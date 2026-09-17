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Torre Annunziata, terza edizione del Memorial Sergio Riggi al PalaPittoni

Torre Annunziata, terza edizione del Memorial Sergio Riggi al PalaPittoni

L'appuntamento è per il 26 e 27 settembre. Le dichiarazioni del direttore Ottagono

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Al via il "Terzo Memorial Sergio Riggi" al PalaPittoni di Torre Annunziata.

«Sembra ieri ma il tempo passa – dichiara il direttore della Fiamma Torrese Enrico Ottagono -. Noi speriamo di portare sempre avanti questa bellissima tradizione che ricorda un grande personaggio per tutta Torre Annunziata ed un grande Presidente per la Fiamma Torrese».

Poi Ottagono ha voluto sottolineare l'mpegmo civile e sportivo di Riggi. «Il Presidente, sia nella pallavolo che nel sociale, ha insegnato a tutti tante cose in tanti anni di prestigiosa attività come imprenditore e massimo dirigente. Ha fatto da apripista per il movimento torrese e campano, portando per primo una compagine di Torre Annunziata ai Campionati Nazionali, nel solco dei suoi insegnamenti».

L’appuntamento è al  PalaPittoni il 26 e 27 settembre per la terza edizione del Memorial.

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