Rassegna stampa di lunedì 21 settembre: maxioperazione a Caivano-Casoria. Sanità, cambiano le tariffe

A cura della Redazione

Ecco le principali notizie di lunedì 21 settembre 2026, dall’Italia e dal mondo, con un’attenzione particolare allo sport.

CRONACA E ATTUALITÀ

Maxioperazione contro il clan Angelino: 34 indagati

Dalle prime luci dell’alba è in corso una vasta operazione dei Carabinieri tra Caivano e Casoria. I militari stanno eseguendo una misura cautelare nei confronti di 34 persone, ritenute gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione camorristica armata, traffico di droga, estorsione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

L’inchiesta, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli, riguarda il clan Angelino. I dettagli saranno illustrati in una conferenza stampa convocata dalla Procura.

Oggi la Giornata mondiale dell’Alzheimer

Si celebra oggi la Giornata mondiale dell’Alzheimer, dedicata alla sensibilizzazione sulle demenze e al sostegno dei pazienti e delle loro famiglie. In Italia si stimano circa 1,43 milioni di persone affette da demenza, un numero destinato ad aumentare con l’invecchiamento della popolazione.

SANITÀ

Cambiano le tariffe di visite, esami e protesi

Da oggi entra in vigore il nuovo tariffario nazionale per una parte delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale. La revisione interessa 448 prestazioni di specialistica ambulatoriale e 222 codici dell’assistenza protesica, comprendendo visite, esami diagnostici, procedure ambulatoriali e dispositivi per le persone con disabilità. L'aumento medio è del 5,8% per le prestazioni specialistiche interessate.

ESTERI

Germania, avanzano destra e sinistra radicale: pesante sconfitta per Merz

Duro colpo per il cancelliere tedesco Friedrich Merz nelle elezioni regionali svoltesi domenica in Meclenburgo-Pomerania Occidentale e a Berlino.

Nel Land nord-orientale, Alternativa per la Germania (AfD) si afferma come primo partito con circa il 38% dei voti. Crolla invece la Cdu del cancelliere Merz, ferma intorno al 5% e a rischio esclusione dal Parlamento regionale. Nonostante il successo, l’AfD difficilmente riuscirà a governare, poiché gli altri partiti escludono alleanze con l’estrema destra

Assemblea generale dell’Onu, al centro le guerre e l’intelligenza artificiale

I leader mondiali si riuniscono a New York per l’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Al centro dei lavori ci sono le guerre in Ucraina e Medio Oriente, la sicurezza delle rotte marittime e la necessità di una regolamentazione internazionale dell’intelligenza artificiale.

Russia, il partito di Putin verso la vittoria

Le prime proiezioni delle elezioni parlamentari russe indicano una netta affermazione di Russia Unita, il partito sostenuto dal Cremlino. Nelle stesse ore l’Ucraina avrebbe lanciato uno dei più vasti attacchi con droni contro Mosca dall’inizio del conflitto.

Stati Uniti e Cina verso il vertice Trump-Xi

Cresce l’attesa per l’incontro del 24 settembre a Washington tra Donald Trump e Xi Jinping. Il confronto dovrebbe concentrarsi soprattutto sui rapporti commerciali, sulla possibile proroga della tregua sui dazi e sulla questione di Taiwan.

AREA VESUVIANA

Crisi idrica, distribuzione tornata gradualmente alla normalità

Dopo il guasto alla condotta adduttrice Sarno-Boscotrecase DN 1300, Gori ha lavorato al progressivo ripristino della distribuzione idrica nei comuni interessati. Il ritorno dell’acqua è avvenuto gradualmente, con tempi differenti soprattutto nelle zone più alte e nelle aree terminali della rete.

SPORT

Serie A, tutti i risultati della quinta giornata

Si è conclusa la quinta giornata del campionato di Serie A. Il Napoli non riesce a rilanciarsi e pareggia a Firenze, mentre Juventus e Milan conquistano due vittorie nette.

Tutti i risultati: Monza-Sassuolo 2-1, Bologna-Torino 1-1, Udinese-Cagliari 0-1, Roma-Inter 2-2, Venezia-Lazio 0-2, Fiorentina-Napoli 1-1, Frosinone-Como 2-0, Parma-Genoa 2-1, Juventus-Atalanta 2-0, Milan-Lecce 3-0.

Cori e spalle al campo, la curva della Juventus non rispetta il minuto per Mazzola

Prima di Juventus-Atalanta, una parte della curva bianconera non ha rispettato il minuto di silenzio dedicato a Sandro Mazzola. Nei settori centrali del primo e del secondo anello della curva Sud, decine di tifosi si sono voltati di spalle al campo, mentre altri hanno intonato cori per Gaetano Scirea, Giovanni Agnelli e Andrea Fortunato.

Il resto dell’Allianz Stadium ha reagito applaudendo la leggenda dell’Inter e della Nazionale. La Juventus ha condannato l’accaduto: «Non c’è rivalità che possa giustificare la mancanza di rispetto durante un minuto di silenzio. Onorare la memoria rappresenta una responsabilità comune che trascende appartenenze e colori».

Pallavolo, Italia ai quarti degli Europei

La Nazionale italiana maschile di pallavolo supera nettamente la Danimarca per 3-0 e conquista l’accesso ai quarti di finale degli Europei.

Questi i parziali: 25-22, 25-16, 25-11. Dopo un primo set equilibrato, gli azzurri allenati da Ferdinando De Giorgi hanno dominato la partita, trascinati da Romanò e da un muro particolarmente efficace.

Ciclismo, Ganna d’argento ai Mondiali

Filippo Ganna conquista la medaglia d’argento nella cronometro dei Mondiali di ciclismo. L’oro va al belga Remco Evenepoel, ancora una volta protagonista assoluto nella prova contro il tempo.

MotoGP, prima vittoria per Pedro Acosta

Nel Gran Premio d’Austria arriva la prima vittoria in MotoGP per Pedro Acosta. Il pilota della KTM trionfa davanti a Jorge Martín, che lascia il Red Bull Ring da leader del Mondiale. Marc Márquez chiude al quinto posto.