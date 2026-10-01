Rassegna stampa di giovedì 1 ottobre: Sgarbi ricoverato in terapia intensiva, terrore sul volo Dubai-Tel Aviv

A cura della Redazione

Ecco la rassegna stampa di ottobre 2026 selezionate dalla redazione di TorreSette.news, con le notizie principali delle ultime ore dall’Italia e dal mondo.

ATTUALITÀ

Vittorio Sgarbi ricoverato in terapia intensiva al Gemelli

Apprensione per le condizioni di Vittorio Sgarbi. Il critico d’arte ed ex sottosegretario alla Cultura, 74 anni, è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. Il ricovero è stato confermato dallo stesso ospedale; fonti sanitarie riferiscono che Sgarbi si trova in terapia intensiva. Al momento non sono state rese note le cause del ricovero né è stato diffuso un bollettino clinico dettagliato. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

ESTERI

Terrore sul volo Dubai-Tel Aviv

È la notizia internazionale maggiormente ripresa dai quotidiani. Sul volo Flydubai diretto a Tel Aviv, secondo la ricostruzione delle autorità israeliane, uno dei piloti avrebbe accoltellato l'altro e tentato di prendere il controllo dell'aereo. L'episodio è stato sventato e il velivolo è riuscito ad atterrare. La vicenda è entrata anche nel confronto politico israeliano, alla vigilia delle elezioni del 27 ottobre.

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Ucraina, nuovi raid russi su Kiev e Odessa

Nella notte nuovi attacchi con droni hanno interessato la capitale ucraina, dove è scoppiato un incendio in un locale. Colpite anche infrastrutture a Odessa. La Stampa riferisce inoltre di un più ampio attacco alle infrastrutture energetiche ucraine e di blackout d'emergenza.

Medio Oriente, Gaza continua a mobilitare le piazze

A Milano tensioni durante una manifestazione per Gaza: alla Stazione Centrale un gruppo di manifestanti è entrato in contatto con le forze dell'ordine e la vetrata dell'ingresso principale è stata danneggiata.

ITALIA E POLITICA

Inflazione al 4,2%, torna in primo piano il caro vita

L'aumento dei prezzi, spinto in particolare dai costi dell'energia, diventa uno dei temi politici ed economici della giornata. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni torna a chiedere all'Unione europea maggiore flessibilità sui conti pubblici per affrontare il caro energia.

Sul fronte della manovra economica, il governo valuta come utilizzare gli spazi di flessibilità disponibili per energia e transizione verde. Tra le ipotesi riportate oggi figura anche un ecobonus al 65%.

ECONOMIA

Bollette, scatta l'aumento dell'elettricità

Per i clienti vulnerabili rimasti nel regime di maggior tutela l'aggiornamento del quarto trimestre comporta un incremento indicato al 37,3%, con una maggiore spesa annualizzata stimata in circa 236 euro. Il rincaro riporta al centro il confronto tra mercato tutelato e offerte a prezzo fisso del mercato libero.

Carburanti, anche Q8 mette un tetto ai prezzi

Da oggi, 1 ottobre, parte per 30 giorni anche l'iniziativa di Q8 sui prezzi di benzina e gasolio, dopo gli interventi annunciati da Eni e IP. Per Q8 il meccanismo indicato è modulare.

NAPOLI E CAMPANIA

Camorra, catturato un latitante ritenuto vicino al clan Mazzarella

I carabinieri hanno arrestato Giuseppe Del Prete, ricercato dallo scorso marzo nell'ambito di un'indagine sulle attività del clan Mazzarella. È stato trovato a Forcella, nascosto in un vano ricavato con un doppio fondo all'interno di un armadio.

Eav, la Regione approva il piano di riorganizzazione

Via libera della Regione Campania al progetto presentato dall'amministratore unico Gianfranco Diamantini. Le nuove nomine dirigenziali, secondo quanto riportato, dovranno però attendere le verifiche sulle relative coperture economiche. Una vicenda da seguire con particolare attenzione anche per le conseguenze sulla Circumvesuviana e sui pendolari dell'area vesuviana.

Trasporto pubblico, adeguamento tariffario dal 1° ottobre

Da oggi entra in vigore l'adeguamento delle tariffe regionali del trasporto pubblico. Secondo le informazioni diffuse, i prezzi dei biglietti Anm ed Eav restano invariati, mentre l'adeguamento interessa altre componenti del sistema tariffario campano.

SPORT

Champions League femminile, Juventus travolgente

Le bianconere hanno battuto 3-0 l'Häcken in trasferta. Serata pesante invece per la Roma, sconfitta 6-0 dal Barcellona. Oggi tocca all'Inter, impegnata alle 18.45 sul campo dell'Austria Vienna.

Italia Under 21 in campo

Gli azzurrini affrontano oggi l'Armenia alle 18.30 nelle qualificazioni agli Europei 2027. La partita assume particolare importanza nella corsa al primo posto del girone, prima del successivo confronto con la Polonia.

Volley femminile, parte la Serie A1

Prende il via il massimo campionato italiano. Tra le gare della prima giornata figurano Milano-Firenze, Conegliano-Cuneo e Scandicci-Chieri.

Nuoto, parte la Coppa del Mondo

A Baku prende il via oggi la prima tappa della Coppa del Mondo in vasca corta, altro appuntamento internazionale da seguire nella giornata sportiva.