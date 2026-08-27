Irma Testa è d'oro: la campionessa di Torre Annunziata trionfa ai Giochi del Mediterraneo

A cura della Redazione

Irma Testa torna sul gradino più alto del podio. La campionessa di Torre Annunziata ha conquistato la medaglia d'oro nella boxe femminile ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, imponendosi nella categoria dei 57 kg.

In finale la “Butterfly” oplontina ha superato la francese Amina Zidani al termine di un combattimento molto equilibrato, deciso per split decision. Due riprese a una hanno consegnato il successo all'azzurra e la 33esima medaglia d'oro della spedizione italiana ai Giochi.

Il ritorno vincente di Irma

Il successo assume un significato particolare perché arriva dopo circa due anni di assenza dalle competizioni internazionali. Testa aveva già dato un segnale importante in semifinale, dominando la montenegrina Bojana Gojkovic e imponendosi con verdetto unanime per 5-0. Nei quarti aveva invece superato il turno per il forfait della serba Natalia Shadrina. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

A rendere ancora più significativa la sua partecipazione a Taranto era stato il prestigioso ruolo affidatole dal CONI: Irma Testa aveva infatti sfilato con il Tricolore come portabandiera dell'Italia Team insieme al velocista Filippo Tortu durante la cerimonia inaugurale del 21 agosto.

Da Torre Annunziata alla storia della boxe italiana

Per la pugile di Torre Annunziata si aggiunge così un altro titolo a una carriera che l'ha già portata nella storia dello sport italiano.

Testa è stata la prima pugile italiana a partecipare ai Giochi Olimpici, a Rio 2016, e a Tokyo 2020 ha conquistato il bronzo, diventando la prima boxeur azzurra a salire su un podio olimpico. Nel suo palmarès figurano anche il titolo mondiale nei 57 kg conquistato a Nuova Delhi nel 2023, l'argento mondiale del 2022 e due titoli europei.

Ora arriva l'oro ai Giochi del Mediterraneo. Una vittoria che riporta Torre Annunziata sul gradino più alto del podio internazionale e che rilancia Irma Testa verso il prossimo grande obiettivo della sua carriera: le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

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