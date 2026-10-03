Rassegna stampa di sabato 3 ottobre: il Governo approva il Dpfp, a Napoli droga e cellulari in carcere con un drone

A cura della Redazione

Ecco la rassegna stampa di sabato 3 ottobre 2026, aggiornata alle prime ore della mattinata, con le principali notizie dall’Italia, dal mondo e dalla Campania, con un’attenzione particolare all’area vesuviana.

ESTERI

Iran, cresce ancora la tensione con gli Stati Uniti

Resta in primo piano la guerra in Medio Oriente. Donald Trump, durante un comizio in Alabama, ha parlato della possibile durata del conflitto con l’Iran, mentre gli Stati Uniti stanno rafforzando la presenza militare nell’area con un ulteriore gruppo navale e migliaia di uomini. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Ucraina e Medio Oriente al centro del confronto Italia-Germania

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha incontrato alla Farnesina il collega tedesco Johann Wadephul. Al centro del colloquio le guerre in Ucraina e Medio Oriente, i Balcani occidentali e la cooperazione sulla sicurezza informatica.

POLITICA ED ECONOMIA

Manovra, il Governo approva il Dpfp: fino a 29 miliardi di flessibilità

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al Documento programmatico di finanza pubblica e alla relazione sullo scostamento. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti invita alla prudenza: il deficit 2026 dovrebbe rimanere sotto il 3%, mentre per il prossimo anno aumentano i margini di spesa ma anche le incognite legate alla situazione internazionale.

Il tema domina anche diverse prime pagine dei quotidiani nazionali di questa mattina, insieme alla politica estera e ai rapporti tra Stati Uniti e Italia.

CAMPANIA

Terra dei Fuochi, 200 milioni per bonifiche e monitoraggio

È una delle notizie più importanti per la Campania. Il decreto legge Ambiente-bis, approvato dal Consiglio dei ministri, prevede uno stanziamento di 200 milioni di euro destinato a bonifiche e attività di monitoraggio nella Terra dei Fuochi.

Scampia, pronte le prime 97 nuove abitazioni

Procede il superamento delle Vele. Sono stati completati i primi 97 alloggi destinati alle famiglie sgomberate dalle Vele Gialla e Rossa. La consegna è prevista all’inizio del 2027.

Napoli, droga e cellulari diretti nel carcere di Poggioreale con un drone

Intercettato un drone dal valore di circa 10mila euro che trasportava hashish, cocaina, marijuana e 15 smartphone destinati al penitenziario napoletano.

Napoli celebra Maradona con “Numero 10”

Questa sera al Palapartenope va in scena la prima assoluta dello spettacolo dedicato a Diego Armando Maradona, con Erasmo Genzini, Lina Sastri e Maurizio Casagrande.

Secondigliano, 21enne ai domiciliari trovato con una pistola

I Carabinieri hanno arrestato un giovane di 21 anni che si trovava già agli arresti domiciliari. Durante i controlli sarebbe stata rinvenuta un’arma.

Campania, medici in fuga dal servizio pubblico

L’Anaao Assomed torna a denunciare le difficoltà del sistema sanitario regionale e la perdita di personale medico dal settore pubblico.

AREA VESUVIANA

Torre del Greco, morì dopo tre interventi estetici: condannati tre medici

Arriva la sentenza per la morte di Vanessa Cella, 37 anni, deceduta dopo essersi sottoposta a tre interventi estetici nella stessa giornata. Il processo si è concluso con la condanna di tre medici.

Castellammare, stop ai lavori di riqualificazione di una piazza

I lavori sono stati fermati dopo controlli della Dia e della Prefettura. Secondo quanto riportato da Repubblica Napoli, sarebbero emerse problematiche relative alla sicurezza sul lavoro e alla documentazione riguardante l’appalto comunale.

Sarno, il risanamento diventa una priorità regionale

Resta di grande interesse per l’area vesuviana e stabiese il voto unanime del Consiglio regionale sul risanamento e sulla sicurezza del fiume Sarno, con l’impegno ad accelerare gli interventi e a verificarne periodicamente lo stato di avanzamento.

AMBIENTE

Campania, oltre 15 ecoreati al giorno

I dati sull’illegalità ambientale continuano a fotografare una situazione particolarmente pesante per la regione, che resta tra i territori maggiormente interessati dal fenomeno delle ecomafie.

La questione si intreccia direttamente con gli interventi annunciati per la Terra dei Fuochi e con il piano di risanamento del bacino del Sarno.

SPORT

Nations League, Francia-Italia finisce 1-1

Gli azzurri tornano da Saint-Denis con un pareggio. L’Italia ha mostrato personalità contro la Francia e la stampa sportiva sottolinea in particolare la prestazione di Donnarumma e il buon debutto in Nazionale di Vergara.

Savoia, oggi trasferta a Monopoli

Il Savoia affronta oggi il Monopoli allo stadio Veneziani nell’ottava giornata del girone C di Serie C. La Lega Serie C indica la gara nel programma odierno; le fonti televisive la collocano nella fascia pomeridiana.

Oggi si giocano anche Cavese-Casertana e Sorrento-Casarano alle 14.30, Giugliano-Barletta alle 17.30.

Juve Stabia, ancora sosta

Le Vespe non giocano questo fine settimana: il prossimo appuntamento di Serie B è fissato per sabato 10 ottobre alle 15 sul campo della Virtus Entella.

Turris, domenica derby campano contro il Gladiator

La Turris torna in campo domani, domenica 4 ottobre, alle ore 15, in trasferta contro il Gladiator, allo stadio “Mario Piccirillo” di Santa Maria Capua Vetere, per la sesta giornata del girone H di Serie D.

METEO CAMPANIA

Sabato con sole e temperature ancora elevate – A Napoli e in buona parte della Campania è prevista una giornata stabile e prevalentemente serena, con temperature che potranno raggiungere 26 gradi. Domenica è atteso un lieve calo termico, ma senza un significativo peggioramento.