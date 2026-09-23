Rassegna stampa di mercoledì 23 settembre: tensioni tra Stati Uniti e Iran, confronto tra Mattarella e Meloni sulla scuola

A cura della Redazione

Le principali notizie di mercoledì 23 settembre 2026 di politica, esteri, cronaca, attualità, economia, Campania e sport selezionate dalla redazione di TorreSette.news.

POLITICA

Scuola, confronto a distanza tra Meloni e Mattarella

Continua a far discutere il tema della presenza degli studenti stranieri nelle classi italiane. Dopo l’intervento di Sergio Mattarella, che ha ribadito la necessità di una scuola “aperta a tutti” e contraria alla creazione di ghetti, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricordato alcune dichiarazioni risalenti al 1990, quando Mattarella, allora ministro dell’Istruzione, invitava a evitare un’eccessiva concentrazione di alunni stranieri nelle stesse classi. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Il ministro Giuseppe Valditara insiste sulla necessità che gli studenti conoscano adeguatamente l’italiano, mentre le opposizioni accusano il Governo di utilizzare la scuola come terreno di propaganda politica.

Mattarella alla Camera per ricordare Aldo Moro

Il presidente della Repubblica sarà oggi a Montecitorio per la presentazione dell’Edizione nazionale delle opere di Aldo Moro. L’appuntamento, in programma alle 17 nella Sala della Regina, sarà aperto dal presidente della Camera Lorenzo Fontana.

ESTERI

Trump all’Onu: tensione con l’Iran, ma resta aperta la strada del dialogo

La guerra tra Stati Uniti e Iran domina l’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Nel suo intervento, Donald Trump ha chiesto l’isolamento economico di Teheran e ha usato toni durissimi, pur sostenendo che un accordo potrebbe essere raggiunto dopo le elezioni americane di medio termine.

A margine dell’Assemblea, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha incontrato l’inviato statunitense Steve Witkoff. Teheran chiede la revoca del blocco navale, lo sblocco dei beni congelati e la fine delle operazioni militari per riaprire lo Stretto di Hormuz.

Guterres: «La forza militare non può garantire la pace»

Il segretario generale dell’Onu António Guterres ha richiamato le grandi potenze alle proprie responsabilità. Al centro dei lavori dell’Assemblea generale ci sono le guerre in Iran, Ucraina, Gaza, Yemen, Sudan, Congo e Myanmar.

Il G7 ha intanto chiesto all’Iran di interrompere il sostegno militare agli Houthi, ritenuto una minaccia per la sicurezza internazionale e per il traffico commerciale nel Mar Rosso.

CRONACA

Torino, morto il bambino di sette anni investito mentre era in bicicletta

Non ce l’ha fatta il bambino di sette anni investito a Torino mentre era in sella alla sua bicicletta. La notizia ha suscitato profonda commozione. Proseguono gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

Roma, schiaffi e umiliazioni ai bambini: educatrice sospesa

Un’educatrice di 62 anni, in servizio in un asilo nido comunale nella zona di San Giovanni a Roma, è stata sospesa dall’esercizio del pubblico servizio perché gravemente indiziata di maltrattamenti nei confronti di bambini di circa tre anni.

L’indagine dei carabinieri è partita dalle denunce di alcuni genitori. Le intercettazioni audio e video avrebbero documentato condotte ripetute: schiaffi alla testa e al volto, strattoni, minacce e umiliazioni, oltre a bambini sollevati con forza o ricondotti bruscamente sulle sedie.

ATTUALITÀ

Equinozio d’autunno, temperature in calo

L’arrivo dell’autunno astronomico coincide con un cambiamento delle condizioni meteorologiche. Correnti più fresche porteranno un calo delle temperature, particolarmente evidente al Nord-Est e lungo il versante adriatico.

In alcune zone la diminuzione potrà raggiungere i sei o sette gradi. Piogge e instabilità interesseranno soprattutto il Centro-Sud e le regioni adriatiche.

ECONOMIA

Istat, deficit confermato al 3,1%: mancato l’obiettivo del Governo

L’Istat ha confermato al 3,1% del Pil il deficit pubblico italiano del 2025, in miglioramento rispetto al 3,4% registrato nel 2024, ma ancora sopra la soglia europea del 3%.

