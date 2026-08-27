Rassegna stampa di giovedì 27 agosto: le principali notizie dall'Italia e dal mondo

A cura della Redazione

Le principali notizie di oggi, giovedì 27 agosto, selezionate dalla redazione di torresette.news: caro carburanti, attentato a Ranucci con interrogatori, ondate di calore in Campania, esplosioni nella notte in Ucraina, alluvione nel Nepal, sorteggio in Champions Leaugue.

CRONACA

Attentato a Ranucci, oggi gli interrogatori degli arrestati

Giornata importante nell'inchiesta sull'attentato davanti all'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci. Sono previsti oggi gli interrogatori di alcuni degli arrestati, che finora si erano avvalsi della facoltà di non rispondere. I loro legali hanno anticipato che intendono chiarire le accuse e, in particolare, il presunto mandato ricevuto per compiere l'attentato.

Mondragone, 23enne travolto e ucciso in bici: arrestato automobilista

Un giovane nepalese di 23 anni è morto dopo essere stato investito mentre percorreva in bicicletta via Castel Volturno, a Mondragone. Il conducente dell'auto, un 52enne, si sarebbe allontanato dopo l'incidente e sarebbe stato rintracciato dai carabinieri nascosto con il veicolo dietro una zona di canneto. Gli accertamenti hanno evidenziato un tasso alcolemico oltre i limiti e positività a cocaina e cannabis. È stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso.

Piemonte, velivolo precipita vicino alla diga: due morti

Due persone, un uomo di 60 anni e una donna di 63, hanno perso la vita nello schianto di un autogiro avvenuto nei pressi della diga di Campiccioli, nel Verbano-Cusio-Ossola. Il velivolo avrebbe urtato alcuni cavi prima di precipitare e prendere fuoco. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco ed elisoccorso, ma per i due occupanti non c'è stato nulla da fare.

Torna il grande caldo, venerdì otto città da bollino rosso

Una nuova ondata di caldo investe l'Italia. Venerdì saranno otto le città da bollino rosso, mentre in numerosi altri centri scatteranno livelli di allerta inferiori. Napoli oggi è in preallerta e domani passerà al bollino giallo. Le autorità raccomandano particolare prudenza nelle ore centrali della giornata soprattutto per anziani, bambini e persone fragili.

Campania, allerta per ondate di calore fino a domenica

Dalle 8 di questa mattina e fino alle 20 di domenica 30 agosto è in vigore in Campania l'allerta per ondate di calore. Le temperature potrebbero superare di 6-7 gradi le medie stagionali, con il picco previsto venerdì. Sulle zone costiere l'umidità nelle ore serali e notturne potrà superare il 60-70 per cento, accompagnata da scarsa ventilazione.

POLITICA E ATTUALITÀ

Carburanti, il Governo proroga il taglio delle accise fino al 5 settembre

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto che proroga fino al 5 settembre il taglio di 17 centesimi al litro delle accise sul gasolio. L'intervento costerà circa 130 milioni di euro e punta ad alleggerire il peso dei rincari durante il controesodo. Successivamente il Governo intende introdurre sostegni più selettivi, calibrati in base al reddito e destinati soprattutto alle fasce economicamente più deboli.

Caro carburanti, benzina sopra i 2 euro e diesel a 2,137

Continuano a salire i prezzi alla pompa. Secondo i dati del Mimit riferiti a ieri, la benzina self sulla rete stradale nazionale ha raggiunto una media di 2,017 euro al litro, mentre il gasolio è arrivato a 2,137 euro. In autostrada il diesel supera invece i 2,20 euro. Confesercenti stima che nell'estate 2026 gli automobilisti italiani abbiano speso fino a 1,8 miliardi in più rispetto all'anno scorso.

Ex Ilva, decreto del Governo per garantire la continuità degli impianti

Il Consiglio dei ministri è intervenuto anche sull'ex Ilva, approvando misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti considerati strategici. Il provvedimento arriva mentre resta aperta la complessa partita sul futuro industriale del gruppo e sulla ricerca di una soluzione capace di tutelare contemporaneamente produzione, occupazione e risanamento ambientale.

