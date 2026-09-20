Rassegna stampa di domenica 20 settembre: droni ucraini su Mosca, miracolo di San Gennaro, domenica di sport

A cura della Redazione

Ecco le principali notizie di domenica 20 settembre 2026, dall’Italia e dal mondo, con un’attenzione particolare allo sport.

ITALIA E POLITICA

Confcommercio: nel 2027 inflazione su, Pil giù

L'Ufficio studi di Confcommercio calcola quanto il caro-energia inciderà su inflazione, consumi e crescita nel 2027, anche alla luce del massiccio peso dei rincari di elettricità e gas sulle imprese del terziario e sulle bollette delle famiglie. I numeri sono pesanti e il presidente di Confcom, Carlo Sangalli, chiede quindi al governo "misure immediate e interventi strutturali". Con il caro-energia - secondo la Confcom -nel 2027 picco dell'inflazione al 3,7% e crollo pil a 0,6%. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Riforma elettorale, il testo torna alla Camera

Dopo il via libera del Senato con 113 voti favorevoli e 71 contrari, la riforma elettorale promossa dal governo deve tornare alla Camera per l’approvazione definitiva. Il progetto prevede un sistema proporzionale e un premio di maggioranza per la coalizione capace di superare il 42%. Le opposizioni contestano duramente il provvedimento.

ESTERI

Maxi attacco con droni sulla regione di Mosca

Un vasto attacco attribuito all’Ucraina ha colpito la regione di Mosca, provocando due vittime e interessando anche una raffineria. Secondo le autorità russe, numerosi velivoli senza pilota sarebbero stati intercettati. L’offensiva arriva nell’ultima giornata delle elezioni parlamentari russe, presentate dal Cremlino come una verifica del sostegno alla guerra in Ucraina.

In Russia si chiudono le elezioni parlamentari

Ultimo giorno di voto per il rinnovo della Duma. Il partito Russia Unita è dato ancora una volta come favorito, mentre gran parte dei candidati contrari alla guerra è stata esclusa dalla competizione. I primi risultati sono attesi in serata.

I leader mondiali tornano all’Onu

A New York prende il via la settimana dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Al centro dei lavori le guerre in Medio Oriente e Ucraina, la crisi energetica e la necessità di regole internazionali per l’intelligenza artificiale. Sono attesi circa 130 capi di Stato e di governo.

Economia e tecnologia

Usa e Cina al tavolo su commercio, dazi e intelligenza artificiale

Il segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent e il vicepremier cinese He Lifeng si incontrano a New York. Sul tavolo la tregua commerciale in scadenza a novembre, le tariffe doganali, le forniture di minerali critici e le regole sull’intelligenza artificiale. Il confronto prepara il terreno a un nuovo incontro tra Donald Trump e Xi Jinping.

Social vietati ai minori, il modello australiano fa scuola

L’Australia continua a sostenere la stretta sull’accesso ai social network per i ragazzi sotto i 16 anni. Le misure adottate da Canberra sono state definite all’avanguardia anche dal vertice di Apple e vengono osservate con interesse da diversi governi europei.

NAPOLI

San Gennaro, rinnovato il prodigio della liquefazione

Migliaia di fedeli hanno partecipato alle celebrazioni per San Gennaro. Il sangue del patrono si è sciolto anche quest’anno. L’arcivescovo di Napoli, Domenico Battaglia, ha dedicato parole alle vittime delle guerre e ai bambini uccisi nei conflitti.

Il Miglio Sacro attraversa il Rione Sanità

Proseguono oggi le visite lungo il Miglio Sacro, il percorso tra le Catacombe di San Gennaro, il Borgo dei Vergini, Palazzo dello Spagnuolo, Palazzo Sanfelice e la Basilica di Santa Maria della Sanità.

AREA VESUVIANA

Torre Annunziata punta sul turismo enogastronomico

Un nuovo itinerario tra il sito archeologico di Oplonti, l’antico oleificio, il pastificio Setaro e la tradizione della pizza sarà presentato ai tour operator internazionali nelle fiere di Rimini, Londra, Madrid e Berlino. Il progetto è stato illustrato da Gino Camera durante il convegno ospitato da Tenuta Nunziata.

Torre del Greco, reati in calo e nuove telecamere

Il prefetto di Napoli Michele di Bari ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dall’Amministrazione comunale e dalle forze dell’ordine. In un anno, i reati in città sarebbero diminuiti del 22,11%. Entro la fine dell’anno è prevista l’installazione di 33 nuove telecamere.

SPORT

Roma-Inter 2-2, doppietta di Lautaro Martinez

La Roma chiude il primo tempo avanti di due reti grazie alla doppietta di Manu Koné, ma nella ripresa l’Inter reagisce con due gol di Lautaro Martinez. Roma, Inter e Lazio restano in testa alla classifica con 13 punti.

Negli altri anticipi: Lazio-Venezia 2-0, Udinese-Cagliari 0-1, Bologna-Torino 1-1.

Serie A, le partite in programma oggi

La quinta giornata di Serie A prosegue oggi, domenica 20 settembre, con cinque incontri. Riflettori puntati sul Napoli, impegnato all’ora di pranzo sul campo della Fiorentina, e sulla Juventus, che ospita l’Atalanta. Il programma:

Ore 12.30: Fiorentina-Napoli

Ore 15: Parma-Genoa

Ore 15: Frosinone-Como

Ore 18: Juventus-Atalanta

Ore 20.45: Milan-Lecce

Europei di volley, Italia-Danimarca negli ottavi

Serata importante anche per la Nazionale italiana maschile di pallavolo, impegnata negli ottavi di finale degli Europei. Gli azzurri del commissario tecnico Ferdinando De Giorgi affrontano la Danimarca alle ore 21.05, al PalaVela di Torino.

METEO

Domenica con prevalenza di tempo stabile al Centro-Nord, mentre sulle regioni meridionali non sono esclusi temporali locali. Per la parte finale di settembre è previsto un nuovo aumento delle temperature, con valori compresi tra uno e tre gradi sopra la media stagionale.