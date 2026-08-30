Alessandro Di Battista, il primo messaggio dall'ospedale: «Ce la metterò tutta per tornare presto»

A cura della Redazione

Arriva direttamente da Alessandro Di Battista il segnale più incoraggiante dopo le ore di forte apprensione seguite al grave malore che lo ha colpito a Cuba.

«Ce la metterò tutta per tornare presto», ha scritto l'ex deputato del Movimento 5 Stelle rispondendo su Instagram a uno dei numerosi messaggi di incoraggiamento ricevuti.

Sono le prime parole pubbliche di Di Battista dopo il ricovero e rappresentano un importante segnale sulle sue attuali condizioni: il 48enne è infatti cosciente e lucido, anche se il quadro clinico continua a richiedere grande cautela. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Il messaggio su Instagram

Di Battista ha risposto a Ilaria Loquenzi, in passato componente dello staff della comunicazione del Movimento 5 Stelle, che sui social gli aveva rivolto un messaggio di vicinanza invitandolo a non mollare.

Poche parole, quelle dell'ex parlamentare, che hanno immediatamente fatto il giro dei social: «Ce la metterò tutta per tornare presto».

Un messaggio particolarmente significativo dopo le notizie preoccupanti arrivate nelle ore immediatamente successive al malore.

Il trasferimento da Santa Clara all'Avana

Di Battista si era sentito male venerdì sera mentre si trovava a Cuba per realizzare una serie di reportage per Il Fatto Quotidiano e TvLoft dal titolo La polvere del mondo.

Dopo aver accusato un fortissimo mal di testa, era stato ricoverato d'urgenza a Santa Clara, dove era arrivato in gravi condizioni. Avrebbe perso conoscenza per alcune ore prima di riprendersi e riuscire nuovamente a parlare con il personale sanitario.

I medici hanno successivamente deciso di trasferirlo in ambulanza per circa 300 chilometri fino all'Avana, dove è stato ricoverato all'Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras, una delle strutture sanitarie più attrezzate dell'isola.

Durante il viaggio Di Battista è rimasto vigile e, una volta arrivato nella capitale cubana, ha risposto lucidamente alle domande dei medici.

Sottoposto a Tac e nuovi accertamenti

All'ospedale dell'Avana l'ex parlamentare è stato sottoposto a ulteriori visite specialistiche e ad una Tac con mezzo di contrasto, necessaria per approfondire le cause del malore.

In queste ore è circolata con insistenza l'ipotesi di un ictus. Al momento, tuttavia, non risulta diffusa una comunicazione sanitaria ufficiale che chiarisca definitivamente la diagnosi e l'origine del malore.

Per questo è opportuno mantenere cautela sulle cause, in attesa di informazioni mediche più precise.

Pronto un aereo sanitario, ma per ora resta a Cuba

Il Governo italiano segue costantemente la situazione attraverso l'Ambasciata italiana a Cuba.

Palazzo Chigi ha messo a disposizione un aereo sanitario per riportare Di Battista in Italia, ma il trasferimento potrà avvenire soltanto quando i medici riterranno che il viaggio non comporti rischi per la sua salute.

Al momento, dunque, Di Battista resterà ricoverato all'Avana per proseguire gli accertamenti e le cure.

Anche la compagna Sahra Lahouasnia si sta recando a Cuba per raggiungerlo.

Dopo ore caratterizzate soprattutto dalla preoccupazione, il messaggio scritto personalmente dall'ex parlamentare rappresenta dunque il segnale più confortante: Di Battista è cosciente, comunica e guarda già al ritorno a casa.

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