Il Governo sperava in una revisione al ribasso del dato, al 3% o al 2,9%, che avrebbe potuto accelerare l’uscita dell’Italia dalla procedura europea per deficit eccessivo. La conferma del 3,1% riduce invece i margini di manovra dell’esecutivo e mantiene il Paese sotto la sorveglianza di Bruxelles.

Pensioni, dal 2027 aumenta l’età per lasciare il lavoro

Dal 1° gennaio 2027 cambieranno i requisiti per andare in pensione, per effetto dell’adeguamento alla crescita della speranza di vita. Per la pensione di vecchiaia si passerà dagli attuali 67 anni a 67 anni e un mese nel 2027, mentre dal 2028 saranno necessari 67 anni e tre mesi, oltre ad almeno vent’anni di contributi.

Aumentano anche i requisiti per la pensione anticipata. Nel 2027 serviranno 42 anni e 11 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 11 mesi per le donne. Dal 2028 il requisito salirà rispettivamente a 43 anni e un mese e a 42 anni e un mese.

L’incremento non si applicherà ai lavoratori impegnati in attività gravose e usuranti che possiedono i requisiti previsti dalla legge. Per queste categorie l’aumento dell’età pensionabile è stato sterilizzato.

Produzione nelle costruzioni in diminuzione

A luglio l’indice della produzione nel settore delle costruzioni è diminuito dell’1,4 per cento rispetto a giugno e dell’1,2 per cento su base annua. Il dato dell’Istat segnala un rallentamento di un comparto centrale per la crescita e l’occupazione.

CAMPANIA

Allerta meteo per vento forte e mare agitato

La Protezione civile regionale ha diramato un avviso valido fino alle 12 di oggi, mercoledì 23 settembre, per forti raffiche di vento e mare agitato. L’allerta riguarda l’intero territorio campano, con il rischio di mareggiate lungo le coste esposte.

Sanità, stop ai ricoveri programmati nelle case di cura

Tiene banco la sospensione dei ricoveri programmati in circa 40 strutture private accreditate. Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha assicurato che la questione sarà affrontata e risolta nel più breve tempo possibile.

Napoli si prepara all’America’s Cup

Proseguono gli appuntamenti collegati alla seconda regata preliminare della Louis Vuitton 38ª America’s Cup. Oggi il Centro sportivo “Pino Daniele” di Caivano ospiterà un’iniziativa per circa 300 alunni dell’Istituto comprensivo Parco Verde, con attività dedicate alla vela e simulazioni di navigazione.

Dal 24 al 27 settembre, sul lungomare di Napoli, sarà attivo anche uno spazio dedicato alle eccellenze agroalimentari campane.

Giancarlo Siani, 41 anni fa l’omicidio del giornalista

Il 23 settembre ricorre l’anniversario dell’assassinio di Giancarlo Siani, ucciso dalla camorra nel 1985. A Vico Equense la giornata sarà ricordata con un incontro rivolto agli studenti e con la deposizione di una corona in Piazzale Siani.

Un appuntamento dedicato al valore della legalità, al giornalismo libero e alla memoria di chi ha pagato con la vita il coraggio di raccontare la verità.

SPORT

Volley, Italia-Finlandia vale la semifinale europea

Questa sera, alle 21.05, l’Italia affronta la Finlandia al PalaVela di Torino nei quarti di finale degli Europei maschili di pallavolo. La partita sarà trasmessa in diretta su Rai 2, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e DAZN.

Calcio, l’Italia debutta nella Nations League

Comincia il nuovo cammino della Nazionale italiana nella UEFA Nations League. Gli azzurri, nuovamente affidati a Roberto Mancini, sono inseriti nel gruppo con Belgio, Turchia e Francia.

Le due partite in programma a settembre sono:

Venerdì 25 settembre, ore 20.45: Italia-Belgio , allo stadio Olimpico di Roma;

, allo stadio Olimpico di Roma; Lunedì 28 settembre, ore 20.45: Turchia-Italia.

Il calendario proseguirà il 2 ottobre con Francia-Italia e il 5 ottobre con Italia-Turchia. Mancini ha convocato un gruppo profondamente rinnovato, con nove calciatori alla prima chiamata, nel tentativo di ricostruire la Nazionale dopo la mancata qualificazione ai Mondiali.