Savoia-Crotone 1-1, Meola illude i bianchi: Zunno pareggia su rigore nel finale

A cura della Redazione

Finisce 1-1 tra Savoia e Crotone, al termine di una gara combattuta che ha visto i bianchi accarezzare a lungo la possibilità di conquistare l'intera posta in palio.

Il Savoia passa in vantaggio al 24'. Sul cross di Alfieri, Veltri interviene di testa e il pallone arriva a Meola, bravo a liberarsi di due avversari e a trovare l'angolino più lontano per l'1-0.

Prima dell'intervallo i bianchi hanno anche l'occasione per raddoppiare: Musso, tutto solo in area, calcia alto da pochi passi.

Nella ripresa il Crotone aumenta la pressione e all'82' arriva l'episodio che cambia la partita. Grosso viene atterrato in area da Zoboletti e l'arbitro Dini assegna il calcio di rigore, confermando la decisione anche dopo la verifica FVS. Dal dischetto Zunno non sbaglia e firma l'1-1.

Nel finale il Savoia rischia anche la beffa: all'87' Tordini supera Leonardo con un pallonetto, ma il pallone colpisce il palo interno e torna in campo.

Dopo otto minuti di recupero arriva il triplice fischio: Savoia-Crotone termina 1-1. Un punto per i bianchi di Formisano, che possono recriminare per essere stati raggiunti nel finale dopo aver condotto la gara per oltre un'ora.