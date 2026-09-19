Rassegna stampa, le notizie di oggi sabato 19 settembre: esteri, politica, cronaca, campania, sport

A cura della Redazione

Ecco le principali notizie di sabato 19 settembre 2026, dall’Italia e dal mondo, con un’attenzione particolare alla Campania e all’area vesuviana.

Esteri

Attacco degli Houthi a una base in Arabia Saudita

Una base aerea dell’Arabia Saudita è stata colpita durante un attacco attribuito agli Houthi. Nell’azione sarebbe stato danneggiato anche un caccia italiano, ma il ministro della Difesa Guido Crosetto ha precisato che nessun militare del nostro Paese è rimasto coinvolto. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

L’episodio accresce la tensione nell’area del Mar Rosso. L’Italia si sta preparando a proteggere le proprie navi mercantili nel passaggio di Bab el-Mandeb, considerato strategico per i commerci internazionali.

Ucraina – Trump firma nuove sanzioni contro la Russia

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato la legge che introduce nuove sanzioni contro Mosca, dopo l’approvazione del Congresso.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ringraziato gli Stati Uniti, mentre Vladimir Putin ha accusato i governi europei di alimentare il clima di guerra contro la volontà dei cittadini. Restano alte le tensioni anche nei cieli europei dopo nuovi avvistamenti di droni.

Politica

Legge elettorale, il testo torna alla Camera

Dopo il via libera del Senato, la riforma elettorale sostenuta dal Governo torna alla Camera per l’approvazione definitiva.

Il testo prevede un sistema proporzionale e un premio capace di garantire la maggioranza parlamentare alle coalizioni che superino il 42% dei voti. Le opposizioni contestano duramente la riforma, mentre Giorgia Meloni ribadisce l’intenzione di arrivare alla scadenza naturale della legislatura.

Cronaca

Studente accoltella un’insegnante a Roma

Paura in una scuola media di Centocelle, a Roma, dove uno studente avrebbe spruzzato dello spray urticante e poi accoltellato un’insegnante.

Secondo i primi accertamenti, il ragazzo avrebbe avuto intenzione di filmare l’aggressione. La docente è stata soccorsa e ricoverata. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica e comprendere le motivazioni del gesto.

Carburanti – Ridotto lo sconto sul diesel

Da venerdì 18 settembre è entrato in vigore il nuovo taglio delle accise sul diesel, pari a 12,2 centesimi al litro, Iva compresa.

La riduzione resterà valida per una settimana. Dal 26 settembre lo sconto sarà ulteriormente dimezzato, prima del passaggio al sistema delle accise mobili previsto per ottobre.

CAMPANIA

Napoli – Industriali preoccupati per la fine del Pnrr

Gli imprenditori napoletani lanciano l’allarme sulle conseguenze della conclusione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il timore è che, terminata la fase degli investimenti straordinari, possa rallentare la crescita registrata negli ultimi anni. Gli industriali chiedono una strategia capace di dare continuità alle opere, all’occupazione e ai progetti avviati.

Torre del Greco – Sparatoria per una sigaretta, 21enne in carcere

Un ventunenne è stato fermato e trasferito in carcere perché gravemente indiziato della sparatoria avvenuta nella notte tra il 12 e il 13 settembre in via Marconi.

Secondo la Procura di Torre Annunziata, avrebbe esploso almeno cinque colpi ad altezza d’uomo al termine di un’aggressione scaturita dalla richiesta di accendere una sigaretta. Due i feriti: il giovane contro il quale sarebbero stati indirizzati i colpi e un ragazzo estraneo alla vicenda.

Nell’abitazione utilizzata dall’indagato è stata sequestrata una pistola con la matricola abrasa. Il ventunenne, che deve essere considerato innocente fino a una sentenza definitiva, avrebbe ammesso di aver sparato, negando però l’intenzione di uccidere.

Lettere – Armi e droga nascoste tra vegetazione e muretti

Proseguono i controlli dell’operazione “Continuum Bellum 4” nei Monti Lattari. A Lettere i carabinieri hanno sequestrato hashish, marijuana, eroina, una pistola Beretta con matricola abrasa e la canna di un fucile da caccia.

Un ventisettenne è stato denunciato per detenzione di droga ai fini di spaccio. Grazie al fiuto del cane Luna, nella sua minicar sono state trovate dosi di cocaina e hashish nascoste all’interno di alcuni accendini.

Boscotrecase – Demolite opere abusive nell’area dell’ex ristorante

In esecuzione di un ordine del Tribunale di Torre Annunziata sono state demolite alcune opere abusive realizzate nelle pertinenze dell’ex ristorante “Paraviso al Vesuvio”, in via Cifelli.

L’intervento ha riguardato una vasca di circa 18 metri quadrati, la copertura di un pergolato e una fontana ornamentale. L’area ricade nel Parco Nazionale del Vesuvio ed è sottoposta a vincoli ambientali, paesaggistici, sismici e vulcanici.

Terzigno – Coltello nello zaino, denunciato uno studente di 14 anni

Un alunno di 14 anni è stato denunciato dopo il ritrovamento di un coltello da cucina con una lama di 18 centimetri nel suo zaino.

A scoprire l’arma e ad avvisare i carabinieri è stato il dirigente scolastico. Il giorno precedente il ragazzo avrebbe avuto un acceso litigio con un compagno di classe.

Bacoli – Oggi il Pride dei Campi Flegrei

È in programma oggi a Bacoli il Pride dei Campi Flegrei, manifestazione dedicata ai diritti civili, all’inclusione e al contrasto delle discriminazioni.

L’iniziativa punta a coinvolgere cittadini, associazioni e istituzioni dell’intera area flegrea.

SPORT

È morto Sandro Mazzola

Il calcio italiano piange Sandro Mazzola, morto all’età di 83 anni. Figlio del grande Valentino, fu uno dei simboli dell’Inter di Helenio Herrera, capace negli anni Sessanta di conquistare due Coppe dei Campioni.

Con la maglia nerazzurra ha scritto alcune delle pagine più importanti della storia del club e del calcio italiano.

Serie A – Monza batte Sassuolo, oggi Roma-Inter

La quinta giornata di Serie A si è aperta con la vittoria del Monza sul Sassuolo per 2-1. Decisiva la doppietta di Gustavo Varela.

Oggi l’attenzione è concentrata sulla sfida al vertice tra Roma e Inter (ore18,00), entrambe a punteggio pieno dopo quattro giornate. In programma anche Bologna-Torino e Udinese-Cagliari.