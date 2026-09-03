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Torre Annunziata, Savoia 1908: riapertura campagna abbonamenti

Torre Annunziata, Savoia 1908: riapertura campagna abbonamenti

La chiusura della campagna è prevista per venerdì 11 settembre prossimo

(1 minuto di lettura)
A cura della Redazione

Il Savoia 1908 F.C. riapre la campagna abbonamenti “TI AMO ANCHE SE VINCI”, offrendo ai propri tifosi un’ulteriore opportunità per vivere da protagonisti la stagione del ritorno in Serie C.

Gli abbonamenti potranno essere sottoscritti fino alle ore 20:00 di venerdì 11 settembre.

Una scelta precisa del board biancoscudato: mantenere invariati i prezzi, garantendo la massima convenienza possibile ai tifosi. Considerando le 17 gare di campionato previste nella tessera stagionale da questo momento, con la società che si riserva una Giornata Bianca, il costo medio per singola partita resta particolarmente vantaggioso.

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Tipologia di abbonamenti

CURVA SUD: Abbonamento - euro 180; euro 10,59 a partita

Ridotto Donne e Under 15 - euro 140; euro 8,24 a partita

TRIBUNA LATERALE: Abbonamento euro 280; euro 16,47 a partita

Ridotto Donne e Under 15 – euro 220; euro 12,94 a partita

TRIBUNA CENTRALE: Abbonamento euro 350; euro 20,59 a partita

Ridotto Donne e Under 15 – euro 280; euro 16,47 a partita

TRIBUNA VIP: Abbonamento euro 500; euro 29,41 a partita

TRIBUNA D’ONORE: Abbonamento euro 1.000; euro 58,82 a partita

La riapertura rappresenta un’opportunità che la società ha voluto concedere ai propri sostenitori anche alla luce della capienza ridotta dello stadio e considerando che, nel corso della stagione, il prezzo dei singoli biglietti potrà subire variazioni in occasione delle diverse gare.

A chi continua ad avere fiducia nel progetto del club viene quindi offerta la possibilità di assicurarsi il proprio posto per tutta la stagione a condizioni particolarmente vantaggiose.

Come abbonarsi

Online: https://www.etes.it/sale/subscription/81097/CAMPAGNA+ABBONAMENTI+SAVOIA+1908+FC+-+2026-2027

Punto vendita

Tabacchi Salvatore Di Donna – Torre Annunziata

Chiusura definitiva della campagna abbonamenti: venerdì 11 settembre, ore 20:00.

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