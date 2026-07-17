Torre Annunziata, all'arbitro internazionale Marco Guida il Premio Stefano Farina 2026

A cura della Redazione

È uno dei volti più autorevoli dell'arbitraggio italiano e continua a collezionare riconoscimenti che ne certificano il valore. Marco Guida, arbitro internazionale di Serie A appartenente alla Sezione AIA di Torre Annunziata, è stato insignito del Premio Stefano Farina, prestigioso riconoscimento conferito dall'Associazione Italiana Arbitri al miglior direttore di gara della Commissione Arbitri Nazionale (CAN) al termine della stagione sportiva 2025-2026.

Un premio che rappresenta uno dei massimi attestati di stima per un arbitro italiano e che consacra ulteriormente il percorso di Guida, considerato da anni tra i migliori fischietti del panorama nazionale e internazionale.

Entrato nell'organico della Serie A nel 2010 e inserito nella lista FIFA dal 2014, Marco Guida ha diretto negli anni alcune delle sfide più importanti del campionato italiano, oltre a numerose gare delle competizioni UEFA, distinguendosi per autorevolezza, preparazione tecnica e capacità di gestione delle partite di maggiore prestigio.

Il Premio Stefano Farina, intitolato all'ex arbitro internazionale e dirigente arbitrale scomparso nel 2017, viene assegnato annualmente al direttore di gara che si distingue per rendimento, continuità e qualità delle prestazioni nel corso della stagione. Per Guida si tratta di un riconoscimento che certifica una carriera costruita con professionalità e competenza, rendendolo motivo di orgoglio anche per la Sezione AIA di Torre Annunziata, della quale è uno dei più illustri rappresentanti.

L'assegnazione del premio conferma il ruolo di Marco Guida tra le eccellenze dell'arbitraggio italiano, punto di riferimento per le nuove generazioni di arbitri e ambasciatore di un movimento che continua a esprimere figure di altissimo livello nel calcio nazionale e internazionale.