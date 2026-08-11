Torre Annunziata, i tifosi del Savoia potranno andare a Caserta: via libera alla trasferta

Ottocento tifosi del Savoia potranno essere presenti allo stadio “Alberto Pinto” di Caserta per sostenere i bianchi nella sfida di Coppa Italia contro la Casertana, in programma venerdì 14 agosto.

Dopo l'appello lanciato nei giorni scorsi dalla società di Torre Annunziata affinché fosse consentita la trasferta ai propri sostenitori, è arrivato il via libera. A seguito della riunione del GOS, la gara sarà aperta alla tifoseria ospite, ma con una precisa condizione: l'accesso sarà riservato esclusivamente ai possessori della Fidelity Card “We Are Savoia” (Tessera del Tifoso).

Una decisione accolta con soddisfazione dal club oplontino, che ringrazia le istituzioni per aver dato fiducia alla propria tifoseria e, contemporaneamente, richiama i sostenitori al massimo senso di responsabilità.

Il Savoia ai tifosi: «Adesso tocca a noi»

«Le nostre parole sono state ascoltate», sottolinea la società, che considera il provvedimento un segnale importante ma anche una responsabilità per quanti raggiungeranno Caserta.

L'invito rivolto ai sostenitori è quello di dimostrare attraverso il proprio comportamento che la decisione assunta dalle autorità sia stata quella giusta.

«Caserta deve essere l'occasione per mostrare ancora una volta di essere una tifoseria di altra categoria, per passione, calore e attaccamento alla maglia, ma anche per correttezza, maturità e senso di responsabilità», è il messaggio del club.

E il Savoia sintetizza così il significato della trasferta: «800 posti, 800 occasioni per dimostrare che le istituzioni hanno fatto bene a dare fiducia ai nostri tifosi».

Biglietti da mercoledì 12 agosto: prezzo e modalità

Il settore ospiti dello stadio Pinto avrà una capienza massima di 800 spettatori. I biglietti costeranno 13 euro, oltre ai diritti di prevendita.

La vendita partirà alle ore 9 di mercoledì 12 agosto e terminerà tassativamente alle ore 19 di giovedì 13 agosto.

I tagliandi potranno essere acquistati attraverso il circuito Go2 oppure presso la Tabaccheria Salvatore Di Donna di Torre Annunziata. In entrambi i casi sarà indispensabile essere in possesso della Fidelity Card “We Are Savoia”.

Per completare l'acquisto saranno necessari la Tessera del Tifoso e un documento di riconoscimento valido.

Le disposizioni per i residenti a Napoli e provincia

Specifiche limitazioni riguardano i residenti a Napoli e provincia. Anche per loro sarà possibile acquistare il biglietto soltanto se in possesso della Fidelity Card “We Are Savoia” e unicamente per il settore ospiti.

Non sarà invece consentito acquistare tagliandi per gli altri settori dello stadio.

Dopo le ore 19 di giovedì 13 agosto non potranno più essere venduti biglietti per il settore riservato ai sostenitori oplontini.

Resta ora da definire l'organizzazione della trasferta. Nei prossimi giorni saranno infatti comunicate le modalità previste per consentire ai tifosi provenienti da Torre Annunziata di raggiungere lo stadio Alberto Pinto.

Il messaggio conclusivo della società è rivolto ancora una volta alla tifoseria: «Ai nostri tifosi è stata data fiducia. Adesso dimostriamo, tutti insieme, che è stata la scelta giusta».