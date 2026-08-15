Rassegna stampa nazionale: ultime notizie di sabato 15 agosto 2026

A cura della Redazione

Ferragosto tra emergenza Etna e grande esodo. Terremoto in Indonesia, tensione sui migranti, jet italiani abbattono un drone nei cieli baltici. Nello sport Italia regina d’Europa

Le principali notizie dall’Italia e dal mondo nella rassegna stampa di TorreSette.news di oggi, sabato 15 agosto 2026.

CRONACA

Etna, Ferragosto nel caos: aeroporto di Catania ancora fermo

L’Etna non concede tregua. L’attività eruttiva e la cenere vulcanica continuano a condizionare pesantemente l’aeroporto di Catania, con voli sospesi e migliaia di passeggeri alle prese con cancellazioni e riprogrammazioni. La chiusura dello scalo è stata prorogata fino alle 15 di oggi.

Incendio nel Comasco, rogo sotto controllo dopo 30 ore

È stato messo sotto controllo il vasto incendio divampato alle porte di Como. Le operazioni hanno impegnato per circa 30 ore i vigili del fuoco e i Canadair. Una cinquantina le persone costrette ad abbandonare temporaneamente le proprie abitazioni. Resta alta l’attenzione a causa del vento.

Ferragosto sulle strade, traffico intenso per partenze e primi rientri

Giornata da tenere sotto osservazione sulla rete stradale e autostradale italiana. Alle partenze per il weekend di Ferragosto si aggiungono i primi rientri dalle località di villeggiatura. L’esodo estivo 2026 coinvolgerà complessivamente centinaia di milioni di spostamenti fino ai primi giorni di settembre.

POLITICA

Migranti, Meloni: “L’Europa deve proteggere i propri confini”

La crisi migratoria torna al centro dello scontro politico europeo. Giorgia Meloni ribadisce la necessità di proteggere le frontiere dell’Unione e giudica incoraggianti i dati economici italiani del 2026. Sullo sfondo resta la crisi di Ceuta e il confronto tra i governi europei sulla gestione dei flussi.

Lega, Salvini avverte i frondisti: “Il partito è uno solo”

Matteo Salvini prova a spegnere le tensioni interne alla Lega. Il leader del Carroccio respinge le divisioni territoriali e ribadisce che il partito rappresenta Nord, Centro e Sud: chi sostiene posizioni differenti, afferma, non rappresenta la Lega.

Vannacci rilancia il sondaggio: Futuro Nazionale secondo nel centrodestra

Roberto Vannacci pubblica sui social un sondaggio che attribuisce a Futuro Nazionale un peso crescente all’interno del centrodestra. Il generale ironizza sulle polemiche degli ultimi giorni, mentre aumentano le tensioni con la Lega in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.

ATTUALITÀ

Debito pubblico italiano oltre quota 3.200 miliardi, nuovo record

Il debito pubblico italiano supera per la prima volta la soglia dei 3.200 miliardi di euro. Il nuovo dato torna immediatamente al centro del confronto politico ed economico, mentre il Governo prepara la prossima manovra finanziaria.

Ferragosto ancora rovente, poi cambia tutto: in arrivo temporali e aria fresca

Ferragosto all’insegna del caldo su gran parte dell’Italia, ma la situazione è destinata a cambiare. Una corrente più fresca proveniente dal Nord Europa dovrebbe raggiungere il Paese all’inizio della prossima settimana, favorendo temporali e un sensibile calo delle temperature.

Sempre più italiani scelgono di non avere figli

Crescono in Italia le famiglie che scelgono consapevolmente di non avere figli. Secondo i dati riportati da Repubblica, la percentuale è passata dal 12% della fine degli anni Ottanta al 21% nel 2024. Tra le motivazioni emergono carriera, libertà personale e nuovi modelli di vita.

ESTERI

Terremoto di magnitudo 7,7 in Indonesia: vittime e paura tsunami

Un violentissimo terremoto di magnitudo 7,7 ha colpito l'Indonesia orientale, al largo dell'isola di Flores. Il sisma ha provocato crolli e vittime e ha spinto migliaia di persone ad abbandonare le zone costiere dopo l'allerta tsunami, successivamente revocata. Numerose le repliche registrate dopo la scossa principale.

Guerra in Ucraina, jet italiani abbattono un drone nei cieli baltici

Caccia italiani impegnati nella missione Nato di difesa aerea sono decollati in allarme e hanno intercettato e abbattuto un drone nei cieli baltici. L’ordigno sarebbe stato ucraino e avrebbe perso la rotta a causa delle interferenze elettroniche russe.

Ucraina, Zelensky: “Difficile produrre sistemi di difesa aerea, ma ce la faremo”

Volodymyr Zelensky torna sulla necessità di rafforzare le difese dell’Ucraina. Il presidente ammette le difficoltà nella produzione dei sistemi di difesa aerea, ma assicura che Kiev continuerà ad aumentare le proprie capacità mentre prosegue la guerra con la Russia.

Gaza, nuove tensioni mentre resta incerto il futuro della Striscia

La situazione nella Striscia rimane estremamente delicata. Mentre prosegue il confronto sul futuro di Gaza e sulla ricostruzione, nuove analisi satellitari segnalano avamposti e trasformazioni territoriali che alimentano interrogativi sugli scenari dei prossimi mesi.

SPORT

Europei, notte magica per l’Italia: Tamberi e Battocletti d’oro

Serata trionfale agli Europei di atletica di Birmingham. Gianmarco Tamberi conquista l’oro nel salto in alto con 2,32 metri, mentre Nadia Battocletti completa la straordinaria doppietta vincendo i 10.000 metri dopo il successo nei 5.000.

Sioli e Desalu di bronzo, Italia prima nel medagliere

La festa azzurra è completata da Matteo Sioli, bronzo nel salto in alto, e Fausto Desalu, terzo nei 200 metri al fotofinish. Le quattro medaglie conquistate nella serata di ieri hanno proiettato l’Italia al comando del medagliere degli Europei di atletica.

Europei di nuoto, Simona Quadarella infinita: oro anche nei 1500 stile libero

L’Italia festeggia anche a Parigi. Simona Quadarella conquista il titolo europeo nei 1500 stile libero dopo quello degli 800: per la romana è il quarto titolo continentale consecutivo nella distanza lunga e il decimo oro europeo della carriera.

Nuoto, bronzo e record italiano nella 4x100 stile libero mista

Altro podio per l’Italia agli Europei di nuoto. La staffetta mista composta da Thomas Ceccon, Sara Curtis, Carlos D’Ambrosio e Filippo Menicucci conquista il bronzo nella 4x100 stile libero stabilendo anche il nuovo record italiano.

Europei di atletica, oggi tocca alla marcia: Stano e Palmisano guidano gli azzurri

Ferragosto ricco di appuntamenti a Birmingham. Oggi sono in programma tutte le gare di marcia: tra gli azzurri più attesi Massimo Stano e Antonella Palmisano. In pista fari anche sui 10.000 uomini e sulle staffette, mentre Larissa Iapichino debutta nelle qualificazioni del salto in lungo.