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Torre Annunziata, all'arbitro internazionale Marco Guida il Premio Stefano Farina 2026

Torre Annunziata, all'arbitro internazionale Marco Guida il Premio Stefano Farina 2026

Il direttore di gara della Sezione AIA oplontina, tra i migliori fischietti italiani, è stato insignito del prestigioso riconoscimento assegnato al miglior arbitro della CAN per la stagione 2025-2026.

(1 minuto di lettura)
A cura della Redazione

È uno dei volti più autorevoli dell'arbitraggio italiano e continua a collezionare riconoscimenti che ne certificano il valore. Marco Guida, arbitro internazionale di Serie A appartenente alla Sezione AIA di Torre Annunziata, è stato insignito del Premio Stefano Farina, prestigioso riconoscimento conferito dall'Associazione Italiana Arbitri al miglior direttore di gara della Commissione Arbitri Nazionale (CAN) al termine della stagione sportiva 2025-2026.

Un premio che rappresenta uno dei massimi attestati di stima per un arbitro italiano e che consacra ulteriormente il percorso di Guida, considerato da anni tra i migliori fischietti del panorama nazionale e internazionale.

Entrato nell'organico della Serie A nel 2010 e inserito nella lista FIFA dal 2014, Marco Guida ha diretto negli anni alcune delle sfide più importanti del campionato italiano, oltre a numerose gare delle competizioni UEFA, distinguendosi per autorevolezza, preparazione tecnica e capacità di gestione delle partite di maggiore prestigio.

Il Premio Stefano Farina, intitolato all'ex arbitro internazionale e dirigente arbitrale scomparso nel 2017, viene assegnato annualmente al direttore di gara che si distingue per rendimento, continuità e qualità delle prestazioni nel corso della stagione. Per Guida si tratta di un riconoscimento che certifica una carriera costruita con professionalità e competenza, rendendolo motivo di orgoglio anche per la Sezione AIA di Torre Annunziata, della quale è uno dei più illustri rappresentanti.

L'assegnazione del premio conferma il ruolo di Marco Guida tra le eccellenze dell'arbitraggio italiano, punto di riferimento per le nuove generazioni di arbitri e ambasciatore di un movimento che continua a esprimere figure di altissimo livello nel calcio nazionale e internazionale.

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