Rassegna stampa, le notizie di oggi 10 agosto: caldo estremo, guerra in Ucraina e tensioni su Gaza

A cura della Redazione

Il caldo che continua a stringere l’Italia, la guerra in Ucraina con una nuova notte di attacchi incrociati, le tensioni sul piano per Gaza e lo scontro sui migranti che coinvolge Italia, Spagna e Germania. Nei Campi Flegrei la terra torna a tremare. Nello sport, addio a Livio Berruti e il via alle gare in piscina agli Europei di nuoto. Queste ed altre le principali notizie selezionate dalla redazione di torresette.news.

CRONACA

Caldo senza tregua, l’Italia resta nella morsa dell’afa

Prosegue l’ondata di calore che sta interessando gran parte del Paese. Le temperature restano molto elevate e la situazione dovrebbe protrarsi ancora per diversi giorni, mentre al Nord non mancano temporali anche intensi. Roma può raggiungere i 39 gradi e nei giorni scorsi a Napoli sono stati registrati valori eccezionali.

Migranti, alta tensione tra Italia e Spagna. Ora si apre anche il fronte con la Germania

Resta acceso lo scontro sui controlli alle frontiere dopo l’emergenza migratoria di Ceuta. Madrid ha disposto verifiche per chi arriva dall’Italia, mentre Tajani indica nel periodo successivo a Ferragosto la possibile normalizzazione. Intanto Berlino annuncia rimpatri verso l’Italia, ma il Viminale replica che non ci sarebbero “dublinanti” da riprendere dalla Germania in base agli accordi legati al nuovo Patto europeo sulle migrazioni.

Esodo estivo, altra giornata delicata sulle strade

Proseguono gli spostamenti degli italiani verso le località di villeggiatura in vista di Ferragosto. Il grande flusso di vacanzieri si accompagna alle difficoltà provocate dalle temperature molto elevate, con particolare attenzione alle ore centrali della giornata.

Campi Flegrei, nuovo terremoto nella notte: scossa di magnitudo 3

La terra trema ancora ai Campi Flegrei, Napoli. Una scossa di terremoto si è verificata nella di oggi lunedì 10 agosto alle 2.27. Di magnitudo 3, a una profondità di 4 km, il sisma è stato localizzato a 2 km da Pozzuoli e 5 da Bacoli.

ESTERI

Ucraina, ancora sangue nella notte: attacchi russi e ucraini

Nuova notte di guerra tra Mosca e Kiev. Un attacco russo su Kharkiv ha provocato vittime, mentre droni ucraini hanno colpito Belgorod, dove si registrano morti e numerosi feriti. Attacchi anche su Odessa. Zelensky ribadisce che l’Ucraina non intende cedere il Donbass.

Ucraina, l’allarme di Zelensky sull’inverno

Il presidente ucraino ha denunciato i pesantissimi danni provocati dagli attacchi russi alle infrastrutture energetiche, sostenendo che nel Paese sarebbero rimaste pochissime centrali termoelettriche intatte. Cresce la preoccupazione per le conseguenze sulla popolazione con l’avvicinarsi dell’inverno.

Gaza, Netanyahu frena sul piano sostenuto dagli Stati Uniti

Resta incerto il futuro del piano per Gaza. Netanyahu ha espresso forti riserve, legando il ritiro israeliano al disarmo di Hamas. Nelle ultime ore, tuttavia, fonti citate dai media riferiscono che il premier israeliano avrebbe deciso di concedere una possibilità al progetto e che l’Idf starebbe procedendo con un ritiro. La Casa Bianca sostiene di non essere preoccupata dalle dichiarazioni del leader israeliano.

Hamas: «Pronti ad attuare il piano per Gaza»

Hamas ha ribadito il proprio impegno ad attuare il piano in 15 punti sostenuto dagli Stati Uniti, chiedendo ai mediatori internazionali di garantire il rispetto degli accordi da parte di tutti.

POLITICA

Vannacci tende la mano al centrodestra: «Non ho mai chiuso le porte»

Roberto Vannacci torna a parlare dei rapporti con la maggioranza. Il leader di Futuro Nazionale sostiene di non aver mai escluso un dialogo con il centrodestra e afferma di non avere avuto contatti con Giorgia Meloni e con gli altri leader della coalizione dalla nascita della sua formazione politica.

Più Europa, oggi l’Assemblea nazionale

Giornata importante per Più Europa, chiamata oggi a riunire la propria Assemblea nazionale e ad eleggerne il presidente dopo l’intervento del giudice. Sullo sfondo resta il confronto sulla collocazione politica del partito e sui rapporti con il cosiddetto campo largo.

SPORT

Addio a Livio Berruti, l’Italia piange il campione olimpico di Roma 1960

Il mondo dello sport italiano ricorda Livio Berruti, oro nei 200 metri alle Olimpiadi di Roma del 1960 e simbolo di una delle pagine più belle dell’atletica azzurra. Numerosi i messaggi di cordoglio. Marcell Jacobs ha annunciato che correrà agli Europei pensando a lui.

Europei di nuoto, da oggi le gare in piscina: riflettori su Sara Curtis

Dopo le soddisfazioni arrivate dal fondo e dai tuffi, agli Europei di nuoto iniziano oggi le gare in piscina. L’Italia schiera numerosi big e grande attenzione è riservata a Sara Curtis, impegnata nei 100 stile libero. Le batterie iniziano in mattinata, con gli azzurri a caccia di nuove medaglie.