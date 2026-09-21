Capri, "Farr e night" del Circolo Nautico Torre del Greco vince il memorial Mario De Rosa

A cura della Redazione

L’arrivo a tarda serata, con l’isola di Capri illuminata dalle luci a fare da sfondo, sarà un’immagine che i componenti dell’equipaggio capeggiato da Marco Calcagni porteranno per sempre nella loro mente.

Si è chiusa così, con il trionfo di Farr e night, barca del Circolo Nautico di Torre del Greco, la “Golfo X 2 e X tutti-Memorial Mario De Rosa”, sfida di vela sulla distanza delle 40 miglia andata in scena tra sabato 19 e domenica 20 settembre. Una prova svoltasi lungo uno scenario straordinario, che ha visto la circumnavigazione completa dell’isola azzurra. Una regata intensa ed emozionante, con i primi arrivi avvenuti dopo le 23, mentre l’ultimo equipaggio ha tagliato il traguardo alle prime luci dell’alba.

Farr e night ha vinto percorrendo il tracciato in meno di undici ore e mezza, facendo meglio di Estiqatsi di Alessandro Acunzo e Grandevento di Emilio Somma. Una bella soddisfazione per il Circolo Nautico di Torre del Greco: “Siamo contenti per il successo di Farr e night – afferma il presidente Gianluigi Ascione – che ancora una volta contribuisce a dare lustro a tutto il nostro movimento. Un movimento che, come hanno dimostrato i recenti riscontri registrati nel corso dell’open day aperto alle giovani e giovanissime leve, non smette mai di attirare futuri velisti. Ragazzi che, siamo certi, sapranno divertirsi e in futuro, perché no, anche regalare nuova soddisfazione al nostro sodalizio”.