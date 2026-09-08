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Torre Annunziata, il Savoia torna al Giraud: altre due gare a Giugliano, poi il rientro a casa

Torre Annunziata, il Savoia torna al Giraud: altre due gare a Giugliano, poi il rientro a casa

I bianchi giocheranno al “De Cristofaro” contro Crotone e Casarano. Il ritorno nello stadio di Torre Annunziata ci sarà in occasione della sfida con l’Inter U23.

(1 minuto di lettura)
A cura della Redazione

Il Savoia 1908 F.C. si prepara a tornare a casa. La società ha annunciato ufficialmente che le prossime due partite interne di campionato saranno le ultime disputate allo stadio “Alberto De Cristofaro” di Giugliano in Campania.

Dopo queste due gare, infatti, i bianchi potranno finalmente riabbracciare il pubblico allo stadio “Alfredo Giraud” di Torre Annunziata.

Le ultime due partite a Giugliano

Il primo appuntamento è fissato per sabato 12 settembre 2026, quando il Savoia affronterà il Crotone al “De Cristofaro”.

Una settimana più tardi, sabato 19 settembre, sarà la volta di Savoia-Casarano, ancora nell'impianto di Giugliano.

Saranno dunque gli ultimi 180 minuti lontano da Torre Annunziata per la formazione oplontina.

Il ritorno al Giraud contro l'Inter U23

La notizia più attesa dai tifosi riguarda il rientro al Giraud. La società ha comunicato che il ritorno nello storico impianto torrese avverrà in occasione della partita Savoia-Inter U23.

Una data particolarmente attesa anche dagli abbonati, costretti in questa prima fase della stagione a seguire le gare casalinghe lontano da Torre Annunziata.

«Solo 180 minuti ancora lontano da Torre Annunziata, poi si torna a casa!», è il messaggio con cui il club ha accompagnato l'annuncio, alimentando l'attesa dei tifosi per il ritorno del Savoia nel suo stadio.

 

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