Rassegna stampa di venerdì 14 agosto: le principali notizie dall'Italia e dal mondo

A cura della Redazione

Le principali notizie dall’Italia e dal mondo nella rassegna stampa di TorreSette. Cronaca, politica, attualità, esteri e sport: ecco cosa sapere questa mattina.

CRONACA

Bimbo si allontana da casa nel Mantovano, scattano le ricerche

Ore di apprensione a Ostiglia, nel Mantovano, dove un bambino autistico si è allontanato da casa. Vigili del fuoco e carabinieri stanno setacciando la zona per ritrovarlo.

Esplosione nella fabbrica di munizioni a Colleferro: nessun ferito tra i lavoratori

Momenti di paura a Colleferro, in provincia di Roma, dove un incendio è stato seguito da una forte esplosione all'interno dello stabilimento ex Simmel Difesa, azienda attiva nella produzione di munizioni. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente si sarebbe verificato nel reparto destinato alla pressatura delle polveri. I 24 dipendenti presenti nello stabilimento al momento dell’incidente sarebbero riusciti a mettersi in salvo.

Etna ancora in eruzione, centinaia di voli cancellati

Prosegue l’attività dell’Etna e resta difficile la situazione dei collegamenti aerei con Catania. L’eruzione ha provocato la cancellazione di centinaia di voli e disagi per decine di migliaia di passeggeri.

Ponte Morandi, otto anni dalla tragedia: Genova ricorda le 43 vittime

Genova commemora oggi le 43 persone morte nel crollo del Ponte Morandi del 14 agosto 2018. I familiari delle vittime chiedono che quanto accaduto resti un monito per il Paese.

Monte Bianco, 32 alpinisti bloccati a 3.800 metri

Trentadue alpinisti sono rimasti bloccati sul Monte Bianco a circa 3.800 metri di quota. Il caso è diventato anche motivo di polemica dopo la decisione di non autorizzare un intervento di soccorso in elicottero.

Acqua servita in bar e ristoranti, controlli dei Nas: irregolarità in oltre un locale su due

I controlli dei carabinieri del Nas sulle acque trattate e servite nei pubblici esercizi fanno emergere un quadro preoccupante. Nel corso di 272 ispezioni effettuate sul territorio nazionale sono state riscontrate irregolarità nel 54% delle attività controllate. Le verifiche hanno riguardato soprattutto le condizioni igienico-sanitarie, la manutenzione degli impianti utilizzati per trattare l’acqua e le modalità con cui il prodotto viene proposto ai consumatori.

POLITICA

Schengen, Piantedosi: “Controlli fino alla fine dei rischi”

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi difende i controlli temporanei alle frontiere. La sospensione delle normali regole di Schengen, ha spiegato, terminerà soltanto quando saranno completamente cessate le condizioni di rischio.

ATTUALITÀ

Ferragosto salato, il pieno di gasolio costa il 27,6% in più

Stangata per chi parte in automobile. Secondo Assoutenti, rispetto al 2025 il pieno di gasolio costa il 27,6% in più, mentre la benzina registra un aumento del 17%. Rincari anche per metano e Gpl.

Caldo verso la fine, in arrivo temporali e calo delle temperature

L’ondata di caldo che ha accompagnato gli italiani verso Ferragosto è agli sgoccioli. Aumenta l’instabilità e nei prossimi giorni è atteso l'arrivo di una perturbazione con temporali e temperature in diminuzione. Per oggi, venerdì 14 agosto, è stata diramata un’allerta gialla per temporali in Calabria, mentre fenomeni localmente intensi potranno interessare anche l’arco alpino e alcune zone della Sicilia.

ESTERI

Ucraina, Kiev propone a Mosca una tregua per i raid sul Mar Nero

Nuovo possibile spiraglio nella guerra tra Russia e Ucraina. Kiev avrebbe proposto a Mosca una tregua sugli attacchi nel Mar Nero, mentre proseguono i tentativi diplomatici per ridurre l’intensità del conflitto.

Trump impone dazi del 100% sui droni importati negli Stati Uniti

Nuova stretta commerciale della Casa Bianca. Donald Trump ha imposto tariffe del 100% sulle importazioni di droni, una misura destinata ad avere conseguenze sui rapporti commerciali internazionali e sul settore tecnologico.

SPORT

Europei di atletica, Dariya Derkach è d’oro nel salto triplo

Grande Italia agli Europei di Birmingham. Dariya Derkach conquista la medaglia d’oro nel salto triplo con una prestazione che l’azzurra ha definito la più bella della sua carriera.

200 metri, Desalu e Dezza conquistano la finale europea

Doppia qualificazione italiana nella finale dei 200 metri. Fausto Desalu ha vinto la propria semifinale in 20”08, mentre Filippo Dezza ha centrato la finale con il personale di 20”35.

Quarta giornata di gare di nuoto agli Europei di Parigi

Quarta giornata di gare in vasca agli Europei di nuoto di Parigi. Oggi, venerdì 14 agosto, nella capitale francese si assegnano nuove medaglie, con diverse speranze per gli azzurri. In mattinata torna in gara la primatista mondiale dei 50 dorso Sara Curtis (medaglia d’oro nella finale disputata ieri), impegnata nelle batterie dei 50 stile libero. In serata impegnata anche Simona Quadarella, che dopo l'oro negli 800 stile libero cerca il bis nella finale dei 1500.