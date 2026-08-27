Champions League, sorteggio completato: ecco le avversarie di Inter, Napoli, Roma e Como

A cura della Redazione

È completo il quadro della Champions League 2026/27. Il sorteggio di Montecarlo ha stabilito le otto avversarie di Inter, Roma, Napoli e Como, le quattro squadre che rappresenteranno l’Italia nella fase campionato della massima competizione europea.

L'urna non è stata particolarmente benevola con le italiane, regalando però sfide di grande prestigio contro alcune delle big del calcio europeo.

Inter, Liverpool a San Siro e trasferta al Bernabeu

Cammino impegnativo per l’Inter, che davanti ai propri tifosi affronterà Liverpool, Club Brugge, Shakhtar Donetsk e Stoccarda. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Trasferte decisamente più insidiose: i nerazzurri faranno visita al Real Madrid, al Borussia Dortmund, al Feyenoord e allo Slovan Bratislava.

Napoli, Arsenal al Maradona e Manchester City in trasferta

Grandi sfide anche per il Napoli. Al Maradona arriveranno Arsenal, Club Brugge, Bodø/Glimt e Viking.

Gli azzurri giocheranno invece in trasferta contro Manchester City, Porto, Villarreal e Sabah. Il confronto con la squadra inglese rappresenta inevitabilmente uno degli appuntamenti più affascinanti della prima fase.

Roma, Real Madrid all'Olimpico

Sorteggio di grande prestigio per la Roma, che all'Olimpico riceverà Real Madrid, Sporting Lisbona, Lille e Slovan Bratislava.

Fuori casa i giallorossi troveranno Paris Saint-Germain, Manchester United, Fenerbahçe e AEK Atene. Un percorso particolarmente impegnativo, soprattutto per le trasferte di Parigi e Manchester.

Como, debutto da sogno contro Psg, Barcellona e Manchester United

Prima storica partecipazione in Champions League per il Como, atteso subito da alcuni dei club più prestigiosi d'Europa.

In casa la formazione lombarda affronterà Paris Saint-Germain, Manchester United, Lipsia e AEK Atene. In trasferta se la vedrà invece con Barcellona, Real Betis, Feyenoord e Lens.

Per il Como sarà dunque un debutto europeo dal fascino straordinario, con la possibilità di misurarsi immediatamente con alcune delle grandi potenze del continente.

Otto partite per ogni squadra

La formula della Champions prevede una classifica unica a 36 squadre. Ogni formazione disputa otto partite contro otto avversarie differenti, quattro in casa e quattro in trasferta.

Al termine della League Phase, le prime otto accederanno direttamente agli ottavi di finale, mentre le squadre classificate dal nono al ventiquattresimo posto dovranno affrontare i playoff. Le ultime dodici saranno eliminate.

La prima giornata si disputerà dall'8 al 10 settembre 2026, mentre l'ultima è prevista per il 27 gennaio 2027. La finale si giocherà il 5 giugno 2027 allo stadio Metropolitano di Madrid.

Il sorteggio ha stabilito avversarie e sede delle partite, ma non ancora l'ordine degli incontri: date precise e orari saranno comunicati dalla UEFA entro sabato 29 agosto.