Torre Annunziata, il Centro Basket riparte: al via la 35esima stagione

A cura della Redazione

Il Centro Basket Torre Annunziata è pronto a tornare sul parquet. La storica società oplontina si prepara ad iniziare la trentacinquesima stagione sportiva, proseguendo un'avventura cominciata nel lontano 1992 e che, nonostante le difficoltà incontrate nel corso degli anni, continua ad avere nei giovani il proprio punto di riferimento.

A ripercorrere idealmente questo lungo cammino è Luca La Rocca, che guarda con emozione a quanto costruito in oltre tre decenni.

«Se penso al lontano 1992, quando siamo partiti, resto incredulo e pensieroso: il lupo compie un bel po' di anni. Il basket è cambiato, la città è cambiata e restano davvero poche associazioni culturali e sportive che provano a "tirare avanti", tra mille difficoltà, nel tentativo di dare spazio ai giovani che rappresentano il futuro». TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

La ripartenza nel ricordo di Paolo

Quella che sta per cominciare, tuttavia, sarà una stagione inevitabilmente segnata dal dolore per la prematura scomparsa del giovanissimo Paolo, che ha profondamente scosso la comunità sportiva oplontina.

«Tra qualche giorno si inizia con il dolore nel cuore per la scomparsa del giovanissimo Paolo, che ci ha lasciati sgomenti e tristi allo stesso tempo», sottolinea La Rocca.

Un ricordo che accompagnerà ragazzi, tecnici e dirigenti alla ripresa delle attività.

Lo staff e gli allenamenti alla Pascoli

Lo staff tecnico sarà composto da Luca, Gennaro e Attilio, che terranno gli allenamenti, come di consueto, nelle palestre della scuola Pascoli di via Tagliamonte.

Anche quest'anno il programma non si limiterà alla normale attività in palestra: sono previsti tornei, gemellaggi e partite, con l'obiettivo di offrire ai giovani occasioni di sport, socializzazione e crescita.

Il Centro Basket Torre Annunziata si prepara così ad aggiungere un'altra pagina ad una storia lunga ormai 35 stagioni, continuando a scommettere sui ragazzi e sul valore educativo dello sport.

Per informazioni sulle attività è possibile contattare il numero 335 5429721.

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