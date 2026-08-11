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Morto dopo lite in discoteca a Cosenza: fermati due fratelli residenti in Lussemburgo

Morto dopo lite in discoteca a Cosenza: fermati due fratelli residenti in Lussemburgo

I due si chiamano Domenico e Umberto Orsino. L'omicidio avvenuto nella notte tra sabato e domenica davanti al locale di Sangineto: la vittima era un 34enne morto dopo essere stato trasferito in ospedale.

(2 minuti di lettura)
A cura di AdnKronos

Due persone sono state fermate per la morte di Antonio Perrotta dopo una violenta lite avvenuta nella notte tra sabato e domenica davanti a una discoteca a Sangineto (Cosenza) dove la vittima lavorava come addetto alla sicurezza del locale. Si tratta di due fratelli: Domenico (a sinistra nella foto), pilastro della nazionale di rugby del Lussemburgo, e Umberto Orsino, che nella vita fa invece il fisioterapista. L'accusa a loro carico è quella di omicidio aggravato dai futili motivi.

Entrambi calabresi di origine, ma residenti in Lussemburgo, erano nel cosentino in vacanza dai parenti, quando la notte tra sabato e domenica scorsi, Antonio Perrotta, 34enne buttafuori, è stato ucciso davanti alla discoteca a Sangineto.

A portare a termine le indagini, dirette dalla procura di Paola, i carabinieri e i poliziotti della squadra mobile. L'uomo era stato ricoverato inizialmente all'ospedale di Cetraro ma, a causa dell'aggravamento delle sue condizioni, era stato trasferito a Cosenza, dove nella notte è deceduto.

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