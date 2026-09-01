Torre Annunziata, il Savoia torna ad allenarsi in città. Emanuele Filiberto: «Ora alle parole seguono i fatti»

A cura della Redazione

Il Savoia è tornato ad allenarsi a Torre Annunziata. Da ieri la squadra e l’intero staff tecnico hanno ripreso il lavoro nella propria città, compiendo il primo passo verso il ritorno definitivo a casa.

Ad annunciarlo è Emanuele Filiberto di Savoia, che in una lunga nota sottolinea il lavoro svolto dalla Commissione straordinaria alla guida del Comune e dai dirigenti dell’Ente per consentire alla squadra di tornare ad allenarsi sul territorio oplontino.

Per rivedere il Savoia disputare le gare interne a Torre Annunziata sarà invece necessario attendere ancora. L'obiettivo indicato è quello di tornare allo stadio Giraud in occasione della partita contro l’Inter Under 23. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

I ringraziamenti alla Commissione straordinaria

Emanuele Filiberto ringrazia i tre commissari che amministrano Torre Annunziata dopo lo scioglimento del Consiglio comunale: il prefetto Gianfranco Tomao e i dottori Roberto Esposito e Gianluca Orlando.

Parole di apprezzamento anche per i dirigenti comunali Nicola Anaclerio e Valentino Ferrara.

«Con serietà, concretezza e senso delle Istituzioni – afferma Emanuele Filiberto – hanno consentito che un impegno assunto diventasse finalmente un fatto concreto».

«I dirigenti sono gli stessi, è cambiata la guida»

Il rappresentante di Casa Savoia affronta poi un tema che va ben oltre la vicenda sportiva, entrando nel merito del funzionamento della macchina amministrativa cittadina.

«Per troppo tempo abbiamo sentito attribuire alla macchina amministrativa e ai dirigenti comunali la responsabilità di ritardi, mancate risposte e impegni non rispettati. Oggi, però, i dirigenti sono gli stessi. Gli uffici sono gli stessi. È cambiata la guida».

Un passaggio che assume inevitabilmente anche una valenza politica rispetto alla precedente amministrazione.

Secondo Emanuele Filiberto, con la Commissione straordinaria «gli impegni vengono assunti, le responsabilità vengono esercitate e, soprattutto, alle parole seguono i fatti».

«La presenza dello Stato sta restituendo certezze alla città»

La riflessione si sposta quindi sullo scioglimento del Comune per infiltrazioni della criminalità organizzata e sull'attuale gestione commissariale.

«Questo dimostra – prosegue – che il problema non era necessariamente in chi doveva materialmente predisporre ed eseguire gli atti, ma in chi aveva il compito e la responsabilità politica di indicare la strada, impartire indirizzi chiari e mettere l'amministrazione nelle condizioni di funzionare».

E ancora: «Dopo lo scioglimento del Comune per infiltrazioni della criminalità organizzata, la presenza dello Stato sta restituendo a Torre Annunziata anche qualcosa di estremamente semplice, ma fondamentale: la certezza che un impegno assunto dalle Istituzioni venga rispettato».

Partite al Giraud, obiettivo Inter Under 23

Se gli allenamenti sono finalmente tornati a Torre Annunziata, bisognerà pazientare ancora per assistere nuovamente alle partite casalinghe del Savoia nella propria città.

«Per il ritorno delle partite a Torre Annunziata sarà necessario ancora un piccolo slittamento – spiega Emanuele Filiberto –: contiamo di poter tornare nella nostra casa in occasione della gara contro l’Inter Under 23».

Una data che potrebbe dunque segnare il ritorno dei Bianchi davanti al pubblico dello stadio Giraud.

Trasferta a Catania senza i tifosi del Savoia

Nel frattempo la squadra è attesa dalla difficile trasferta di Catania, che dovrà affrontare senza il sostegno dei propri tifosi.

Una decisione che Emanuele Filiberto non nasconde di aver accolto con amarezza.

«Mi dispiace profondamente che la squadra non possa avere al proprio fianco i nostri tifosi. È una decisione che facciamo fatica a comprendere, soprattutto dopo la grande prova di responsabilità, correttezza e maturità che la tifoseria del Savoia ha dimostrato nell'ultimo periodo».

«Al lavoro per riavere i tifosi ad Altamura»

L'attenzione è già rivolta anche alla successiva trasferta di Altamura. Il presidente Nazario Matachione starebbe lavorando con le istituzioni affinché si possa tornare alla normalità e consentire ai sostenitori oplontini di seguire la squadra.

«Il mio augurio è che ascoltino la nostra voce», afferma Emanuele Filiberto.

Poi la conclusione, tutta dedicata al legame tra il club e Torre Annunziata: «Il primo passo è stato compiuto: il Savoia è tornato ad allenarsi nella propria città. Adesso aspettiamo il momento più bello, tornare a giocare a Torre Annunziata, davanti alla nostra gente. Il Savoia è tornato a casa. E questa volta vogliamo restarci».

Emanuele Filiberto chiude il suo intervento con un messaggio alla città: «Avanti Torre Annunziata!».

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