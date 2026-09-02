Rassegna stampa di mercoledì 2 settembre 2026: le principali notizie dall'Italia e dal mondo

A cura della Redazione

Le principali notizie di mercoledì 2 settembre 2026 dall’Italia e dal mondo: politica, attualità, esteri, cronaca, economia e sport.

POLITICA E ATTUALITÀ

Di Battista: «Sto meglio, venerdì parto da Cuba». Rientro con un'aeroambulanza

Migliorano le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba. L'ex parlamentare ha annunciato nella notte che partirà venerdì per tornare in Italia. Il trasferimento avverrà con un'aeroambulanza e, ha precisato lo stesso Di Battista, i costi saranno sostenuti attraverso la propria polizza assicurativa. Nei giorni scorsi il Governo aveva seguito da vicino la vicenda e valutato anche le possibilità di rimpatrio sanitario. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Legge elettorale, perde quota il ballottaggio: dubbi anche nella maggioranza

Resta aperto il confronto sulla riforma della legge elettorale. L'ipotesi di introdurre un ballottaggio sembra perdere terreno anche a causa dei dubbi emersi all'interno della maggioranza, in particolare da Forza Italia e Lega. Palazzo Chigi continua a valutare le diverse soluzioni, mentre le opposizioni annunciano battaglia parlamentare.

Veneto al voto sul fine vita, centrodestra diviso

Giornata decisiva in Veneto sulla proposta di legge relativa al fine vita. Il presidente Luca Zaia l'ha definita una «legge di civiltà», ma il provvedimento divide profondamente il centrodestra regionale. La Lega appare favorevole, mentre Fratelli d'Italia mantiene una posizione contraria. Il voto è seguito anche dalle associazioni schierate sui due fronti.

ESTERI

Germania accusa Mosca per il drone esplosivo a Lipsia, sale la tensione con la Russia

Si alza ulteriormente il livello dello scontro tra Europa e Russia. La Germania ha attribuito a Mosca la responsabilità del fallito attacco con un drone esplosivo all'aeroporto di Lipsia. Berlino parla di «guerra ibrida», mentre Unione europea e Nato hanno espresso solidarietà alla Germania. La Russia respinge le accuse. La premier Giorgia Meloni ha manifestato la vicinanza dell'Italia all'alleato tedesco.

Ucraina, nuovi raid russi: Zelensky minaccia di colpire anche nei cieli di Mosca

Prosegue senza tregua la guerra in Ucraina. Nuovi attacchi russi hanno provocato vittime, mentre il presidente Volodymyr Zelensky ha avvertito Mosca che anche i cieli russi non potranno più essere considerati sicuri. Dura la replica del Cremlino, che parla di «terrorismo di Stato». Putin, intanto, rivendica nuove conquiste territoriali nel Donetsk.

Iran, nuova escalation con gli Stati Uniti: attacchi e rappresaglie nel Golfo

Cresce la tensione tra Stati Uniti e Iran. Washington ha condotto nuovi attacchi contro obiettivi iraniani, mentre Teheran ha risposto con azioni contro installazioni che ospitano forze americane nella regione. I Pasdaran rivendicano vittime tra i militari Usa, circostanza smentita da fonti statunitensi. Il timore è quello di un ulteriore allargamento del conflitto.

CRONACA

Violenza su una 13enne, scarcerato l'indagato: Meloni critica la decisione, Nordio invia ispettori

Fa discutere la decisione del gip di scarcerare l'uomo accusato di violenza sessuale nei confronti di una tredicenne. L'indagato avrebbe confessato, ma il giudice ha tenuto conto anche della sua incensuratezza e del comportamento successivo ai fatti. Dura la reazione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha disposto l'invio di ispettori.

Apice, tragedia nel ristorante di famiglia: morti tre fratelli

Tre fratelli sono stati trovati senza vita ad Apice, nel Beneventano, all'interno e nelle pertinenze del ristorante di famiglia. Le vittime sono Franco, Donato e Gianni Licciardi. Secondo la prima ricostruzione, uno dei tre avrebbe ucciso gli altri due a colpi d'arma da fuoco per poi togliersi la vita. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire il movente della tragedia.

Famiglia nel bosco, via libera al ricongiungimento ma sarà graduale

Il Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha dato il via libera al percorso per il ricongiungimento della cosiddetta «famiglia nel bosco». Non sarà però un ritorno immediato alla normalità: il percorso avverrà per tappe e il primo fine settimana con la famiglia nuovamente riunita dovrebbe arrivare a ottobre. I genitori hanno comunque annunciato ricorso in Appello.

Torna il grande caldo, temperature fino a 8 gradi sopra la media

L'estate non sembra intenzionata a lasciare spazio all'autunno. Una nuova espansione dell'anticiclone subtropicale porterà sull'Italia un'altra intensa ondata di calore. Tra venerdì 4 e mercoledì 9 settembre le temperature potrebbero raggiungere valori fino a 8 gradi superiori alla media stagionale, con punte previste di 37-38 gradi in alcune zone.

ECONOMIA

Inflazione al 3,3%, pesa il caro energia. Pil italiano cresce dello 0,2%

L'aumento dei prezzi dell'energia continua a pesare sulle famiglie italiane. Ad agosto l'inflazione è salita al 3,3%, rispetto al 2,9% di luglio. Sul fronte della crescita, invece, l'Istat ha confermato per il secondo trimestre del 2026 un aumento del Pil dello 0,2% rispetto ai tre mesi precedenti e dell'1% su base annua. Cresce anche l'occupazione.

SPORT

Giochi del Mediterraneo, giornata da 14 titoli nell'atletica

Penultima giornata ricchissima ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Oggi l'atletica assegnerà ben 14 titoli, con diversi italiani impegnati nella corsa alle medaglie. La manifestazione, iniziata il 21 agosto, terminerà domani 3 settembre. Riflettori dunque sugli azzurri per incrementare ulteriormente il bottino dell'Italia.

Volley femminile, Italia-Svezia vale la semifinale europea

Appuntamento importante questa sera per la Nazionale italiana femminile di pallavolo. Alle ore 19 le azzurre affronteranno la Svezia a Brno nei quarti di finale degli Europei. In palio c'è l'accesso alla zona medaglie e la possibilità di proseguire la corsa verso il titolo continentale.

Coppa Italia, oggi Sassuolo-Frosinone e Udinese-Venezia

Proseguono oggi i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Alle 15 è in programma Sassuolo-Frosinone, mentre alle 18 toccherà a Udinese e Venezia contendersi il passaggio del turno. La giornata sportiva propone anche gli US Open di tennis a New York e, in serata a Milano, il Gran Galà del Calcio AIC.