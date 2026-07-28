Fiamma, Gaia Pernice resta in prima squadra: il club punta ancora sui giovani

A cura della Redazione

La Fiamma di Torre Annunziata continua a investire sui giovani e lo fa confermando uno dei talenti cresciuti all'interno del proprio progetto sportivo. Il club ha ufficializzato la permanenza di Gaia Pernice in prima squadra, una scelta che rafforza la linea verde intrapresa dalla società e testimonia la volontà di valorizzare le atlete formate nel vivaio.

Per la giovane giocatrice si tratta di un'importante attestazione di fiducia, che arriva dopo il percorso di crescita compiuto nelle ultime stagioni e che le consentirà di continuare a confrontarsi con un campionato di alto livello.

"Felice di continuare questo percorso"

Grande l'entusiasmo di Gaia Pernice, che ha accolto con soddisfazione la conferma nel roster.

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«La riconferma mi rende davvero tanto felice e orgogliosa. Ritrovare lo stesso gruppo e lo stesso coach è una continuità che vale tantissimo», ha dichiarato la giocatrice.

L'atleta guarda con fiducia alla nuova stagione, consapevole delle difficoltà ma anche delle opportunità che la attendono.

«Come squadra il nostro obiettivo principale sarà sicuramente quello di crescere insieme, giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento, partita dopo partita, e di mostrare il nostro vero gioco».

Una stagione tutta da vivere

Sul piano personale, Gaia Pernice è pronta ad affrontare una nuova sfida con determinazione.

«So che sarà una grande sfida, perché il livello di competizione è molto alto, ma sono carica di iniziare una nuova stagione e ho tanta voglia di crescere».

Parole che confermano l'ambizione della giovane atleta, intenzionata a ritagliarsi uno spazio sempre più importante all'interno della squadra.

L'abbraccio ai tifosi

Nel suo messaggio non è mancato un pensiero per i sostenitori della Fiamma, da sempre considerati una componente fondamentale del progetto sportivo.

«Ci tenevo a salutare tutti i nostri grandi tifosi. Senza di voi non sarebbe la stessa cosa. Siamo cariche per questa nuova stagione e non vediamo l'ora di rivedervi sugli spalti a sostenerci. Vi aspettiamo! Fiamma alé!».

La conferma di Gaia Pernice rappresenta un ulteriore tassello nella costruzione della squadra che affronterà il prossimo campionato, con il club deciso a proseguire sulla strada della crescita e della valorizzazione dei giovani talenti.