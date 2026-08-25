Rassegna stampa di martedì 25 agosto: le principali notizie dall'Italia e dal mondo

A cura della Redazione

Ecco, in sintesi, le principali notizie dall'Italia e dal mondo di oggi, martedì 25 agosto 2026, selezionate dalla redazione di torresette.news.

CRONACA

Bologna, incendio in uno scantinato: soccorsi anche due bambini

Paura nella tarda serata a Castel Maggiore, nel Bolognese, dove un incendio è divampato nello scantinato di un edificio. Nove persone, tra cui due bambini, sono state soccorse. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e sanitari; sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause del rogo.

Foggia, bracciante trovato morto: la Cgil denuncia le condizioni nei ghetti

Fa discutere la morte di un bracciante nel Foggiano. La Cgil Puglia torna a denunciare le condizioni in cui vivono e lavorano migliaia di migranti, puntando il dito contro la situazione di Borgo Mezzanone. Il sindacato chiede un intervento deciso delle istituzioni contro sfruttamento e degrado.

Milano, atteso l'interrogatorio del rapper Tony Boy

È atteso nel carcere di San Vittore l'interrogatorio di Tony Boy, all'anagrafe Antonio Hueber, arrestato sabato a Milano mentre era in diretta sui social. Aveva in casa droga e una pistola con matricola abrasa. Il caso ha avuto grande risonanza proprio per le modalità con cui è avvenuto l'arresto e per la diffusione immediata delle immagini in rete.

POLITICA E ATTUALITÀ

Extraprofitti, Bruxelles: nessuna tassa europea, decidano i singoli governi

La Commissione europea esclude, al momento, un'imposta comune sugli extraprofitti e lascia agli Stati la possibilità di intervenire a livello nazionale nel rispetto delle norme Ue. La questione divide anche la maggioranza italiana: Forza Italia ribadisce il proprio no a una tassa nazionale, mentre l'opposizione attacca il Governo.

Carburanti, domani scade lo sconto sul gasolio: attesa per le decisioni del Governo

Resta alta l'attenzione sui prezzi dei carburanti. Il decreto sulle accise mobili mantiene fino a domani, 26 agosto, lo sconto sul gasolio, mentre il prezzo medio aveva raggiunto 2,130 euro al litro sulla rete stradale e superato 2,20 euro in autostrada. Si attendono ora le decisioni dell'esecutivo sull'eventuale prosecuzione della misura.

Meteo, torna il grande caldo: nuova “cupola anticiclonica” al Centro-Sud

Dopo i temporali che hanno interessato parte dell'Italia, il caldo è pronto a tornare protagonista al Centro-Sud. Le previsioni indicano una nuova espansione anticiclonica negli ultimi giorni di agosto, mentre al Nord le temperature dovrebbero risultare più contenute.

ESTERI

Ucraina, nuovi attacchi russi nella notte: colpite quattro grandi città

Nuova notte di guerra in Ucraina. Attacchi russi hanno interessato contemporaneamente Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro, provocando incendi e danni. L'offensiva arriva dopo il vertice dei “Volenterosi” e mentre l'Europa annuncia nuovi aiuti militari a Kiev.

Ucraina, i Volenterosi preparano esercitazioni a ottobre. L'Italia non parteciperà

I Paesi della coalizione dei Volenterosi intendono rafforzare ulteriormente il sostegno a Kiev e preparano esercitazioni militari per ottobre. L'Italia ha però scelto di non aderire all'iniziativa, pur confermando il sostegno all'Ucraina e alla ricerca di un percorso negoziale.

Iran, Trump stringe la morsa: nuove sanzioni su oro, tecnologia e trasporti

Gli Stati Uniti hanno varato una nuova raffica di sanzioni contro l'Iran, colpendo oro, tecnologia, aviazione e trasporto marittimo. Washington punta a isolare ulteriormente Teheran e a ridurne le fonti di finanziamento. Il presidente Trump sostiene che l'economia iraniana sia ormai vicina al collasso.

Trump pronto a revocare 200mila visti a stranieri che hanno chiesto asilo

Nuova stretta dell'amministrazione americana sull'immigrazione. Secondo le indiscrezioni riportate negli Stati Uniti, Trump sarebbe pronto a revocare circa 200mila visti turistici o d'affari concessi tra il 2016 e il 2026 a stranieri che successivamente hanno presentato domanda d'asilo.

Venezuela, terremoto: il bilancio sale a 6.509 vittime

A due mesi dal devastante doppio terremoto del 24 giugno, il numero delle vittime in Venezuela è salito a 6.509. Le scosse di magnitudo 7,2 e 7,5 hanno colpito soprattutto lo Stato costiero di La Guaira, rendendo inabitabili oltre 25mila abitazioni. Il Governo ha annunciato un piano straordinario per la ricostruzione.

SPORT

Lazio corsara a Bologna: Frattesi decide il match

La Lazio parte con il piede giusto e conquista i primi tre punti della stagione battendo 1-0 il Bologna al Dall'Ara. A decidere la sfida è Davide Frattesi al 59'. I biancocelesti iniziano così il campionato con un successo esterno, mentre il Bologna resta a mani vuote.

Roma travolgente all'Olimpico: 4-0 alla Fiorentina

Esordio spettacolare per la Roma, che travolge 4-0 la Fiorentina e lancia subito un segnale al campionato. Grande protagonista Malen, autore di una tripletta, mentre Pisilli completa il poker nel finale. Giallorossi subito nel gruppo di testa dopo la prima giornata.

Tennis, derby azzurro Bellucci-Darderi a Winston-Salem

Spazio anche al tennis con il confronto tutto italiano tra Mattia Bellucci e Luciano Darderi al torneo ATP di Winston-Salem. Bellucci arriva al secondo turno dopo avere superato lo spagnolo Martin Landaluce. In palio il passaggio al turno successivo e la certezza di avere ancora un italiano in tabellone.

Arbitri, dopo la prima giornata continua il dibattito sulla nuova linea di Orsato

Le decisioni arbitrali del primo turno alimentano il confronto sulla nuova impostazione voluta dal designatore Daniele Orsato, orientata a distinguere maggiormente i normali contatti di gioco dai falli. Un tema destinato a far discutere anche nelle prossime giornate di Serie A.