Coppa Italia, il Savoia espugna Caserta battendo la Casertana per 2-1

A cura della Redazione

Coppa Italia, il Savoia espugna Caserta battendo la Casertana 2-1, al termine di una gara combattuta e decisa dalla rimonta degli oplontini tra la fine del primo tempo e l'inizio della ripresa.

La Casertana passa in vantaggio all'11' con Vezzoni, bravo a raccogliere una respinta e a superare Bethers con una conclusione a effetto sul secondo palo. Il Savoia reagisce e al 38' sfiora il pareggio con Patrignani, fermato da un ottimo intervento di De Lucia. Poco prima dell'intervallo i padroni di casa vanno vicini al raddoppio ancora con Vezzoni, ma Iob salva sulla linea.

Nel recupero del primo tempo arriva il meritato 1-1 del Savoia: al 46' Iob mette al centro e Nepi trova la deviazione vincente.

La ripresa si apre nel migliore dei modi per la squadra di Alessandro Formisano. Al 48' Alfieri trasforma magistralmente una punizione dal limite, firmando il 2-1 e completando la rimonta.

Nel finale la Casertana aumenta la pressione alla ricerca del pareggio. Al 93' Kontek colpisce la traversa con una conclusione dalla distanza deviata da Bethers, mentre al 96' è Riccardi a centrare il palo al termine di un'azione personale, sfiorando il 3-1.

Il Savoia resiste fino al triplice fischio e porta a casa una vittoria di prestigio sul campo della Casertana, costruita grazie alla reazione dopo lo svantaggio e alle reti di Nepi e Alfieri.