ESTERI

Ucraina, esplosioni nella notte a Kiev: nuovi attacchi russi

Nuova notte di guerra in Ucraina. Esplosioni sono state segnalate a Kiev, mentre un attacco russo con missili balistici contro un impianto industriale di Kryvyi Rih ha provocato almeno due feriti. Mosca ha inoltre rivendicato un raid con droni contro il porto di Izmail, nella regione di Odessa. Londra teme una nuova escalation e sta aggiornando i propri piani di difesa.

Ucraina, l'Italia conferma: niente soldati nelle esercitazioni dei “Volenterosi”

L'Italia non parteciperà alle esercitazioni militari annunciate dalla coalizione dei “Volenterosi” a sostegno dell'Ucraina. Fonti governative hanno ribadito la linea già espressa dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni: nessun invio di soldati italiani sul territorio ucraino. Mosca, intanto, continua a giudicare inaccettabile la presenza in Ucraina di contingenti appartenenti a Paesi della Nato.

Medio Oriente, Netanyahu chiude all'accordo con l'Iran

Resta altissima la tensione in Medio Oriente. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha escluso la possibilità di un accordo con l'Iran, mentre proseguono i bombardamenti israeliani su Gaza e Libano. Sullo sfondo anche la campagna elettorale israeliana e le crescenti tensioni in Cisgiordania legate alle violenze dei coloni contro la popolazione palestinese.

Nepal e Tibet, catastrofe dopo alluvioni e frane

È drammatico il bilancio dell'alluvione che ha colpito l'area tra Nepal e Tibet. Una piena improvvisa del fiume Bhote Koshi ha devastato intere zone, provocando almeno 157 morti secondo gli ultimi bilanci disponibili, mentre centinaia di persone risultano disperse, tra cui numerosi stranieri. Due italiani coinvolti in una frana risultano in buone condizioni.

ECONOMIA

Carburanti, per finanziare lo sconto arriva l'acconto fiscale dai gruppi energetici

Per finanziare la proroga dello sconto sul diesel, il Governo punta anche a un nuovo meccanismo di acconto fiscale sulle tasse relative ai dividendi anticipati dei grandi gruppi energetici. Secondo quanto emerso dopo il Consiglio dei ministri, la misura sarebbe stata concordata con le aziende interessate. L'obiettivo è reperire le risorse necessarie senza ricorrere, almeno formalmente, a una tassa sugli extraprofitti.

SPORT

Champions League, oggi il sorteggio: quattro italiane in corsa

Alle 18 di oggi a Montecarlo si svolgerà il sorteggio della fase campionato della Champions League 2026-2027. Sono quattro le italiane: Inter, Napoli, Roma e Como. L'Inter parte dalla prima fascia, la Roma dalla seconda, il Napoli dalla terza e il Como dalla quarta. Ogni squadra affronterà otto avversarie differenti nella nuova fase a classifica unica.

Napoli, domenica il Como al Maradona: arbitra Pairetto

Dopo il successo all'esordio in campionato, il Napoli prepara la prima partita stagionale al Maradona. Domenica alle 18.30 gli azzurri affronteranno il Como nella seconda giornata di Serie A. La gara sarà diretta da Luca Pairetto. Tra le altre designazioni, Fabbri arbitrerà Cagliari-Inter, Forneau Juventus-Parma e Manganiello Milan-Venezia.

US Open, Stefanini, Guerrieri e Passaro a un passo dal tabellone principale

Buone notizie per il tennis italiano dalle qualificazioni degli US Open. Lucrezia Stefanini ha superato Madison Brengle e giocherà il turno decisivo per entrare nel main draw. Avanti anche Andrea Guerrieri e Francesco Passaro. Eliminati invece Lucia Bronzetti, Tyra Caterina Grant e Marco Cecchinato.