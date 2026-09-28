Calcio campano, il punto: Savoia ko nel derby, sorridono Scafatese e Turris

A cura della Redazione

Fine settimana ricco di risultati per le squadre campane, con particolare attenzione alle formazioni che militano nel girone C di Serie C insieme al Savoia. Giornata amara per i bianchi di Torre Annunziata, mentre sorridono Scafatese e Cavese. Successo anche per la Turris in Serie D.

Savoia, pesante ko nel derby con la Cavese

Brutta battuta d'arresto per il Savoia, sconfitto 4-2 dalla Cavese.

I metelliani si portano sul doppio vantaggio con Fusco e Orlando. Scotti prova a riaprire la partita per i bianchi, ma nella ripresa i padroni di casa allungano ancora, mettendo al sicuro i tre punti. Nel finale Tumbarello rende meno pesante il passivo. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Una prestazione deludente per il Savoia, chiamato dal patron Matachione a reagire dopo una sconfitta che ha lasciato molta amarezza nell'ambiente oplontino.

Scafatese, Volpicelli firma il successo

Sorride la Scafatese, che supera 2-0 l'Altamura.

Grande protagonista Volpicelli, autore di entrambe le reti dei gialloblù, al 7' e al 52'. Una vittoria convincente che consente alla formazione scafatese di proseguire positivamente il proprio cammino in campionato.

Casertana beffata al 93'

Finale amarissimo per la Casertana, sconfitta in casa 2-1 dal Catania.

Siciliani avanti con Cicerelli su calcio di rigore, poi Castelli trova il pareggio nella ripresa. Quando la partita sembra ormai destinata a chiudersi in parità, al 93' Ierardi segna la rete che regala i tre punti al Catania.

Salernitana, stop a Crotone

Trasferta senza punti per la Salernitana, battuta 2-1 dal Crotone.

I calabresi si portano sul 2-0 con Musso e Zunno. Villa accorcia le distanze per i granata, che nel finale provano a sfruttare anche la superiorità numerica dopo l'espulsione del portiere del Crotone Merelli, senza però riuscire a trovare il pareggio.

Sorrento sconfitto allo Zaccheria

Giornata negativa anche per il Sorrento, che perde 2-0 sul campo del Foggia.

Dopo un primo tempo terminato senza reti, i rossoneri sbloccano il risultato con Berra al 60'. Ravasio, al 78', mette al sicuro il successo dei pugliesi.

Cavese, quattro gol al Savoia

La Cavese conquista tre punti importanti imponendosi 4-2 sul Savoia nel derby campano.

Una vittoria che premia soprattutto la capacità dei metelliani di colpire nei momenti decisivi della gara e che consente alla squadra di muovere sensibilmente la propria classifica.

Serie D, la Turris vince al Liguori

Buone notizie da Torre del Greco. In Serie D, girone H, la Turris batte 2-0 la Fidelis Andria davanti al pubblico del Liguori.

Loiacono sblocca la partita nel primo tempo, mentre D'Agostino firma la rete della sicurezza. Per i corallini arriva così la seconda vittoria consecutiva, un risultato che dà continuità alla risalita della squadra.

Juve Stabia, Serie B ferma

Nessun impegno nel fine settimana per la Juve Stabia, con la Serie B ferma.

Nell'ultima gara disputata le Vespe avevano pareggiato 1-1 contro il Cesena allo stadio Menti. Dopo il vantaggio degli ospiti con Shpendi, Di Nardo aveva trovato nella ripresa il gol del pareggio.

Per la Juve Stabia il prossimo appuntamento sarà quindi l'occasione per provare a tornare alla vittoria dopo il punto conquistato contro i romagnoli.