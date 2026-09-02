Coppa Italia, impresa del Savoia: Catania travolto 3-0 al “Massimino”

A cura della Redazione

Notte da ricordare per il Savoia, che espugna lo stadio “Angelo Massimino” battendo il Catania con un netto 3-0 nel secondo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C.

Una prestazione di grande personalità della formazione allenata da Alessandro Formisano, capace di mettere alle corde i rossazzurri e di chiudere praticamente i conti già nella prima frazione.

Tumbarello apre le danze, poi Nepi

Il Savoia parte senza alcun timore reverenziale e al 12' passa in vantaggio con Giorgio Tumbarello, che gela il pubblico del Massimino. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

La reazione del Catania non produce gli effetti sperati e appena nove minuti più tardi arriva il raddoppio. Al 21' è Alessio Nepi a battere Dini e a portare i bianchi sullo 0-2.

Il Savoia non si limita a difendere il doppio vantaggio e al 29' sfiora addirittura il tris con Cozzoli, che su calcio piazzato centra la traversa.

Il Catania prova a riaprire la partita, ma trova sulla propria strada un attento Leonardo. Si va così negli spogliatoi con la squadra di Formisano avanti di due reti.

Nepi firma il tris su rigore

Nella ripresa i siciliani cercano di aumentare la pressione, ma è ancora il Savoia a colpire.

Al 59' Quaini commette fallo su Scotti e l'arbitro indica il dischetto. Dagli undici metri si presenta ancora Nepi, che non sbaglia e firma la personale doppietta per lo 0-3.

Una rete che mette definitivamente in ginocchio il Catania e trasforma la serata del Massimino in una festa per il Savoia.

I bianchi gestiscono il largo vantaggio fino al termine, conquistando una vittoria di prestigio e soprattutto il passaggio al turno successivo della Coppa Italia Serie C.

Dopo avere eliminato la Casertana al “Pinto” nel turno precedente, il Savoia firma dunque un'altra impresa lontano da Torre Annunziata. Questa volta a cadere è il Catania, battuto con un risultato che non lascia spazio a interpretazioni.

Il tabellino

CATANIA-SAVOIA 0-3

Marcatori: 12' Tumbarello, 21' Nepi; 59' Nepi (rig.).

CATANIA: Dini; Pagliai, Quaini, Perrotta, Masciangelo; Corbari, Torrasi; Cicerelli, Bruzzaniti, Lunetta; Russo.

A disposizione: Rinaldi, De Falco, Raimo, Ierardi, Allegretto, Di Gennaro, Donnarumma, Amendola, Catania, Coda, Torre.

Allenatore: Emilio Longo.

SAVOIA: Leonardo; Noce, Cozzoli, D'Amore; Zoboletti, Tumbarello, Alfieri, Riccardi, Martina; Nepi, Scotti.

A disposizione: Bethers, Albanese, Fabriani, Portanova, Iob, Polizzi, Patrignani, Gemello, Ferrara, Yeboah, D'Agostino, Fiasco.

Allenatore: Alessandro Formisano.

Arbitro: Gerardo Simone Caruso di Viterbo.

Assistenti: Giovanni Celestino di Reggio Calabria e Andrea Galluzzo di Locri.

Quarto ufficiale: Michele Buzzone di Enna.