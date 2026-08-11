Torre Annunziata, i tifosi del Savoia potranno andare a Caserta: via libera alla trasferta
Trasferta consentita solo con la Fidelity Card “We Are Savoia”. Biglietti in vendita dal 12 agosto, il club: «Ora dimostriamo che la fiducia è stata ben riposta».
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