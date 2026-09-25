Le prime uscite amichevole del Centro Basket Torre Annunziata

A cura della Redazione

Proseguono senza sosta gli allenamenti in casa Centro Basket Torre Annunziata con le prime uscite amichevoli da parte delle squadre.

L'under 15 di coach Gennaro Roscigno ha incontrato, domenica scorsa, i pari età del Tresana Basket Volla, partita equilibrata con i ragazzi che hanno dimostrato tanta disponibilità e vistosi miglioramenti in vista del campionato che ormai è alle porte.

L'under 13 affronterà dopo domani il Basket Team Stabia. Domenica prossima al liceo Severi di Castellammare, si disputerà l'amichevole che ci dirà se Nicola Carrino e compagni sono sulla strada giusta in questa preparazione pre campionato. Gli Aquilotti sabato scorso sono andati di scena a Monte di Procida, quattro partite intense che hanno fornito a coach Luca la Rocca spunti interessanti.

Continuano le iscrizione per i gruppi Scoiattoli e Pulcini nelle palestre della scuola Pascoli (info 3355429721) con l'istruttore Attilio Gallo, pronto ad accogliere i bambini che vorranno affacciarsi al mondo della pallacanestro. La dirigenza biancoverde, infine, sta valutando i vari inviti ai tornei nazionali ed internazionali che vedranno il CBTA presente come sempre da ormai trentacinque anni.