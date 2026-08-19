Torre Annunziata, Oplonti Night: i giovani fanno squadra, in palio un viaggio a Ibiza

A cura della Redazione

Un pallone, un campo e soprattutto la voglia di stare insieme. L’Oplonti Night torna a Torre Annunziata e sceglie lo sport per raccontare un volto dei giovani che troppo spesso rischia di rimanere in secondo piano: quello dell’amicizia, della condivisione e della capacità di fare gruppo.

Al Parco Carolina si è disputata l’ottava edizione del torneo di calcio a 7, realizzato con la collaborazione di Meraki Viaggi di Torre del Greco, che ha sostenuto l’iniziativa e il suo messaggio di aggregazione.

Il campo diventa luogo di incontro

Per alcuni giorni la competizione sportiva ha lasciato spazio a qualcosa che va oltre gol, vittorie e classifiche. Ragazzi diversi si sono incontrati e confrontati, condividendo la stessa esperienza e dimostrando come lo sport possa diventare uno strumento per creare relazioni e senso di appartenenza.

Un messaggio che assume un significato particolare in un periodo nel quale le cronache raccontano frequentemente episodi di violenza e conflittualità che vedono protagonisti proprio i più giovani.

L’Oplonti Night ha provato a mostrare l’altra faccia della medaglia: ragazzi non gli uni contro gli altri, ma insieme per raggiungere un obiettivo.

Alla squadra vincitrice un viaggio a Ibiza

A rendere ancora più coinvolgente l’edizione 2026 è stato il premio messo in palio: un viaggio a Ibiza per la squadra vincitrice.

Non soltanto una ricompensa per il risultato ottenuto sul campo, ma anche il simbolo di un'esperienza da conquistare e vivere insieme. Un traguardo che per alcuni giovani può apparire lontano e che, attraverso il gioco di squadra, diventa invece concreto.

In questo percorso si inserisce la collaborazione di Meraki Viaggi, realtà che ha scelto di affiancare l'iniziativa puntando sul rapporto tra giovani, sport e socializzazione.

Un messaggio che va oltre il calcio

Terminato il torneo, il risultato più significativo dell’Oplonti Night non resta soltanto quello scritto sul tabellone.

L’iniziativa vuole lasciare soprattutto un messaggio alla città: credere nei giovani significa anche offrire loro occasioni per incontrarsi, divertirsi e costruire qualcosa insieme.

Perché le nuove generazioni non possono essere raccontate esclusivamente attraverso ciò che non funziona. Ci sono ragazzi capaci di fare squadra, creare amicizie e inseguire obiettivi comuni.

Ed è forse questa l'immagine più significativa lasciata dall'ottava edizione dell'Oplonti Night: un campo di calcio che, per qualche giorno, si trasforma in uno spazio nel quale condividere non soltanto una partita, ma anche un sogno.

Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Facebook