Fiamma Torrese, esperienza e leadership al centro: arriva la centrale Chiara Palazzolo

A cura della Redazione

La Fiamma Torrese di Torre Annunziata mette a segno un nuovo colpo di mercato in vista della prossima stagione. A rinforzare il roster a disposizione di coach Salerno arriva la centrale Chiara Palazzolo, atleta di esperienza che vanta un importante percorso nei campionati nazionali e che porterà qualità, carisma e leadership al gruppo.

Reduce dalle esperienze con il Nola Città dei Gigli e, nell'ultima stagione, con la Phoenix Caivano, la pallavolista ha scelto di sposare il progetto della società oplontina, convinta dall'ambiente e dalle ambizioni del club.

Un progetto che l'ha conquistata

«Ho scelto di sposare questo progetto con immenso piacere – racconta Palazzolo –. Conosco già molto bene l'ambiente e la società. Con Giovanni e Adele abbiamo condiviso una splendida esperienza durante le selezioni regionali di beach volley e so che sono persone magnifiche. Sono certa che qui troverò un ambiente sereno e accogliente, una delle caratteristiche che considero fondamentali, insieme a una qualità tecnica davvero importante».

Il ritorno dopo la maternità

Per la centrale si tratta di un nuovo capitolo dopo un periodo speciale della sua vita. Dopo la pausa dovuta alla nascita della figlia, è tornata in campo nella scorsa stagione con la Phoenix Caivano nel campionato di Serie C, sfiorando la promozione in Serie B2.

«L'anno scorso è stato molto positivo – spiega –. Abbiamo sfiorato il salto di categoria e voglio ripartire proprio da quella esperienza e da quella voglia di migliorare per contribuire alla crescita della squadra e regalare grandi soddisfazioni alla società».

«La forza del gruppo viene prima di tutto»

Palazzolo si descrive come una giocatrice combattiva e capace di tenere unito lo spogliatoio. «In campo mi considero grintosa, carismatica e un punto di riferimento per il gruppo, perché credo fortemente nella forza della squadra. Fuori dal campo, invece, prevale il mio lato più tranquillo: sono paziente, empatica e altruista».

Il messaggio ai tifosi

Non manca un pensiero per i sostenitori della Fiamma Torrese, ai quali la nuova centrale promette massimo impegno. «Mando un caloroso abbraccio a tutti i nostri tifosi. So quanto sappiano essere trascinanti e posso assicurare che io e le mie compagne daremo il massimo su ogni pallone. Non vedo l'ora di vedervi sugli spalti e di vivere insieme una stagione ricca di emozioni. Quest'anno, inoltre, tra il pubblico ci sarà anche il mio piccolo gioiello che, nonostante la tenera età, saprà farsi sentire. Vi aspetto al palazzetto».

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