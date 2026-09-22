Torre Annunziata, boxe, judo e giovani talenti: l'AUSE Sporting Club protagonista a Cusano Mutri

A cura della Redazione

Una giornata all’insegna dello sport, dell’agonismo e della condivisione si è svolta nei giorni scorsi a Cusano Mutri (BN), dove l’AUSE Sporting Club di Torre Annunziata, guidata dal dottor Mario Veneruso, e la Mutria Boxe, diretta dal Maestro Giuseppe D’Ambra, hanno organizzato un importante appuntamento interregionale di boxe tra Campania e Puglia.

Alla manifestazione hanno partecipato numerose società provenienti da tutta la Puglia, impegnate in una serie di incontri con i pugili oplontini e cusanesi. A rappresentare le due realtà sportive sono stati Vincenzo Gallo, Vincenzo Di Napoli, Mario Velotto, Francesco Sansone, Alfonso Corrado, Manuel Zavarese, medaglia di bronzo ai Campionati Italiani di boxe, e il padrone di casa Gianluigi Mastrillo. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Vittorie ed esperienze per i pugili

Tutti gli atleti hanno dimostrato valore, determinazione e preparazione, conquistando vittorie importanti e maturando nuove esperienze fondamentali per il proprio percorso agonistico. Al di là dei risultati, l’evento ha rappresentato un’occasione di crescita sportiva e umana, nel segno del confronto e del rispetto reciproco.

Le esibizioni dedicate ai bambini

La giornata è stata arricchita anche da alcune esibizioni di boxe dedicate ai bambini, con la partecipazione della campionessa regionale e finalista ai Campionati Italiani Aurora Veneruso, insieme all’altra campionessa dell’AUSE, Aurora Nardello.

Grande interesse hanno suscitato inoltre le dimostrazioni di judo, affidate al vicecampione del mondo e Maestro Nicola Fetto, in collaborazione con la Meeting Judo Karate del Maestro Luca Fuscati.

Veneruso: «Una splendida giornata di sport»

«Al di là del risultato – ha dichiarato il dottor Mario Veneruso – i nostri pugili hanno maturato una grande esperienza. Insieme agli amici della Puglia abbiamo vissuto una splendida giornata di sport, confronto e condivisione».

L’AUSE amplia la propria offerta sportiva

L’AUSE Sporting Club continua così il proprio percorso di crescita e ampliamento dell’offerta sportiva. Nella struttura di via Vesuvio sono già attive tre discipline agonistiche: boxe, danza aerea e, a partire da settembre, anche judo, grazie alla collaborazione con la Meeting Judo Karate.

L’obiettivo è sostenere il Maestro Luca Fuscati nel rilancio del judo a Torre Annunziata e offrire a bambini, ragazzi e adulti nuove opportunità di formazione, disciplina e crescita attraverso lo sport.

«Abbiamo avviato una rivoluzione sportiva»

«Abbiamo avviato una vera rivoluzione sportiva e i risultati stanno arrivando», sottolinea Veneruso, che ha rivolto un ringraziamento alla Mutria Boxe, al Maestro Giuseppe D’Ambra, al Comune di Cusano Mutri, ormai gemellato con Torre Annunziata, e a tutte le società e gli atleti che hanno preso parte alla manifestazione.

Tra i presenti c’erano inoltre il presidente della Regione Campania di boxe Remo D’Acierno e il vicesindaco di Cusano Mutri Alfonso Topputo.

Un punto di riferimento per il territorio

L’AUSE Sporting Club si conferma così non solo come una realtà sportiva, ma come un punto di riferimento per il territorio: un luogo in cui talento, passione e impegno diventano strumenti concreti per costruire il futuro.

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