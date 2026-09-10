CoGe Vesuvio Oplonti, parte l'avventura in Serie A3: squadra e staff si presentano al MaxiMall Pompeii

A cura della Redazione

La CoGe Vesuvio Oplonti, squadra femminile di volley di Torre Annunziata, si presenta ufficialmente alla stampa e ai tifosi in vista della sua prima, storica stagione nel campionato di Serie A3 di pallavolo femminile.

L’appuntamento è fissato per sabato 12 settembre, dalle 19 alle 20.30, sul palco della piazza centrale del MaxiMall Pompeii, dove saranno presentate le atlete e lo staff della formazione guidata dal presidente Angelo Cirillo.

Una squadra profondamente rinnovata

La preparazione è iniziata lo scorso 19 agosto e il gruppo sta lavorando intensamente per trovare rapidamente i necessari automatismi in vista dell'esordio in campionato. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Il presidente Cirillo e il direttore Arpaia hanno profondamente modificato l'ossatura della squadra. La principale novità riguarda la panchina: Bruno Napolitano ha preso il posto di coach Alminni e potrà contare su uno staff tecnico anch'esso rinnovato.

Soltanto due le conferme rispetto alla passata stagione, Jessica Lanari e Melissa Criscuolo, alle quali si sono aggiunti undici nuovi innesti.

Una vera e propria rivoluzione per costruire una formazione chiamata ad affrontare una sfida particolarmente impegnativa: la CoGe Vesuvio Oplonti avrà infatti l'onore e la responsabilità di rappresentare la Campania nella Serie A femminile.

Avversarie soprattutto dal Centro-Nord

Il campionato porterà la formazione oplontina a confrontarsi prevalentemente con squadre del Centro e del Nord Italia. Le eccezioni saranno Vibo Valentia e Castellana Grotte, le avversarie geograficamente più vicine.

L'esordio è previsto per 17 ottobre, con l’Oplonti impegnata in casa contro Modena. Subito dopo arriverà la prima trasferta stagionale, sul campo di Ravenna.

Prima del campionato il Memorial Simonetta Avalle

Il percorso di avvicinamento alla Serie A3 prevede anche importanti test precampionato. Tra questi spicca la partecipazione, il 19 e 20 settembre a Roma, al Memorial Simonetta Avalle, torneo quadrangolare che rappresenterà un banco di prova significativo per verificare il livello di preparazione raggiunto dal nuovo gruppo.

Prima, però, spazio alla festa e alla presentazione ufficiale. Sabato sera al MaxiMall Pompeii i tifosi potranno così conoscere da vicino il nuovo volto della CoGe Vesuvio Oplonti pronta a scrivere una nuova pagina della propria storia.

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