Savoia corsaro ad Altamura: Martina e Yeboah firmano il 2-0 dei bianchi

A cura della Redazione

Il Savoia espugna il “D’Angelo” di Altamura con una prestazione di grande personalità. I bianchi di Torre Annunziata si impongono 2-0, costruendo il successo nel primo tempo grazie alle reti di Martina e Yeboah e controllando nella ripresa il tentativo di reazione dei padroni di casa.

La squadra di Formisano approccia alla gara nel migliore dei modi, prende subito il comando delle operazioni e nei primi 45 minuti non concede praticamente nulla all’Altamura.

Martina sblocca subito il match

Passano appena sette minuti e il Savoia è già avanti. Iob affonda sulla destra e mette al centro, il pallone attraversa l’area e raggiunge Martina sul versante opposto. L’esterno si libera dell’avversario e lascia partire un preciso diagonale che non dà scampo a Perucchini: 0-1. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

I bianchi insistono. Al 10’ Alfieri batte un calcio d’angolo sul quale Yeboah anticipa Perucchini di testa, senza però trovare lo specchio della porta.

Al 20’ altro brivido per i pugliesi: sugli sviluppi di una palla inattiva battuta da Cozzoli, Perucchini non trattiene e Pacia è costretto a liberare nei pressi della linea di porta.

È il preludio al raddoppio che arriva alla mezz’ora: Yeboah trova il gol dello 0-2, premiando il dominio esercitato dal Savoia nella prima parte dell’incontro.

Prima dell’intervallo c’è spazio anche per una bella iniziativa di Tumbarello, che al 36’ recupera palla sulla destra e serve D’Agostino: la conclusione termina alta.

L’Altamura reagisce, Leonardo dice no

Nella ripresa il Savoia continua a rendersi pericoloso. Al 54’ Alfieri trova Tumbarello, ma Perucchini è bravo a chiudere sul primo palo.

L’Altamura prova progressivamente ad alzare il baricentro. Al 68’ Pirrello manda a lato di testa, poi al 72’ arriva la prima vera conclusione pericolosa dei padroni di casa con Mogentale: Leonardo risponde presente.

Due minuti più tardi il portiere biancoscudato è ancora decisivo sul tentativo di Peschetola. Al 75’ Simone cerca il gol che potrebbe riaprire la partita, ma il suo rasoterra termina fuori.

Patrignani sfiora il tris

Il Savoia gestisce il doppio vantaggio senza rinunciare ad attaccare e al 90’ va vicinissimo al terzo gol: Patrignani colpisce il palo, sfiorando lo 0-3.

Nel lungo recupero l’Altamura tenta l’ultimo assalto. Leonardo si oppone ancora a Nazzaro, mentre Dipinto manda alto l’ultimo pallone della gara.

Finisce 2-0 per il Savoia, che porta a casa una vittoria meritata, costruita attraverso un primo tempo di grande qualità e difesa con ordine nella ripresa. Sei a due il dato dei calci d’angolo a favore dei bianchi, ulteriore fotografia di una squadra capace di imporsi con personalità sul terreno del “D’Angelo”.

Il tabellino

ALTAMURA-SAVOIA 0-2

Reti: 7’ Martina, 30’ Yeboah.

Altamura (4-2-3-1): Perucchini; Mogentale, Pirrello, Pacia, Zazza (57’ Ovalle Santos); Gudelevicius (46’ Nazzaro), Dipinto; Rosafio (70’ Peschetola), Curcio (46’ Simone), Grande; Malcore. All. Memushaj.

Savoia (3-4-1-2): Leonardo; Portanova, Noce, Cozzoli; Iob, Tumbarello (64’ Patrignani), Alfieri (87’ Meola), Martina (81’ D’Amore); D’Agostino (64’ Fabriani); Nepi, Yeboah (81’ Scotti). All. Formisano.

Arbitro: Maccarini di Arezzo.

Ammoniti: Tumbarello, Portanova, Alfieri, Dipinto.

Angoli: 2-6.

Recupero: 4’ pt, 6’ st.