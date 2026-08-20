Torre Annunziata, il judo approda all'AUSE Sporting Club: accordo con il maestro Luca Fuscati

A cura della Redazione

Un'altra disciplina olimpica entra nell'offerta dell’AUSE Sporting Club. Dopo il pugilato e la danza aerea, il centro polivalente di via Vesuvio apre le porte al judo, grazie alla collaborazione avviata con la Meeting Judo & Karate del maestro Luca Fuscati.

Un'intesa che mette insieme due esperienze del territorio: da una parte la struttura diretta da Mario Veneruso, che punta ad ampliare progressivamente le attività praticabili nel centro; dall'altra la Meeting Judo & Karate, che può contare su 54 anni di attività e su una lunga esperienza nella formazione degli atleti.

L'esperienza del maestro Luca Fuscati

L'obiettivo della collaborazione è rilanciare e rafforzare la pratica del judo a Torre Annunziata, mettendo a disposizione degli atleti una struttura moderna e competenze tecniche maturate in oltre mezzo secolo di attività.

«A Torre Annunziata lo sport è sempre più diffuso – spiega il maestro Luca Fuscati –. Da torrese, ritengo fondamentale che i nostri concittadini possano fare riferimento a una realtà del territorio solida, consolidata e di comprovata esperienza».

Nel nuovo progetto sarà coinvolto anche Simone Rallo, atleta ancora in attività che Fuscati definisce «di enorme spessore».

Veneruso: «Il nostro motto è “Nessuno escluso”»

Soddisfazione anche da parte del direttore dell’AUSE Sporting Club, Mario Veneruso, che vede nell'ingresso del judo un ulteriore passo nel percorso di crescita del centro.

«Sono convinto che da questo sodalizio trarremo grandissime soddisfazioni – afferma Veneruso –. Il motto dell’AUSE Sporting Club è “Nessuno escluso”: oggi, con l'innesto del judo, rafforziamo ulteriormente la nostra missione, continuando a diffondere valori di inclusione, crescita e benessere per tutta la comunità».

Con l'arrivo della nuova disciplina, l’AUSE Sporting Club amplia dunque la propria proposta e punta a consolidare il ruolo di centro sportivo polivalente a Torre Annunziata, rivolgendosi ad atleti, giovani e famiglie e affiancando alla ricerca dei risultati sportivi una particolare attenzione alla formazione e all'inclusione.

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