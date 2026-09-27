Savoia, Matacchione furioso dopo la sconfitta: «Una prestazione che non accetterò mai più»

A cura della Redazione

Torre Annunziata. Dura presa di posizione di Nazario Matachione dopo la deludente prestazione del Savoia contro la Cavese. Il patron biancoscudato non cerca attenuanti, si assume le proprie responsabilità e richiama all’ordine l’intero gruppo.

«È stata una partita deludente e sono profondamente deluso e arrabbiato – afferma Matachione –. Quella vista oggi non è la squadra che voglio vedere e non è il Savoia che vogliamo rappresentare».

«Il primo responsabile sono io»

Matachione non si sottrae alle responsabilità e sceglie di metterci la faccia: «Il primo responsabile sono io e, quando le cose vanno male, sono il primo a espormi». TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Proprio per questo, al termine dell’incontro, ha deciso di non autorizzare interviste o dichiarazioni da parte dei tesserati. «Dopo una prestazione del genere le parole servono a poco. Bisogna stare in silenzio, riflettere e lavorare».

Il richiamo a squadra e staff

Il messaggio rivolto all’ambiente biancoscudato è netto: «Da oggi devono correre tutti: staff, allenatore e calciatori. Nessuno escluso».

Il patron considera legittime le critiche arrivate dopo la sconfitta e non intende cercare alibi: «Ce le prendiamo tutte. Una prestazione come quella di oggi non sono disposto ad accettarla mai più».

Parole anche per quanti, secondo Matachione, attendevano un passo falso del Savoia per uscire allo scoperto e impartire lezioni: «A loro concediamo questa serata. Se la godano. Da domani voglio che a parlare siano il lavoro, il campo e i risultati».

I complimenti alla Cavese e ai suoi tifosi

Nonostante la rabbia per il risultato, Matachione riconosce i meriti degli avversari: «Complimenti alla Cavese, che ha meritato sul campo».

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla tifoseria metelliana che, in segno di solidarietà per il divieto di trasferta imposto ai sostenitori oplontini, ha scelto di non intonare cori contro il Savoia e la sua gente.

«Un gesto di rispetto e di sportività che abbiamo apprezzato e che merita di essere sottolineato. Onore a voi. Questo è il calcio che ci piace».

«La risposta dovrà arrivare sul campo»

La sconfitta, nelle intenzioni della società, dovrà rappresentare un punto di svolta. Matachione si dice deluso, ma conserva fiducia negli uomini che compongono il gruppo.

«Sono certo che reagiranno. Non con le parole, ma sul campo. Quella sarà la risposta migliore», conclude il patron. «Il Savoia viene prima di tutto e prima di tutti».