Rassegna stampa di venerdì 11 settembre 2026: legge elettorale, tensione nel Golfo e allerta meteo in Campania

A cura della Redazione

Ecco la rassegna stampa di TorreSette.news di venerdì 11 settembre 2026, aggiornata alle prime ore della mattinata.

POLITICA

Legge elettorale, il Senato dice sì alle preferenze

Passo importante nell'esame della nuova legge elettorale. L'Aula del Senato ha approvato l'emendamento della maggioranza che introduce la possibilità di esprimere fino a tre preferenze, con alternanza di genere, mantenendo però i capilista bloccati. I voti favorevoli sono stati 97, i contrari 67, con due astenuti. Resta al 42% la soglia prevista per ottenere il premio di maggioranza. Il voto finale al Senato è atteso il 15 settembre. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Tramonta definitivamente l'ipotesi del ballottaggio

Nella maggioranza si cerca l'intesa definitiva sulla riforma. È stata ritirata la proposta di introdurre un secondo turno qualora nessuna coalizione raggiungesse la soglia prevista. Restano al centro del confronto la rappresentanza delle liste minori e alcuni aspetti del sistema delle preferenze. Dopo il Senato, il provvedimento dovrebbe tornare alla Camera.

ESTERI

Iran-Usa, lo Stretto di Hormuz resta il fronte più caldo

Rimane altissima la tensione nel Golfo dopo gli attacchi statunitensi contro petroliere iraniane e la risposta di Teheran. La crisi nello Stretto di Hormuz, strategico per il trasporto mondiale di petrolio e gas, continua a pesare sui mercati energetici. Sullo sfondo resta anche il dossier nucleare iraniano, deferito dall'Aiea al Consiglio di Sicurezza dell'Onu.

Medio Oriente, resta fragile la situazione a Gaza

La situazione nella Striscia continua a essere segnata dalle vittime civili. Un attacco israeliano nel nord di Gaza ha provocato, secondo fonti mediche palestinesi citate dall'Afp, la morte di quattro componenti della stessa famiglia, tra cui due bambini di 8 e 12 anni. L'esercito israeliano ha fatto sapere di stare verificando l'accaduto.

Ucraina, guerra e diplomazia procedono insieme

Proseguono gli attacchi russi mentre resta aperta la strada diplomatica per tentare di arrivare a un negoziato. Tra le ipotesi circolate c'è quella di Abu Dhabi come possibile sede di nuovi colloqui, anche in formato trilaterale tra Russia, Stati Uniti e Ucraina. Kiev continua intanto a chiedere ai partner occidentali un rafforzamento delle difese aeree.

ECONOMIA

Carburanti e petrolio, resta alta l'attenzione sui prezzi

La crisi nel Golfo continua a rappresentare il principale fattore di incertezza per il mercato energetico. Dopo il superamento dei 100 dollari al barile registrato nei giorni scorsi, imprese e famiglie guardano alle possibili conseguenze sui prezzi dei carburanti e sull'inflazione. In Italia è inoltre scaduto il taglio temporaneo delle accise sul gasolio e si attendono le decisioni del Governo sulle eventuali nuove misure.

Oggi nuovi dati sul lavoro e sulle esportazioni italiane

Mattinata importante sul fronte economico. L'Istat diffonderà alle 10 i dati sul mercato del lavoro nel secondo trimestre, mentre alle 11 saranno pubblicati quelli sulle esportazioni delle regioni italiane relative al primo semestre dell'anno. In calendario anche la revisione del rating dell'Italia da parte di Fitch.

CAMPANIA

Allerta meteo gialla fino alle 14

La Protezione Civile regionale ha disposto l'allerta gialla su tutta la Campania fino alle 14 di oggi. Sono possibili rovesci e temporali improvvisi, accompagnati localmente da grandine, fulmini e forti raffiche di vento. Attenzione anche al rischio di allagamenti, caduta di rami e alberi, frane e innalzamento dei livelli dei corsi d'acqua minori.

