Savoia, omaggio a Ciro Immobile dopo il ritiro: «Le nostre porte saranno sempre aperte»

A cura della Redazione

Il Savoia rende omaggio a Ciro Immobile nel giorno in cui l'attaccante di Torre Annunziata conclude la sua straordinaria carriera da calciatore.

A rivolgere un messaggio al bomber oplontino sono Nazario Matachione ed Emanuele Filiberto di Savoia, che a nome dell'intera società hanno voluto ricordare anche il legame che unisce Immobile al club biancoscudato e agli inizi della sua avventura nel mondo del calcio.

«A nome nostro e di tutta la società vogliamo rivolgere un affettuoso saluto e un sincero in bocca al lupo a Ciro Immobile, che conclude una straordinaria carriera vissuta ai massimi livelli del calcio italiano e internazionale. Per la nostra società è naturale dedicargli oggi un pensiero particolare», si legge nella nota.

Quel giovanissimo Ciro con la maglia del Savoia

Il ricordo torna alla stagione 2004/2005, quando Immobile era ancora un giovanissimo calciatore di Torre Annunziata.

Proprio in quella stagione, durante la presidenza Matachione, Ciro fu tesserato con il Savoia, prima di intraprendere il percorso che lo avrebbe portato nel grande calcio. «Era un giovanissimo calciatore di Torre Annunziata, all'inizio di un percorso che negli anni lo avrebbe portato a diventare uno dei grandi protagonisti della Serie A e della Nazionale».

Da allora la carriera di Immobile lo ha portato ai vertici del calcio italiano e internazionale, fino a diventare uno degli attaccanti più prolifici della sua generazione e a conquistare con la Nazionale italiana il titolo europeo nel 2021.

«Ha saputo riconoscere il momento giusto per fermarsi»

Nel messaggio del Savoia c'è spazio anche per una riflessione sulla decisione dell'attaccante di lasciare il calcio giocato. «Oggi quel ragazzo conclude una carriera prestigiosa, costruita con talento, sacrificio, determinazione e grande professionalità. Crediamo che anche nel momento del congedo si riconoscano i grandi uomini e i grandi professionisti».

Matachione ed Emanuele Filiberto sottolineano in particolare la scelta di Immobile di fermarsi senza voler prolungare a tutti i costi la propria esperienza sul terreno di gioco.

«Saper lasciare il calcio ad alti livelli, preservando il valore di una carriera costruita in tanti anni di sacrifici, è una scelta che merita rispetto. C'è chi continua a inseguire il campo ad ogni costo e chi, invece, sa riconoscere il momento giusto per fermarsi. Anche per questo, a Ciro vanno la nostra massima considerazione e il nostro più sincero rispetto».

La proposta: «Tesserarti per un giorno con il Savoia»

È però nella parte conclusiva del messaggio che arriva la proposta più suggestiva. Il Savoia apre le porte a Immobile per consentirgli, qualora un giorno lo desiderasse, di indossare simbolicamente ancora una volta la maglia biancoscudata.

«Qualora un giorno lo riterrai, le nostre porte saranno spalancate per tesserarti anche soltanto per un giorno, farti indossare ancora una volta la maglia con cui tutto ha avuto inizio e permettere alla tua Torre Annunziata di riabbracciarti sul campo».

Un'idea dal forte valore simbolico, che consentirebbe al campione oplontino di chiudere idealmente il cerchio proprio nella sua città. «Sarebbe semplicemente un modo speciale per ritrovarsi, lì dove tutto è cominciato».

Infine l'augurio per la nuova vita che attende l'ex attaccante della Nazionale: «Caro Ciro, da parte di tutta la società, un grande in bocca al lupo per questa nuova fase della tua vita, con l'augurio che possa regalarti serenità, soddisfazioni e nuovi traguardi. Buona vita, Ciro, e in bocca al lupo per il tuo futuro».

(Immagine generata da IA)

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