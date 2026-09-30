Arbitri, Orsato apre a Marco Guida: «Tornerà molto presto a dirigere il Napoli»

Marco Guida tornerà ad arbitrare il Napoli. Ad annunciarlo è stato Daniele Orsato, designatore della CAN di Serie A e B, nel corso dell'incontro con i media organizzato all'International Broadcast Centre di Lissone.

Una decisione particolarmente significativa anche per Torre Annunziata, città della sezione AIA alla quale appartiene Guida. Diversa, invece, la situazione di Fabio Maresca, iscritto alla sezione di Napoli, che difficilmente potrà essere designato per una partita degli azzurri.

Orsato: «Guida lo vedrete molto presto»

Orsato ha chiarito la propria posizione sulle cosiddette preclusioni territoriali, segnando una discontinuità rispetto alla gestione precedente di Gianluca Rocchi. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Alla domanda sul possibile ritorno di Guida nelle gare del Napoli, il designatore ha risposto senza lasciare molti dubbi: «Molto presto, lui è della sezione di Torre Annunziata».

Per Maresca, invece, il discorso cambia: «Sarà più difficile perché vorrei evitare arbitri della stessa sezione delle squadre».

Il principio scelto da Orsato è dunque quello di evitare, per quanto possibile, che un direttore di gara arbitri una squadra della stessa città e della stessa sezione arbitrale.

La differenza tra Guida e Maresca

Ed è proprio questo criterio a determinare la diversa posizione dei due arbitri campani. Guida appartiene alla sezione AIA di Torre Annunziata e non a quella di Napoli, dunque per Orsato non esistono ragioni per impedirgli di dirigere gli azzurri.

Maresca è invece della sezione di Napoli e rientra nella preclusione che il designatore intende mantenere per tutta la stagione. Lo stesso criterio dovrebbe essere applicato alle altre grandi città: Orsato ha citato, ad esempio, il romano Daniele Doveri per Roma e Lazio, mentre Marinelli, appartenente alla sezione di Tivoli, potrà dirigere le due squadre della Capitale. Analogamente Sozza, della sezione di Seregno, potrà arbitrare Milan e Inter.

Guida aveva scelto di non arbitrare il Napoli

La vicenda ha anche un precedente. Guida aveva raccontato pubblicamente di aver scelto, insieme a Maresca, di non arbitrare il Napoli, spiegando che si trattava di una decisione personale legata alle pressioni che una partita degli azzurri poteva determinare anche nella vita quotidiana. Non si trattava, dunque, di un divieto regolamentare.

Ora la linea di Orsato cambia lo scenario. Il designatore punta ad avere a disposizione gli arbitri ritenuti più adatti alle partite di Serie A, pur mantenendo la preclusione per quelli appartenenti alla stessa sezione della squadra.

Per Marco Guida, quindi, la lunga assenza dalle designazioni delle partite del Napoli è destinata a terminare: secondo le parole dello stesso Orsato, il ritorno potrebbe avvenire «molto presto».