Rassegna stampa di giovedì 24 settembre 2026: Trump-Xi, manovra e Italia eliminata agli Europei di volley

A cura della Redazione

Le principali notizie di giovedì 24 settembre 2026, dall’Italia e dal mondo, con gli aggiornamenti su politica, economia, cronaca, Campania e sport.

ESTERI

Trump accoglie Xi negli Stati Uniti

Apertura dedicata al vertice tra Donald Trump e Xi Jinping. Il presidente americano ha accolto personalmente il leader cinese alla Joint Base Andrews, dando inizio alla visita di Stato di tre giorni. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Al centro del confronto ci sono i rapporti commerciali, la corsa all’intelligenza artificiale, Taiwan, le terre rare, i microchip e le crisi internazionali. Trump ha parlato di un «ottimo incontro», mentre Xi ha auspicato rapporti più stabili tra le due superpotenze.

Allarme della Cia: «Possibili attacchi russi con droni nel Mediterraneo»

La Russia starebbe preparando una nuova fase della sua strategia di destabilizzazione in Europa, con possibili azioni condotte attraverso droni contro Italia, Francia o Spagna. A rivelarlo è il quotidiano spagnolo El Mundo, che cita informazioni raccolte dalla Cia e condivise con alcuni governi europei. Secondo le indiscrezioni, Mosca potrebbe utilizzare droni Gerbera, lunghi circa due metri e con un’autonomia fino a 600 chilometri. I velivoli potrebbero essere nascosti all’interno di container e lanciati da imbarcazioni nel Mediterraneo, rendendo più difficile individuarne in anticipo la provenienza.

POLITICA

Manovra, tensioni tra Lega e Fratelli d’Italia

Il Governo prepara la prossima legge di Bilancio, ma nella maggioranza emergono posizioni differenti. Matteo Salvini chiede una manovra più coraggiosa e non esclude uno scostamento di bilancio; Fratelli d’Italia invita invece alla prudenza.

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti indica come priorità il taglio delle tasse per il ceto medio. Tra le ipotesi allo studio figurano la riduzione dell’Irpef e la detassazione degli aumenti contrattuali.

CRONACA

Operaio di 22 anni muore durante i lavori al Colosseo

Tragedia sul lavoro nel cuore di Roma. Andrea Moretti, operaio rocciatore di 22 anni, è morto dopo essere precipitato da un’altezza di circa dieci metri mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. A dare l’allarme sono stati i colleghi, richiamati dal forte rumore della caduta. Il personale del 118 ha tentato a lungo di rianimare il giovane, ma ogni intervento si è rivelato inutile.

Secondo le prime ricostruzioni, l’operaio sarebbe stato trovato con l’imbracatura di sicurezza non agganciata. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo, al momento contro ignoti, per omicidio colposo. Saranno verificati il rispetto delle norme sulla sicurezza, la formazione ricevuta dagli addetti e la dinamica esatta dell’incidente.

ECONOMIA

Deficit al 3,1%, l’Italia resta sotto procedura europea

L’Istat ha confermato il rapporto tra deficit e Pil del 2025 al 3,1%, appena sopra il limite europeo del 3%. Il dato impedisce all’Italia di uscire subito dalla procedura per deficit eccessivo e riduce i margini finanziari per la manovra. Giorgetti ha accolto la revisione «con rammarico», mentre tra i partiti della maggioranza si discute sulla possibilità di reperire nuove risorse.

Ocse: crescita allo 0,9%, salari bassi

L’Ocse ha intanto rivisto al rialzo allo 0,9% la crescita italiana per il 2026, ma segnala che i salari reali restano inferiori ai livelli precedenti alla crisi pandemica.

Entro il 30 settembre dovrà essere versata la seconda rata della rottamazione-quinquies. L’Inps annuncia inoltre l’arrivo di oltre 1,17 milioni di Carte “Dedicata a te”, con un contributo di 500 euro per le famiglie con Isee inferiore a 15mila euro che rispettano i requisiti previsti.

ATTUALITÀ

Via libera alla legge sul nucleare

Il Senato ha approvato definitivamente la legge che riapre il percorso italiano verso il nucleare di nuova generazione. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni parla di una promessa mantenuta e di una scelta strategica. Il Governo dovrà ora definire le norme relative alla sicurezza, alle autorizzazioni, allo smaltimento dei rifiuti e al rapporto con i territori. Le opposizioni contestano tempi, costi e reale efficacia del progetto.

Campania

Al via la regata preliminare dell’America’s Cup

Napoli entra nel vivo della grande vela internazionale. Da oggi, 24 settembre, fino a domenica 27, il capoluogo campano ospita la regata preliminare della 38ª America’s Cup. L’evento rappresenta una prova generale del percorso che condurrà alle competizioni principali, con un grande dispositivo organizzativo predisposto sul lungomare e nelle acque del golfo.

Festa regionale dell'Unità a Portici

A Portici comincia invece la Festa regionale dell’Unità della Campania, in programma fino al 26 settembre a Villa Mascolo. L’apertura è affidata a Piero De Luca; tra gli appuntamenti politici figurano gli interventi di Stefano Bonaccini ed Elly Schlein.

SPORT

Italia eliminata agli Europei di volley

Si ferma ai quarti di finale il cammino dell’Italia agli Europei maschili di pallavolo. Gli azzurri sono stati battuti a sorpresa dalla Finlandia per 3-2 al termine di una gara combattuta. Il commissario tecnico Ferdinando De Giorgi ha ammesso che alla squadra è mancato il colpo decisivo nei momenti più importanti.

Spazio alle partite della Nations League

Questa sera spazio alla Nations League di calcio. Le principali partite sono:

Paesi Bassi-Germania , alle 20.45;

, alle 20.45; Norvegia-Danimarca , alle 20.45;

, alle 20.45; Portogallo-Galles;

Serbia-Grecia;

Austria-Israele.

L’Italia giocherà domani sera, venerdì 25 settembre, contro il Belgio.