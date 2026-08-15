Torre Annunziata esulta per Manila Esposito: oro europeo nel corpo libero, Italia da applausi

A cura della Redazione

Un altro trionfo internazionale per Manila Esposito. La ginnasta, originaria di Tore Annunziata, sale ancora una volta sul tetto d’Europa conquistando la medaglia d’oro nel corpo libero ai Campionati Europei 2026 di ginnastica artistica femminile, in corso a Zagabria.

Una giornata da incorniciare per la campionessa, che prima dell’oro aveva già messo al collo l’argento alla trave, contribuendo in maniera decisiva al ricco bottino dell’Italia: nelle finali di specialità di oggi, sabato 15 agosto, le azzurre hanno conquistato complessivamente quattro medaglie: un oro, due argenti e un bronzo.

Manila regina del corpo libero

Il capolavoro di Manila arriva nell’ultima finale della giornata, quella del corpo libero. L’azzurra porta a termine un esercizio di altissimo livello e ottiene 13.700 punti, sufficienti per conquistare il titolo europeo.

Alle sue spalle la francese Elena Colas, argento con 13.633, mentre il bronzo va ad Angelina Melnikova, che chiude con 13.566.

Per Esposito si tratta dell’ennesimo risultato prestigioso di una carriera che, nonostante la giovane età, l’ha già vista protagonista assoluta della ginnastica internazionale. Nel suo palmarès figurano anche l’argento a squadre e il bronzo alla trave conquistati alle Olimpiadi di Parigi 2024, oltre ai due titoli europei consecutivi nell’all-around ottenuti nel 2024 e nel 2025.

Prima dell’oro, l’argento alla trave

Poco prima del trionfo al corpo libero, Manila era salita sul podio anche nella finale alla trave. Con 13.833 punti l’azzurra ha conquistato la medaglia d’argento, preceduta soltanto dalla francese Elena Colas, campionessa europea con 13.933. Terza Angelina Melnikova con 13.700.

Esposito era stata la migliore nelle qualificazioni alla trave con 14.000 punti e si presentava quindi alla finale tra le grandi favorite per il titolo. Non è arrivato il secondo oro della giornata, ma un argento che conferma ancora una volta la straordinaria continuità della ginnasta campana ai massimi livelli europei.