Rassegna stampa di giovedì 20 agosto: le principali notizie dall'Italia e dal mondo

A cura della Redazione

Dalla guerra in Ucraina alle tensioni tra Stati Uniti e Iran, passando per cronaca, maltempo, economia e sport: le principali notizie della mattinata selezionate dalla redazione di torresette.news.

ESTERI

Kiev sotto un massiccio attacco russo, colpito anche un ospedale pediatrico

Notte di paura a Kiev, investita da diverse ondate di missili russi, anche balistici e ipersonici. Secondo le autorità ucraine è stato colpito anche un ospedale pediatrico nel distretto di Solomensky. Il sindaco Vitali Klitschko aveva invitato la popolazione a restare nei rifugi.

Iran-Usa, Trump punta alla “guerra economica” contro Teheran

La crisi tra Stati Uniti e Iran resta uno dei temi centrali della giornata. Donald Trump punta a rafforzare l'isolamento economico di Teheran, mentre l'Iran minaccia conseguenze in caso di ulteriore escalation. La Nato assicura di essere pronta ad affrontare eventuali sviluppi della crisi.

Indonesia, nuova forte scossa di terremoto a Flores

La terra continua a tremare in Indonesia. Una nuova scossa di magnitudo 5.9 ha interessato la regione di Flores. Dall'inizio dell'emergenza sono state registrate oltre 1.600 scosse di assestamento, mentre prosegue il monitoraggio delle autorità.

CRONACA

Salento, 72enne sbranato da due rottweiler

Tragedia nelle campagne del Salento, dove un uomo di 72 anni è morto dopo essere stato aggredito da due rottweiler. A trovare il corpo è stato il figlio. L'episodio riaccende il dibattito sulla gestione dei cani potenzialmente pericolosi.

Femminicidi, otto donne uccise nelle ultime settimane

Una drammatica sequenza di delitti riporta in primo piano la violenza contro le donne. Tra luglio e il 19 agosto sono almeno otto i casi mortali nei quali è stata contestata, riconosciuta o è al vaglio degli investigatori l'ipotesi di femminicidio.

Donna uccisa nel Cosentino, convalidato il fermo del compagno

Proseguono le indagini sulla morte di Ornella Forastefano, 46 anni, aggredita nel Cosentino e morta per le gravissime ferite riportate. Il giudice ha convalidato il fermo del compagno, bloccato a Bari mentre, secondo gli investigatori, tentava di raggiungere l'Albania.

Maltempo, allerta arancione e gialla in diverse regioni

Temporali e fenomeni intensi interessano parte dell'Italia. La Protezione civile ha disposto l'allerta arancione su settori della Lombardia e quella gialla in diverse regioni del Centro-Nord, tra cui Toscana, Veneto, Emilia-Romagna, Liguria e Piemonte.

Ritrovati sulle Alpi svizzere i corpi di due alpinisti belgi scomparsi nel 1992

I corpi di due alpinisti belgi scomparsi nelle Alpi svizzere 34 anni fa sono stati ritrovati dopo lo scioglimento del ghiacciaio Trift. Il 26 luglio, un escursionista ha segnalato il ritrovamento di due corpi sul ghiacciaio nella Svizzera meridionale, vicino al confine italiano. I corpi sono stati portati all'Istituto di Medicina Legale dell'Ospedale Vallese a Sion per l'identificazione.

POLITICA E ATTUALITÀ

Migranti, anche l'Austria riprende i trasferimenti verso l'Italia

Dopo Germania e Svizzera, anche Vienna procede con i trasferimenti verso l'Italia dei migranti interessati dalle procedure europee. La questione riaccende il confronto politico sulla gestione dei flussi e sulla ripartizione delle responsabilità tra i Paesi dell'Unione.

Italia-Germania, Tajani: “Priorità alle migrazioni”

Colloquio tra il ministro degli Esteri Antonio Tajani e l'omologo tedesco Johann Wadephul. Al centro il dossier migranti e la protezione delle frontiere esterne dell'Unione europea. Roma e Berlino ribadiscono la necessità di un'azione coordinata contro i trafficanti.

ECONOMIA

Inflazione nell'Eurozona al 2,9%, occhi puntati sulla Bce

Eurostat ha confermato l'inflazione dell'Eurozona al 2,9% a luglio. I mercati guardano ora alle prossime mosse della Banca centrale europea, mentre tornano le tensioni sui titoli di Stato e il Btp trentennale raggiunge quota 5%.

SPORT

Tennis, Cobolli vola ai quarti del Masters 1000 di Cincinnati

Flavio Cobolli continua la sua corsa a Cincinnati. L'azzurro ha rimontato lo spagnolo Jodar dopo aver perso il primo set 6-4, imponendosi al tie-break nel secondo e per 6-3 nel terzo. Per il tennista italiano arriva così la qualificazione ai quarti di finale.

Europei di ginnastica, oggi torna in pedana l'Italia

Proseguono oggi gli Europei 2026 di ginnastica artistica femminile. Dopo le medaglie conquistate dalle azzurre nei giorni scorsi, l'attenzione resta alta sulla squadra italiana e sulle gare che assegneranno nuovi titoli continentali.