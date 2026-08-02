Torre Annunziata abbraccia il nuovo Savoia: al Rena Nera l'entusiasmo dei tifosi per la squadra della Serie C

A cura della Redazione

Il primo abbraccio tra squadra e città

È stato il calore dei tifosi a fare da cornice alla presentazione ufficiale del Savoia 1908, che ieri sera, al Rena Nera Beach di Torre Annunziata, ha inaugurato simbolicamente la stagione del ritorno tra i professionisti.

Centinaia di sostenitori biancoscudati hanno partecipato all'evento organizzato dalla società per conoscere da vicino la squadra e lo staff tecnico che affronteranno il prossimo campionato di Serie C 2026/2027. Una serata all'insegna dell'entusiasmo e del senso di appartenenza, che ha segnato il primo vero incontro tra il nuovo Savoia e la sua tifoseria.

Il messaggio del presidente apre la serata

La manifestazione si è aperta con un momento particolarmente intenso e carico di emozione: la lettura della lettera del presidente Nazario Matachione, un messaggio rivolto ai tifosi, ai calciatori e a tutta la città. L'intervento ha raccolto gli applausi dei presenti e ha dato ufficialmente il via a una serata vissuta all'insegna dell'identità biancoscudata e dell'orgoglio oplontino.

Sul palco squadra, staff e nuova proprietà

Uno dopo l'altro sono stati presentati i calciatori che vestiranno la maglia biancoscudata nella nuova stagione, accolti dagli applausi dei presenti. Insieme alla squadra sono saliti sul palco anche i componenti dello staff tecnico e i dirigenti chiamati a guidare il club in un campionato che si preannuncia impegnativo ma ricco di entusiasmo.

La manifestazione è stata anche l'occasione per presentare ufficialmente alla città la nuova proprietà The Royaland, che ha illustrato le linee guida del progetto destinato ad accompagnare il Savoia in una nuova fase della sua storia.

Il messaggio: «Una storia che continua, un futuro che comincia»

Alla serata hanno preso parte Emanuele Filiberto di Savoia, Nazario Matachione, presidente di Casa Reale Holding, e il presidente del club Arcangelo Sessa, che hanno ribadito la volontà di costruire un progetto solido e duraturo, capace di consolidare il ritorno del Savoia nel calcio professionistico.

Lo slogan scelto per accompagnare la nuova stagione, "Una storia che continua, un futuro che comincia", sintetizza l'ambizione della società: coniugare la gloriosa tradizione ultracentenaria del club con una visione rivolta al futuro, rafforzando il legame con Torre Annunziata e con il popolo biancoscudato.

Ora la parola passa al campo

Archiviata la festa, l'attenzione si sposta sul rettangolo di gioco. La Serie C rappresenta una sfida importante per una società che, dopo la promozione conquistata nella scorsa stagione, vuole recitare un ruolo da protagonista anche tra i professionisti.

L'entusiasmo visto ieri sera al Rena Nera conferma che la città crede nel progetto. I tifosi hanno risposto presente al primo appuntamento ufficiale della stagione e ora attendono di poter tornare a riempire gli spalti dello stadio Alfredo Giraud, pronti a sostenere una squadra chiamata a onorare una maglia che da oltre un secolo rappresenta l'identità sportiva di Torre Annunziata.