Rassegna stampa di sabato 12 settembre 2026: legge elettorale, Di Battista in Italia, allarme diossina in Irpinia

A cura della Redazione

Dalle tensioni internazionali alla politica, dalla cronaca allo sport. Le principali notizie della giornata selezionate dalla redazione di TorreSette.news.

ESTERI

Guerra e tensioni internazionali restano al centro dell'attenzione

Le crisi internazionali continuano a occupare ampio spazio sui quotidiani. I riflettori restano puntati sui conflitti e sugli equilibri geopolitici, con l'Europa chiamata a fare i conti con le conseguenze economiche e diplomatiche di uno scenario internazionale sempre più complesso. Le ripercussioni riguardano anche energia, sicurezza e mercati. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Ucraina, nessuna svolta decisiva sul conflitto

La guerra tra Russia e Ucraina continua a rappresentare uno dei dossier più delicati per l'Europa. Sul terreno proseguono le operazioni militari, mentre resta aperto il confronto diplomatico sul futuro dei negoziati e sulle garanzie di sicurezza per Kiev. L'Unione europea continua a discutere il sostegno all'Ucraina e la strategia nei confronti di Mosca.

POLITICA

Legge elettorale, scontro sulle firme per le nuove formazioni

Si accende il confronto sulla riforma elettorale. Giuseppe Conte chiede l'intervento del presidente Sergio Mattarella contro la norma sulla raccolta delle firme per le formazioni politiche non presenti in Parlamento. Il leader del M5S accusa la maggioranza di voler creare una barriera all'ingresso di nuovi soggetti politici. Nel dibattito entrano anche preferenze e rappresentanza.

Mattarella lascia Napoli dopo il bagno di folla nel centro storico

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha concluso la sua permanenza a Napoli dopo aver visitato il Museo Filangieri e il complesso monumentale dei Girolamini. All'uscita è stato accolto dagli applausi di residenti e turisti. La visita è arrivata dopo la presenza del Capo dello Stato all'inaugurazione degli Europei di volley in piazza del Plebiscito.

A Pomigliano la Festa dell'Unità, il Pd punta su lavoro e campo largo

È partita a Pomigliano d'Arco la Festa dell'Unità, aperta con un minuto di silenzio in ricordo di Emma Bonino. Tra i temi al centro del confronto ci sono lavoro, diritti e costruzione dell'alternativa al centrodestra. Torna anche il tema del “campo largo”, con il cosiddetto Laboratorio Napoli indicato come possibile modello politico.

CRONACA

Airola, l'allarme diossina si estende fino all'Irpinia

Preoccupano le conseguenze ambientali dell'incendio nell'area industriale di Airola. A Cervinara l'Arpac ha rilevato concentrazioni di diossine superiori di oltre cinque volte ai valori di riferimento. Disposte precauzionalmente la chiusura delle scuole e la sospensione delle manifestazioni all'aperto, oltre allo stop alla raccolta e alla vendita diretta di frutta, verdura e ortaggi.

Nel Nolano cresce il fenomeno del “caporalato industriale”

Non soltanto agricoltura. Nel territorio nolano si starebbe diffondendo il cosiddetto “caporalato industriale”, con attività produttive gestite attraverso opifici completamente illeciti, soprattutto nel settore tessile. A lanciare l'allarme è il procuratore di Nola Marco Del Gaudio, che parla di un fenomeno in espansione sul territorio.

ATTUALITÀ

Alessandro Di Battista è tornato in Italia da Cuba

Si conclude positivamente una vicenda seguita con apprensione negli ultimi giorni. Alessandro Di Battista è rientrato in Italia dopo il ricovero e l'intervento chirurgico subito a Cuba. L'aeroambulanza che lo trasportava è atterrata a Ciampino. Il rientro era subordinato al via libera dei medici dopo gli ultimi accertamenti effettuati all'Avana.

Scuola, a Napoli apre un nuovo asilo restaurato con i fondi Pnrr

L'avvio dell'anno scolastico a Napoli coincide con la riapertura del nido Rocco Jemma di Materdei, ristrutturato grazie ai fondi del Pnrr. Il sindaco Gaetano Manfredi ha annunciato l'obiettivo di aumentare ulteriormente i posti disponibili negli asili nido cittadini, fino a portare Napoli sopra la media nazionale.

Meteo, temperature finalmente in calo anche al Sud

Dopo il caldo anomalo della prima parte di settembre, le temperature tornano su valori più vicini alla media stagionale. In Campania il weekend dovrebbe essere sostanzialmente stabile, mentre l'allerta gialla riguarda alcune zone di Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Le massime sono destinate a rimanere generalmente sotto i 30 gradi.

TRASPORTI

Campi Flegrei, riaperta completamente la linea Cumana

È tornata in esercizio l'intera Cumana tra Montesanto e Torregaveta, dopo l'interruzione della tratta Bagnoli-Torregaveta provocata dagli eventi bradisismici del 31 luglio. Completati gli interventi di messa in sicurezza della galleria di Monte Olibano. In funzione anche la nuova stazione Eav di Pozzuoli in via Fasano.

Treni, weekend difficile tra Torre Annunziata e Nocera Inferiore

Disagi per i viaggiatori dell'area vesuviana. Oggi 12 e domani 13 settembre sono programmati lavori di manutenzione sulla linea Torre Annunziata Centrale-Nocera Inferiore. RFI segnala variazioni e cancellazioni per alcuni collegamenti ferroviari, con servizi sostitutivi in determinati casi. Una situazione da tenere presente soprattutto per chi si sposta tra l'area oplontina, Pompei, l'Agro nocerino e Salerno.

SPORT

Serie A, Fiorentina corsara a Venezia: 4-2 con tripletta di Mastantuono

La quarta giornata di Serie A si è aperta ieri sera con la vittoria della Fiorentina per 4-2 sul campo del Venezia. I lagunari erano passati in vantaggio con Adams, ma i viola hanno ribaltato la gara trascinati da uno straordinario Franco Mastantuono, autore di una tripletta. Di Pellegrino l'altra rete della Fiorentina, mentre Hainaut ha firmato nel finale il secondo gol del Venezia. Per i viola sono i primi tre punti del campionato.

Serie A, oggi Lazio-Milan. Il Napoli aspetta il Bologna

Tre partite in programma oggi per la quarta giornata di Serie A: Genoa-Frosinone alle 15, Lazio-Milan alle 18 e Atalanta-Cagliari alle 20.45. Per i tifosi azzurri l'appuntamento è invece domani: Napoli-Bologna si giocherà domenica 13 settembre alle 18. In serata Sassuolo-Juventus alle 20.45.

Europei di volley, stasera Italia-Grecia a Modena

Secondo appuntamento agli Europei di pallavolo maschile per l’Italia di Ferdinando De Giorgi. Dopo il convincente 3-0 sulla Svezia nella gara inaugurale disputata in Piazza del Plebiscito a Napoli, gli azzurri si sono trasferiti al PalaPanini di Modena, dove questa sera, sabato 12 settembre alle 21.05, affronteranno la Grecia.

Formula 1, debutta il circuito cittadino di Madrid

Weekend storico per la Formula 1, impegnata nel Gran Premio di Spagna sul nuovo circuito cittadino di Madrid. Si tratta della quattordicesima prova della stagione e di una delle principali novità del Mondiale 2026. Oggi l'attenzione è concentrata sulle sessioni che precedono la gara.