Trasporti, oggi riapre la Cumana

Dopo gli interventi resi necessari dagli eventi bradisismici, oggi torna in servizio la linea Cumana tra Torregaveta e Montesanto. Contestualmente apre ai viaggiatori anche la nuova stazione EAV di Pozzuoli. Passi avanti vengono segnalati anche per la Linea 2 tra Napoli Campi Flegrei e Pozzuoli Solfatara, dove sono stati ridotti i valori di CO2 rilevati nella galleria.

Ferrovie, nel weekend lavori tra Torre Annunziata e Nocera

Disagi in vista per i viaggiatori. Sabato 12 e domenica 13 settembre sono programmati lavori di manutenzione sulla linea ferroviaria tra Torre Annunziata Centrale e Nocera Inferiore. Previste limitazioni e variazioni per alcuni treni regionali e dell'Alta Velocità, con l'attivazione di collegamenti sostitutivi in autobus.

AREA VESUVIANA

Torre Annunziata, Palazzo Fienga: continua il percorso verso la riqualificazione

Resta al centro dell'attenzione la demolizione della torre di Palazzo Fienga, storico fortino della camorra. L'abbattimento rappresenta una delle tappe più simboliche del progetto di recupero dell'immobile confiscato alla criminalità organizzata, destinato a diventare un luogo restituito alla collettività.

Torre del Greco, stasera Daniele Sepe agli ex Molini Marzoli

Nuovo appuntamento con Voci d'Autunno Jazz Festival. Questa sera, venerdì 11 settembre, agli ex Molini Marzoli è protagonista Daniele Sepe. Domani sarà invece la volta di Sergio Cammariere. Gli spettacoli sono gratuiti.

SPORT

Serie A, stasera riparte il campionato

Dopo gli impegni europei torna la Serie A. La quarta giornata si apre questa sera alle 20.45 con Venezia-Fiorentina. Sabato spicca Lazio-Milan, mentre domenica alle 18 il Napoli ospita il Bologna. In serata alle 20,45 Sassuolo-Juventus. Lunedì toccherà, tra le altre, a Roma e Inter.

Volley, l'Italia parte forte agli Europei: Svezia battuta 3-0 a Napoli

Esordio vincente per gli azzurri di Ferdinando De Giorgi agli Europei di pallavolo. L'Italia ha battuto la Svezia con un netto 3-0, davanti al pubblico di piazza del Plebiscito a Napoli, nella spettacolare partita disputata all'aperto. Gli azzurri si sono imposti con i parziali di 25-22, 25-21 e 25-17, crescendo nel corso dell'incontro e chiudendo senza concedere set agli avversari.

A rendere ancora più suggestiva la serata è stata la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nonostante la pioggia e il vento abbiano creato qualche preoccupazione prima dell'inizio, la sfida si è disputata regolarmente trasformando piazza del Plebiscito in una grande arena della pallavolo. Per l'Italia, inserita nella Pool A con Svezia, Slovenia, Cechia, Grecia e Slovacchia, arrivano così i primi tre punti nel cammino europeo.

Champions League, Roma fermata in Turchia. Como da sogno: Lipsia travolto 4-1

Serata dai due volti per le italiane in Champions League. La Roma pareggia 1-1 sul campo del Fenerbahçe: giallorossi avanti al 39' con Bryan Cristante, ma i turchi trovano il pari a inizio ripresa con Archie Brown. Nel finale il Fenerbahçe sfiora anche il successo colpendo la traversa.

Notte storica invece per il Como, che all'esordio assoluto in Champions League travolge il Lipsia 4-1 al Sinigaglia. La squadra di Cesc Fàbregas va a segno con Baturina, Douvikas, Diao e Perrone; inutile per i tedeschi la rete di Maksimovic. Un debutto europeo da ricordare per il club lombardo.