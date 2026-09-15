Foggia-Savoia 0-0, i bianchi strappano un punto allo Zaccheria

A cura della Redazione

Il Savoia esce con un punto dallo stadio Zaccheria, fermando sullo 0-0 il Foggia al termine di una partita combattuta nella quale i bianchi di Torre Annunziata hanno avuto anche le occasioni per provare a conquistare l'intera posta.

La squadra di Formisano tiene bene il campo, concede poco ai padroni di casa e costruisce diverse opportunità, soprattutto attraverso Meola e sulle corsie esterne.

Primo tempo equilibrato, Meola ci prova dalla distanza

Il Foggia parte con maggiore iniziativa e al 3' Petito conclude in diagonale a lato. Cinque minuti dopo arriva la risposta del Savoia: Scotti recupera palla, Tumbarello serve Meola, che manda di poco fuori. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Al 18' Ravasio anticipa tutti sul cross di Todisco ma non trova la porta. Il Savoia replica al 26': traversone di Fabriani e colpo di testa di Meola, bloccato senza difficoltà da Saro.

Due minuti più tardi è ancora Meola a rendersi pericoloso con una conclusione dalla distanza sulla quale il portiere del Foggia deve distendersi.

La migliore opportunità dei rossoneri arriva al 29': Panico raccoglie un pallone in area e calcia rasoterra, trovando la pronta risposta di Leonardo.

Iob spreca una grande occasione

Nella ripresa Formisano inserisce subito Yeboah al posto di Scotti. Al 53' proprio il nuovo entrato colpisce di testa su cross di Meola, ma la conclusione è centrale.

Il Savoia cresce e al 62' costruisce l'occasione più importante della partita. Cozzoli mette il pallone in mezzo, Yeboah calcia in diagonale e sul secondo palo arriva Iob che, da pochi passi e in corsa, manda incredibilmente sopra la traversa.

Gol annullato al Foggia

Al 67' il Foggia riesce a mettere il pallone in rete con Petito, lanciato verso la porta dopo un rimpallo, ma l'arbitro annulla per fuorigioco.

Nel finale i pugliesi provano ad aumentare la pressione. Al 76' Luciani conclude alto, mentre all'84' Tourè sfonda sulla sinistra ma la difesa del Savoia riesce a rifugiarsi in angolo.

L'ultima occasione è però dei bianchi: all'88' Alfieri calcia una punizione che termina di poco sopra la traversa.

Dopo cinque minuti di recupero arriva il triplice fischio: Foggia-Savoia termina 0-0.

Il tabellino

FOGGIA-SAVOIA 0-0

Foggia (4-3-3): Saro; Todisco, Berra, Seck, Smeraldi; Zuccon (63' Coulibaly), Gallo, Haoudi (77' Tourè); Petito (89' Bigonzoni), Panico (63' Merdji), Ravasio (63' Luciani).

A disposizione: Marfella, Testa, Di Pasquale, Maestrelli, Azarovs, Ngana, Parisy, Chiara. All. Auteri.

Savoia (3-4-1-2): Leonardo; Fabriani, Noce, Portanova (83' Martina); Iob, Tumbarello, Alfieri, Cozzoli; Meola; Nepi (64' Gemello), Scotti (46' Yeboah).

A disposizione: Bethers, Albanese, Patrignani, Riccardi, Zoboletti, Polizzi, Fiasco, Ferrara, Mormile. All. Formisano.

Arbitro: Castellano di Nichelino.

Assistenti: Nicosia di Saronno e Cavalli di Bergamo.

IV ufficiale: Cavacini di Lanciano.

FVS: Rossino di Genova.

Ammoniti: 15' Noce, 45' Fabriani, 71' Cozzoli.

Angoli: 8-3.

Recupero: 2' pt, 5' st.