Rassegna stampa di venerdì 2 ottobre: sciopero generale, Francia-Italia, carovita in Campania

A cura della Redazione

Ecco la rassegna stampa di venerdì 2 ottobre 2026 selezionate dalla redazione di TorreSette.news, con le notizie principali delle ultime ore dall’Italia e dal mondo

ATTUALITÀ

Sciopero generale, venerdì difficile per trasporti, scuola e sanità

È la notizia di servizio più importante della giornata. Lo sciopero proclamato dalla Csle, con l'adesione della Fi-Si, interessa numerosi comparti pubblici e privati. Per il settore ferroviario lo stop è previsto dalle 11 alle 14; coinvolti anche scuola, sanità, enti locali, agricoltura, allevamento, marittimi, metalmeccanici e vigilanza privata. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Agricoltori, continua la protesta contro il caro carburante

Resta alta l'attenzione sulla mobilitazione in Calabria. Ieri agricoltori e allevatori hanno tentato di raggiungere l'A2 del Mediterraneo allo svincolo di Pizzo Calabro, nel Vibonese. Le forze dell'ordine hanno impedito l'ingresso in autostrada dopo momenti di tensione. I manifestanti denunciano l'aumento dei costi di produzione e del gasolio e chiedono interventi immediati.

ESTERI

Medio Oriente, gli Usa rafforzano la presenza militare

Secondo il Wall Street Journal, una terza portaerei statunitense sarebbe diretta verso il Medio Oriente insieme ad altri 10mila militari, mentre l'amministrazione Trump valuta le prossime mosse nei confronti dell'Iran. Il presidente americano ha inoltre affermato che potrebbe chiedere all'Europa di utilizzare parte delle proprie riserve di diesel per fronteggiare le tensioni sul mercato energetico.

Ucraina, nuovi allarmi per i droni russi

Nella notte è scattato nuovamente l'allarme aereo a Kiev e in altre regioni ucraine. Mosca, intanto, ha accusato l'Occidente di alimentare l'escalation con le esercitazioni nel Baltico. Zelensky ha dichiarato che l'Ucraina ha utilizzato per la prima volta un proprio missile balistico FP-7.

POLITICA

Manovra, confronto tra governo e Bruxelles sulla flessibilità

La premier Giorgia Meloni ha scritto alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen chiedendo di valutare l'impatto dell'inflazione sulle regole di spesa, sostenendo la necessità di maggiori margini per attenuare gli effetti del caro energia su famiglie e imprese. Bruxelles ricorda però che agli Stati membri sono già stati concessi margini di flessibilità.

Conti pubblici, Leo invita alla cautela

Il viceministro dell'Economia Maurizio Leo definisce difficile la prossima legge di Bilancio e richiama alla prudenza sui conti. Restano tra le misure allo studio gli sgravi Irpef per i redditi fino a 60mila euro e incentivi più consistenti per l'efficientamento energetico.

Oggi a Roma è inoltre convocata la Direzione nazionale del Partito Democratico, mentre a Firenze prosegue la Leopolda.

ECONOMIA

Inflazione e caro energia al centro del dibattito

L'aumento dei prezzi continua a pesare sulle famiglie italiane. Tra le conseguenze segnalate oggi anche l'aumento delle spese condominiali legate alle bollette energetiche. Il tema si intreccia direttamente con il confronto tra Roma e Bruxelles sui margini della prossima manovra.

Oggi sono attesi anche nuovi dati economici: Istat pubblicherà quelli sul commercio al dettaglio di agosto, mentre da Bruxelles arriverà il dato sull'inflazione dell'area euro di settembre.

NAPOLI E CAMPANIA

Napoli, il carovita costa quasi 900 euro in più a famiglia

Secondo elaborazioni sui dati Istat riportate oggi da Repubblica Napoli, l'aggravio viene stimato in 897 euro annui per famiglia. Tra le voci che pesano maggiormente figurano trasporti e generi alimentari.

Sanità privata, sospeso lo sciopero ma resta il nodo delle risorse

Le strutture private napoletane hanno fermato la protesta, ma le organizzazioni del settore sostengono che il problema dei budget non sia stato risolto e avvertono sulla possibilità di nuove iniziative quando le risorse disponibili saranno esaurite.

Ecomafie, Campania ancora prima per illegalità ambientale

Il rapporto Ecomafia 2026 di Legambiente colloca la Campania ai vertici nazionali per reati ambientali, con oltre 15 illeciti al giorno. Anche la provincia di Napoli risulta particolarmente esposta.

Lavoro nero, sequestrati due opifici

Controlli dei Carabinieri hanno interessato Angri e San Giuseppe Vesuviano. Su 102 lavoratori controllati, diversi sarebbero risultati impiegati in nero o con permessi di soggiorno scaduti; contestate anche condizioni di lavoro particolarmente pesanti.

Napoli, studenti di nuovo in tenda contro il caro affitti

Gli universitari della Federico II hanno ripreso la protesta contro il costo degli alloggi e la diffusione degli studentati privati. Le tende sono tornate nel chiostro della Facoltà di Lettere.

AREA VESUVIANA

Fiume Sarno, voto unanime per il risanamento

Il Consiglio regionale della Campania ha approvato una risoluzione bipartisan dedicata alla tutela e al risanamento del corso d'acqua. Una questione particolarmente rilevante per l'area vesuviana e stabiese.

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Pompei, rapina alla GoldBet: arrestato un 21enne di Castellammare

Il giovane, che era stato dichiarato latitante, è accusato della violenta rapina del 6 settembre nell'agenzia di via Plinio. Il titolare fu colpito alla nuca con il calcio di una pistola e ferito a un piede da un proiettile. Il bottino fu di circa 5.250 euro.

Torre del Greco, 18 milioni per il nuovo stadio

Il Consiglio comunale ha approvato con 15 voti favorevoli la variazione di bilancio che finanzia il nuovo impianto nella Cittadella dello Sport di viale Europa. Il polo comprenderà anche piscina e palazzetto dello sport.

San Giuseppe Vesuviano, sequestrato un opificio

L'operazione contro lo sfruttamento del lavoro coinvolge direttamente anche l'area vesuviana: tra le due aziende sottoposte a sequestro figura infatti uno stabilimento di San Giuseppe Vesuviano.

SPORT

Francia-Italia, stasera la Nations League

È l'appuntamento calcistico principale della giornata. Gli azzurri affrontano la Francia allo Stade de France alle ore 21, nella terza giornata di Nations League. La Nazionale arriva alla sfida dopo gli ultimi giorni di preparazione a Coverciano.

Tennis, in campo Darderi e Paolini

Nei tornei asiatici occhi puntati su Luciano Darderi a Tokyo, impegnato contro Jacquet, mentre a Pechino debutta Jasmine Paolini. Nel programma della giornata anche Novak Djokovic.

MotoGP, parte il weekend di Motegi

Il Motomondiale fa tappa in Giappone per il primo degli appuntamenti asiatici di questa fase della stagione.

Formula 1, weekend a Sepang

La Formula 1 torna in Malesia, sul circuito di Sepang, per la prima volta dal 2017. È il sedicesimo appuntamento della stagione.

METEO CAMPANIA

Ancora caldo e sole – A Napoli e in gran parte della Campania è prevista una giornata prevalentemente serena, con temperature che potranno raggiungere i 28 gradi. Un lieve calo termico è atteso da sabato.