la staffetta maschile 4x400 ha vinto il titolo europeo, battendo anche i britannici padroni di casa.

Un Europeo memorabile nel quale sono arrivati, tra gli altri, i trionfi di Gianmarco Tamberi, Nadia Battocletti e Andy Diaz, oltre alla straordinaria profondità dimostrata dall’intero movimento azzurro.

Ginnastica, Italia d’argento a squadre: Manila Esposito chiude con tre medaglie

Si conclude con un’altra medaglia anche l’Europeo della ginnastica artistica femminile a Zagabria. L’Italia ha conquistato l’argento nella finale a squadre, alle spalle della Russia e davanti alla Francia.

Ancora protagonista Manila Esposito, che conclude così la manifestazione con tre medaglie personali: un oro e due argenti. La ginnasta aveva già conquistato il titolo europeo nel corpo libero e il secondo posto alla trave, prima di contribuire all’argento della squadra insieme a Elisa Iorio, Giulia Perotti, Anthea Sisio e July Marano.

Nuoto, Quadarella completa il triplete: Italia protagonista anche in piscina

Non soltanto atletica e ginnastica. L’Italia chiude da protagonista anche gli Europei di nuoto di Parigi. A mettere il sigillo sulla manifestazione è stata ancora una volta Simona Quadarella, capace di completare uno straordinario triplete di medaglie d’oro.