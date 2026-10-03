Savoia, oggi la sfida al Monopoli: i bianchi cercano il riscatto al “Veneziani”

A cura della Redazione

Il Savoia torna in campo questo pomeriggio, sabato 3 ottobre, per l’ottava giornata del campionato di Serie C. I bianchi saranno impegnati sul terreno del Monopoli, con calcio d’inizio alle 17.30 allo stadio Pavone-Mariano di Pineto, in Abruzzo, per l'insiponibilità sia il San Nicola di Bari che del Veneziani di Monopoli. Orario e gara sono confermati dal calendario ufficiale della Lega Pro.

Una trasferta importante per la formazione oplontina, chiamata soprattutto a fornire una risposta dopo la pesante sconfitta per 4-2 sul campo della Cavese nell’ultimo turno.

Il Savoia vuole interrompere il digiuno

Il successo manca da quattro giornate. L’ultima vittoria risale infatti al 2-0 in trasferta contro il Team Altamura del 6 settembre. Successivamente sono arrivati tre pareggi, contro Crotone (1-1), Foggia (0-0) e Casarano (1-1), prima del ko contro la Cavese. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Argomenti torre annunziata

Il Savoia si presenta alla sfida con 6 punti in classifica, in una posizione che rende particolarmente importante tornare a muovere la graduatoria.

Monopoli in serie positiva

Di fronte ci sarà un Monopoli che attraversa un buon momento. I pugliesi hanno 11 punti e nell’ultimo turno hanno conquistato l’intera posta in palio sul campo del Casarano, imponendosi per 1-0.

Nelle ultime quattro giornate il Monopoli non ha mai perso: vittorie contro Foggia e Casarano e pareggi contro Scafatese e Crotone.

Numeri che rendono impegnativa la trasferta, ma che aumentano anche le motivazioni del Savoia dopo la battuta d’arresto di Cava de’ Tirreni.

Yeboah ritrova il Monopoli

La partita avrà un significato particolare per Philip Yeboah, oggi attaccante del Savoia ed ex giocatore del Monopoli. Il centravanti ha infatti vestito la maglia della formazione pugliese prima di approdare al club oplontino.

Poi finalmente il ritorno al Giraud

Dopo la trasferta pugliese, per il Savoia arriverà uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Sabato 10 ottobre alle 14.30 i bianchi torneranno finalmente allo stadio Giraud di Torre Annunziata, dove affronteranno l’Inter U23.

L’impianto di Torre Annunziata ha ottenuto l’agibilità per le gare di Lega Pro dopo gli interventi di adeguamento. Per il Savoia sarà il ritorno nella propria casa a oltre cinque mesi dall’ultima partita disputata davanti al pubblico torrese.

Prima, però, c’è il Monopoli. E dopo il passo falso di Cava, dal “Veneziani” il Savoia cerca punti e soprattutto una reazione sul piano della prestazione.

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