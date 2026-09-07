Rassegna stampa di lunedì 7 settembre 2026: le notizie di oggi dall'Italia e dal mondo

A cura della Redazione

Le principali notizie di oggi, lunedì 7 settembre 2026, selezionate dalla redazione di torresette.news.

ESTERI

Germania, terremoto politico: AfD oltre il 44% in Sassonia-Anhalt

È uno dei risultati destinati a pesare sulla politica europea. Alternative für Deutschland ha stravinto le elezioni regionali in Sassonia-Anhalt, raccogliendo circa il 44,5% dei voti, più del doppio rispetto al 2021. La Cdu si ferma intorno al 18,5%. L'AfD diventa nettamente il primo partito del Land, pur senza raggiungere da sola la maggioranza assoluta. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Ucraina, Witkoff e Kushner a Kiev: nessun passo avanti verso la pace

Dopo il confronto con Vladimir Putin, gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner hanno proseguito la missione diplomatica a Kiev. Per il momento, però, non emerge una svolta. Witkoff sostiene che sia Russia sia Ucraina dovranno accettare compromessi per arrivare a un accordo, mentre sul terreno la guerra continua.

Groenlandia, von der Leyen a Nuuk: l'Europa prepara la strategia per l'Artico

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen è a Nuuk. Ha annunciato per l'autunno una nuova strategia europea per l'Artico, mentre è prevista la firma di un accordo di partenariato con la Groenlandia. Al centro ci sono sicurezza, materie prime e crescente rilevanza geopolitica della regione.

Miami, aereo cargo Amazon fuori pista: cinque morti

Grave incidente negli Stati Uniti. Un aereo cargo di Amazon è uscito di pista a Miami: secondo le prime informazioni diffuse dalla polizia, il bilancio è di cinque vittime e diversi feriti. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire le cause dell'incidente.

POLITICA E ATTUALITÀ

Cernobbio, Schlein: «Pronti al voto in qualsiasi momento»

Il Forum Ambrosetti si è chiuso con il confronto tra i leader politici. La segretaria del Pd Elly Schlein ha assicurato che il centrosinistra sarà pronto «in qualsiasi momento si voterà». Giuseppe Conte ha rilanciato il confronto sulla costruzione dell'alternativa, mentre dal centrodestra resta centrale il tema della stabilità del governo.

Treni, da stasera sciopero nazionale di 24 ore

Giornata da tenere sotto osservazione soprattutto per chi deve viaggiare. Dalle 21.18 di oggi, lunedì 7 settembre, alle 21 di martedì 8 settembre è previsto uno sciopero nazionale che coinvolge il personale del Gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. Possibili cancellazioni e variazioni per Alta Velocità, lunga percorrenza e treni regionali.

Carburanti, prezzi ancora in aumento

Continua a pesare il costo dei rifornimenti. Nell'ultimo mese la benzina è aumentata di circa 5,5 centesimi al litro, mentre per il gasolio l'incremento è stato di 6,7 centesimi. Il taglio temporaneo delle accise sul diesel è stato prorogato fino al 10 settembre, poi il Governo punta a misure maggiormente selettive.

Meteo, ancora caldo ma da mercoledì cambia tutto

Gli ultimi giorni di caldo anomalo stanno per lasciare spazio a un deciso cambiamento delle condizioni meteorologiche. Da mercoledì 9 settembre è attesa una perturbazione intensa, accompagnata da piogge e dall'arrivo di aria più fresca.

CRONACA

Di Battista resta a Cuba: nuovi accertamenti dopo l'intervento

Restano sotto osservazione le condizioni di Alessandro Di Battista. L'ex parlamentare è ancora ricoverato a Cuba dopo l'intervento chirurgico d'urgenza durato circa quattro ore. Il rientro in Italia è stato rinviato e sono previsti ulteriori accertamenti. Familiari e persone a lui vicine mantengono il massimo riserbo sulle sue condizioni.

Sicilia, auto fuori strada durante una gara: due giovani morti

Tragedia alla cronoscalata Monte Erice. Una vettura è uscita di strada durante la competizione automobilistica provocando la morte di due giovani. Ferito anche un commissario di gara. Sono in corso gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente.

CAMPANIA

Giugliano, vasto incendio nel sito delle ecoballe di Taverna del Re

Un vasto incendio è divampato nell'area di Taverna del Re, a Giugliano, nel sito che da anni ospita ecoballe. Vigili del fuoco e squadre specializzate sono impegnati nelle operazioni di spegnimento. L'episodio riaccende inevitabilmente l'attenzione sull'emergenza ambientale dell'area.

Juve Stabia-Pisa, paura per Bozhinov: malore in campo

Momenti di forte apprensione durante Juve Stabia-Pisa per il malore accusato in campo dal difensore Bozhinov. Il calciatore sta bene, ma è rimasto ricoverato all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia per gli accertamenti e l'osservazione dei medici.

Procida, esplode una bombola su un gommone: sub ferito

Paura nelle acque di Procida. Una bombola è esplosa a bordo di un gommone, facendo finire in mare un sub. L'uomo è stato recuperato e soccorso. Sono in corso verifiche per chiarire le cause dell'esplosione.

Avellino, donna aggredita a martellate dall'ex

Un uomo è stato fermato dai carabinieri nell'Avellinese con l'accusa di avere aggredito a martellate la sua ex compagna. La donna è ricoverata con prognosi riservata, ma secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita.

SPORT

Formula 1, Antonelli nella storia: vince a Monza partendo dal fondo

Impresa straordinaria di Kimi Antonelli nel Gran Premio d'Italia. Il pilota italiano della Mercedes, partito dal fondo dello schieramento, ha completato una rimonta eccezionale conquistando la vittoria davanti al compagno George Russell e a Max Verstappen. Un italiano torna a vincere il GP di Monza dopo 60 anni, quando nel 1966 trionfò Ludovico Scarfiotti. Giornata amara per la Ferrari: Hamilton sesto, Leclerc fuori dopo un incidente.

Volley, niente titolo europeo: Italia battuta dalla Turchia al tie-break

Sfuma sul più bello il sogno delle azzurre di Julio Velasco. Nella finale degli Europei a Istanbul, l'Italia è stata sconfitta 3-2 dalla Turchia: 16-25, 25-22, 12-25, 25-21, 15-10 i parziali. Si interrompe così una serie di 21 vittorie consecutive delle azzurre nelle tre grandi manifestazioni internazionali.

US Open, Shelton elimina Tsitsipas e sfiderà Alcaraz

Agli US Open Ben Shelton ha superato Stefanos Tsitsipas conquistando l'accesso ai quarti di finale, dove troverà Carlos Alcaraz. Avanza anche Frances Tiafoe, protagonista dell'eliminazione di Daniil Medvedev. Nel tabellone femminile ai quarti Aryna Sabalenka e Jessica Pegula

Juventus-Milan 1-1, Gatti salva i bianconeri al 92’

Finisce in parità il big match dell’Allianz Stadium. Il Milan passa in vantaggio al 68’ con Cissé, entrato dalla panchina e bravo a battere Vicario con un preciso rasoterra. La Juventus reagisce, dopo aver colpito anche un palo con Conceição, e trova il definitivo 1-1 al 92’ con Gatti, mandato in campo nel finale da Spalletti. Juve e Milan salgono così a 7 punti, alle spalle di Inter e Roma.